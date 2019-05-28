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«حكايتي».. على يتراجع عن زواجه من داليدا لهذا السبب

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
مسلسل حكايتي - أحمد صلاح حسني وياسمين صبري
مسلسل حكايتي - أحمد صلاح حسني وياسمين صبري
حملت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «حكايتي» الكثير من المفاجآت غير المتوقعة، بداية من إصابة «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، بالجنون وذلك بعد أن أصبح الأتيلية الخاص بها لا يتردد عليه الزبائن فى حين تواصل «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، نجاحها وشهرتها؛ ما جعلها تذهب إليها وتتهمها بسرقة زبائنها وهي تبكي، مرورا بالمفاجأة التى وقعت على المشاهدين بمثابة صدمة هي تراجع «على» يجسده أحمد صلاح حسني، عن قرار زواجه من «داليدا» ، وذلك بعد أن أخبره جده بأن أهلها هم من قتلوا والده غدرا فى الماضى، وخيره بين حبيبته وبين والده، مما وضعه فى حيرة شديدة.
وصولا إلى المشهد الذى جمع بين «على» و«داليدا» التي شعرت بأنه تغير معها فى المعاملة وحاولت أن تسأل ورفض أن يجيبها، ومن ثم سألته عن موعد الزفاف إلا أنه تهرب منها وتحجج بأنه مشغول فى العمل ولديه مشاكل كثيرة يريد حلها أولا، وفى الوقت نفسه شعرت «سوزى» والدة «على»
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«سوبر ميرو» 22.. صدفة تنقذ إيمي من عصابة الفاجر

بدأت الحلقة الـ22 من مسلسل «سوبر ميرو»، بـ"ليمون" أحمد سلطان يشكو إلى حماه سمير غانم من معاملة ابنته "أميرة" إيمي سمير غانم وكراهيتها له وفسخها الخطوبة، رغم أنه يعاملها بكل لطف، إلا أن "أميرة" بادرت بالشكوى من "ليمون" لوالدها واتهمته بالخيانة، وقالت إنه متعدد العلاقات النسائية وإنها ضبطته يخونها أكثر من مرة، لكن والدها لم يقتنع وأمرها أن تعود لخطيبها وتسامحه وتمنحه فرصة ثانية، لأنه يرغب في أن يفرح بها ويراها عروسا، وأنه لن يعيش للأبد، ووسط مجادلات الثلاثة تلقت "أميرة" مكالمة مفاجئة من "هدهد" حمدي الميرغني.
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«زلزال» الحلقة22.. محمد رمضان يرفض حب حلا شيحة

تصدر تريند موقع «يوتيوب»، مشهد بالحلقة الـ 22 من مسلسل زلزال، والذى ذهب فيه «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي إلى بيت «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، لكي يأخذ زوجته «أمل» تجسدها هنادي مهنا، بعد أن علم أنها ذهبت لتقابله وتعزى فى موت «جبريال» يجسده سامى عبدالحليم. وخلال هذا المشهد، ألمح «محمد حربي» لـ«عبد الحليم» بأن زوجته جاءت دون علمه، وحاول أن يأخذها ويعود بها إلى بيته، ولكن جاء والدها «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، فى الوقت المناسب وأخذ ابنته وعاد بها إلى فلته، ورفض أن تذهب مع زوجها، الذي صفعها على وجهها من قبل.
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قصة من أرشيف أسامة أنور عكاشة.. «امرأة من زمن الحب»

تحل اليوم ذكرى وفاة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، الذي كتب أغلب الملاحم الدرامية في تاريخ التلفزيون المصري، مثل ليالي الحلمية، زيزينيا، أهالينا، عفاريت السيالة، الهجامة، وغيرها الكثير والكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، وقد قال النقاد والكتاب والصحفيون في هذه الروائع، وكتبوا أيضًا ما يصعب عده، لكننا في التقرير التالي سنلقي الضوء على قصة أحد أعمال "عكاشة"، التي ربما لا يعلم الجمهور الكثير عنها، ألا وهو المسلسل الشهير «امرأة في زمن الحب»، الذي ألفه أصلًا لأجل الفنانة الكبيرة فاتن حمامة.
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«حكايتي».. والدة «علي» توافق على زواجه بـ«داليدا»

لا تزال قصة «على» و«داليدا» بمسلسل «حكايتي» تشغل المشاهدين الذين ينتظرون الحلقات الجديدة بفارغ الصبر لمعرفة ما سيحدث، وجاء المشهد الذى جمع بين «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، ووالدة «على» تجسدها نهال عنبر، في الحلقة الحادية والعشرين، فى المركز الثالث بـ«تريند» موقع «يوتيوب»، حيث تجاوز عدد مشاهداته 100 ألف فى أقل من 12 ساعة، والذي فيه استسلمت والدة «على» الذي يلعب دوره الفنان أحمد صلاح حسني، لرغبتة ووافقت على زواجه بـ«داليدا»، لكنها أخذت تسألها عن عائلتها ووالدها ولماذا تركتهم وهربت؟ وغيرها من الأسئلة التي وضعت «داليدا» فى موقف محرج.
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أحمد صلاح حسني: الجمهور أساس نجاح الفنان مش الفلوس

وجه الفنان أحمد صلاح حسني رسالة إلى متابعيه عبر «تويتر»، صباح اليوم الأحد، قائلا: «أشكركم جميعا على الكلام الحلو ده، كلام يعطيني دفعة للأمام وثقة للوصول لأحلامي بخطوات هادئة بلا استعجال، ما زلت في أول المشوار وأمامي طموح كبير لن أصل إليه بدون دعمكم، أنتم أساس نجاح أي فنان، بدونكم رصيد الفنان صفر، حتى لو معاه ملايين الجنيهات.. شكرًا». يأتي ذلك بعد الإشادة بدوره في مسلسل «حكايتي»، حيث يجسد شخصية (علي) الوريث الوحيد لأكبر عائلة بالإسكندرية، والذي وقع فى حب ياسمين صبري، من أول نظرة، ورغم أنها مطاردة من أهلها، فهو قرر أن يساندها.
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صدفة جديدة تجمع «على» و«داليدا» بـ«حكايتي» (فيديو)

لقى المشهد الذى جمع الفنانة ياسمين صبري - «داليدا» - بالفنان أحمد صلاح حسني - «على» - في الحلقة السابعة عشرة من مسلسل «حكايتي» استحسان المشاهدين، والذين أجمعوا على أنه المشهد الأفضل على الإطلاق بالحلقة، حيث كانت الصدفة وراء لقائهما على شاطئ العجمي، بعد أن هربت «داليدا» منه في السابق، وقررت أن تبتعد عنه حتى لا يتأذى بسببها، لكن يبدو أن القدر أراد أن يجمعهما من جديد على يد «صقر البارون» -يجسده الفنان جميل برسوم- والذى تعرف على «داليدا» صدفة بعد أن سكنت أمام الفيلا التي يملكها بالإسكندرية.
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سر تراجع أحمد بدير عن قتل ياسمين صبري في «حكايتي»

تصدرت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل «حكايتي» بطولة الفنانة ياسمين صبري، تريند محرك البحث «جوجل» وذلك بعد أن شهدت الأحداث تطورا كبيرا، وانكشف سر قديم جعل الفنان أحمد بدير يتراجع عن قرار قتل ابنة شقيقه ياسمين صبري، وذلك خوفًا على مستقبل ابنه «أدهم» الذى يجسده أحمد حاتم، ويبدو أن هذا السر لا يعلمه إلا أحمد بدير وجميل برسوم، وله علاقة بالصعيد التي تركتها العائلتان فى الماضى، لوجود ثأر، فخاف الأول على ابنه «أدهم» وخاف الثاني على حفيده «علي» يجسده أحمد صلاح حسني، بعد أن قتل والده على يد «سليمان» عم «داليدا».
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