جريمة

السيطرة على مشاجرة بالخرطوش فى الوايلي

تحرير:يونس محمد ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
ارشيفية
ارشيفية
تمكنت مباحث قسم شرطة الوايلى، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على مشاجرة بين عدد من المواطنين، استخدمت خلالها الأسلحة النارية، وضبط طرفيها والسلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيقات.. وتعود الواقعة، إلى تلقى قسم شرطة الوايلى، بلاغا بمشاجرة ومصابين بشارع الشيخ طه بدائرة القسم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وأمكن تحديد الطرف الأول "عامل كاوتش" 30 سنة، مصاب برش خرطوش بالقدم اليمنى، وشقيقه "عامل" 45 سنة، مصاب برش خرطوش بأجزاء متفرقة من الجسم.
تم القبض على الطرف الثاني، وتبين أنه عاطل20 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعثر بحوزته على بندقية خرطوش عيار 12 مم، وطلقة نارية، مظروف فارغ من ذات العيار، وهو نجل شقيقة الطرف الأول. بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات عائلية بينهما، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأخير بالاستعانه
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مقتل-توأم-على -يد شقيقهما ف-ي الشرقية (6)

«محصول الدم».. الابن العاق قتل والده بسبب «الذرة»

تجرد من مشاعره، وقتل والده، انهال عليه ضربا داخل أرض زراعية ملكه، بسبب خلاف على نوع المحصول الذي ستتم زراعته، نسي ما قدمه له طوال حياته، وتعبه وسهره بجواره عندما كان مريضا، وبدم بارد أمسكه بيد وانهال عليه ضربا بالأخرى، لم يتحمل المسن تلك اللكمات والضربات التي تأتيه من كل حدب وصوب، سقط على الأرض والدماء تسيل من جسده الواهن المتهالك، بسبب ما بذله من جهد فداء لهذا الابن العاق، حاول المقاومة لكن القدر كان قد كتب كلمة النهاية، ليتم القبض على الابن القاتل.
قتل

«الخال مش والد».. ذبح ابن أخته بسبب كلب في الوراق

تحولت مشادة بين طالب جامعي وخاله إلى جريمة قتل، راح ضحيتها الأول، إذ جلب الطالب كلبًا رغب فى الاحتفاظ به بالعقار محل سكن خاله، لكن الأخير رفض، مما تسبب فى نشوب مشاجرة بين الطرفين، قام خلالها الخال بطعن نجل شقيقته بطعنات غائرة فى الرقبة والصدر، مما تسبب فى مصرع المجني عليه على الفور، وذلك فى شارع إبراهيم الدسوقى، المتفرع من شارع أولاد أبو سعدة بمنطقة الوراق، وتم القبض على المتهم وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمتي القتل العمد وحيازة سلاح أبيض.
تموين

ضبط 130 قضية تموينية خلال 24 ساعة بالجيزة

قامت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، بشن حملة أمنية مكبرة، استهدفت ضبط الخارجين عن القانون في مختلف القضايا التموينية، وأسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 130 قضية، منها 30 عدم حمل شهادة صحية، و24 عدم الإعلان عن أسعار، و20 إدارة منشأة بدون ترخيص، و18 بيع بأعلى من السعر الرسمي، و17 عدم وجود قائمة بيانات، و13 عدم وجود سجل التفتيش، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما كلفت النيابة العامة بتشكيل لجنة لفحص صلاحية ومدى ملاءمة نصف طن لحوم تم ظبطها خلال حملة تموينية على محلات شهيرة بالجيزة، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
جثه -علي-الطريق (2)

«جثة على السحور».. «قمر» تذبح زوجها بمساعدة عشيقها

«بلطجية اقتحموا الشقة وقتلوا جوزي».. بتلك الكلمات وقفت «قمر» الزوجة العشرينية، أمام باب شقتها تستغيث بالجيران لنجدة زوجها، الذي فارق الحياة على الفور، وعلى الرغم من «تمثيلها» الجيد وروايتها المُحكمة عن قتل زوجها، فإن كذبها انكشف سريعا واتضح أنها اتفقت مع عشيقها على قتل زوجها، بعدما سئمت الحياة معه. «التحرير» انتقلت إلى شارع الزيتون بمنطقة الهرم للوقوف على التفاصيل الكاملة للحادث البشع الذي فجع الأهالي، والتقت عددا من جيران المجني عليه، الذين أجمعوا على أن الضحية كان "في حاله".
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المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

معركة بين تجار مخدرات في حلوان بسبب «أسعار الكيف»

تشاجر شقيقان يعملان في تجارة المخدرات بمنطقة المعصرة في حلوان مع تاجر آخر منافس لهما، اليوم، بسبب الاختلاف على ثمن بيع المخدرات، وقام الشقيقان على أثرها بالصعود إلى مسكن المجني عليه، وإلقائه من البلكونة ليسقط من الطابق الثانى أرضًا، ولم يكتفيا بذلك، واستمرا بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء وتركاه في الشارع ينزف وتجمع الأهالى وتم إبلاغ الشرطة. نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أطراف المشكلة وهم "توفيق. ف"، وشهرته "فرنسا"، وشقيقه أحمد. ف"، وشهرته "الشيخ"، مقيمان بدائرة القسم ومطلوب التنفيذ عليهما فى عدد من القضايا، وشخص أصيب جراء التعدى عليه بالأسلحة.
جثة

تشريح جثة عامل قفز من الطابق السابع بسبب جاره

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تشريح جثة عامل، ألقى بنفسه من الطابق السابع من شقة سكنية فى منطقة الوراق، ومات فى الحال، وصرحت بدفنه عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، للوقوف على ظروف الوفاة وملابساتها. وأوضحت تحقيقات النيابة العامة فى الواقعة، أن خلافات نشبت بين المتوفى وأحد جيرانه، دفعته لإشعال النيران فى شقة جاره، ثم إلقاء نفسه من الطابق السابع، كما تبين من مناظرة الجثة إصابتها بكسور وكدمات فى مناطق متفرقة، فضلا عن حدوث نزيف داخلى أدى إلى الوفاة.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

فتاة تشعل مشاجرة عنيفة بين عائلتين في الخليفة

نشبت مشاجرة عنيفة، اليوم السبت، بين عائلتين بعد تعدي شخص على فتاة بالضرب في منطقة الخليفة. البداية كانت بتلقي قسم شرطة الخليفة بلاغ من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بالطوب بين عائلتين في منطقة الشافعي، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم والعصى، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتمكن ضباط مباحث القسم من السيطرة على المشاجرة والقبض على المتهمين، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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