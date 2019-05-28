«حكايتي».. على يتراجع عن زواجه من داليدا لهذا السبب

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

مسلسل حكايتي - أحمد صلاح حسني وياسمين صبري

حملت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «حكايتي» الكثير من المفاجآت غير المتوقعة، بداية من إصابة «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، بالجنون وذلك بعد أن أصبح الأتيلية الخاص بها لا يتردد عليه الزبائن فى حين تواصل «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، نجاحها وشهرتها؛ ما جعلها تذهب إليها وتتهمها بسرقة زبائنها وهي تبكي، مرورا بالمفاجأة التى وقعت على المشاهدين بمثابة صدمة هي تراجع «على» يجسده أحمد صلاح حسني، عن قرار زواجه من «داليدا» ، وذلك بعد أن أخبره جده بأن أهلها هم من قتلوا والده غدرا فى الماضى، وخيره بين حبيبته وبين والده، مما وضعه فى حيرة شديدة.

وصولا إلى المشهد الذى جمع بين «على» و«داليدا» التي شعرت بأنه تغير معها فى المعاملة وحاولت أن تسأل ورفض أن يجيبها، ومن ثم سألته عن موعد الزفاف إلا أنه تهرب منها وتحجج بأنه مشغول فى العمل ولديه مشاكل كثيرة يريد حلها أولا، وفى الوقت نفسه شعرت «سوزى» والدة «على»