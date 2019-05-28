السيطرة على مشاجرة بالخرطوش فى الوايلي

تحرير:يونس محمد ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

ارشيفية

تمكنت مباحث قسم شرطة الوايلى، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على مشاجرة بين عدد من المواطنين، استخدمت خلالها الأسلحة النارية، وضبط طرفيها والسلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيقات.. وتعود الواقعة، إلى تلقى قسم شرطة الوايلى، بلاغا بمشاجرة ومصابين بشارع الشيخ طه بدائرة القسم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وأمكن تحديد الطرف الأول "عامل كاوتش" 30 سنة، مصاب برش خرطوش بالقدم اليمنى، وشقيقه "عامل" 45 سنة، مصاب برش خرطوش بأجزاء متفرقة من الجسم.

تم القبض على الطرف الثاني، وتبين أنه عاطل20 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعثر بحوزته على بندقية خرطوش عيار 12 مم، وطلقة نارية، مظروف فارغ من ذات العيار، وهو نجل شقيقة الطرف الأول. بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات عائلية بينهما، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأخير بالاستعانه