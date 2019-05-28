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امتحان الفيزياء يقسم طلاب أولى ثانوي: أين العدل؟

تحرير:أمينة محمود ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان الفيزياء
طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان الفيزياء
أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان نهاية العام في مادة االفيزياء، اليوم الثلاثاء، وتباينت آراء الطلاب حول صعوبة امتحان الفيزياء، إذ أكدوا أنه تضمن 17 جزئية منها 10 جزئيات عبارة عن اختيار من متعدد و7 أسئلة مقالية، مشيرين إلى أن نماذج الامتحانات غير موحدة داخل اللجنة الواحدة، حيث جاءت أسئلة بعض نماذج الامتحانات صعبة والبعض الآخر سهلة في مستوى الطالب فوق المتوسط، وأبدوا استيائهم من عدم توحيد نماذج أسئلة الامتحان، بحجة أنه يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب.
وأكد المسؤولون عن إدارة منظومة امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية، أن السيستم نجح وكان يعمل بكفاءة عالية طوال فترة سير امتحان مادة الفيزياء، الذي أداه طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات في الفترة الصباحية..وأشاروا إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا صباح
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ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

ارتفاع جديد في الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن ترتفع درجات الحرارة، غدا الأربعاء، على جميع الأنحاء، بينما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، وعلى خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف لمترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة لمضطربة وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وزير-الإسكان-والمرافق (4)

72 مشروع «صرف ومياه» بـ5.1 مليار جنيه في القليوبية

تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، محطة مياه سرياقوس بمحافظة القليوبية، والتى تم تنفيذها على مساحة 34 ألف م2، وتستعد حاليا لإجراء تجارب التشغيل وتبلغ طاقتها الإنتاجية 145 ألف م3/يوم، وتعمل بنظام الديناساند (نظام مرشح الرمل الديناميكى)، والذى يتميز بتوفير وحدات المروقات والمرشحات الموجودة بالنظام التقليدي لخدمة نحو مليون نسمة بقرى (محطة القوات المسلحة - سرياقوس - عزب سرياقوس الغربية - عرب العيايدة - الجبل الأصفر - القلج - سندوة - المنايل - كفر حمزة).
قطار (2)

السكة الحديد تعلن تأخيرات قطارات 23 رمضان

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة اليوم الأربعاء نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير، وذكرت في بيان، أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة/الإسكندرية 40 دقيقة، وخط القاهرة/أسيوط 35 دقيقة، أسيوط/أسوان 35 دقيقة، على خط بنها/بورسعيد 45 دقيقة، وخط طنطا/المنصورة/دمياط مدة 25 دقيقة.. واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات.
فوانيس-رمضان

دعاء اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك

فى مثل تلك الأيام، العشر الأواخر، يجتهد الصائمون فى الدعاء والتقرب للمولى عز وجل بالأعمال الصالحة، وذلك لنيل ثواب ومكانة ليلة القدر، والتى ورد التماسها فى العشر الأواخر، فعن عائشة رضِيَ اللهُ عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: "تَحرُّوا لَيلةَ القَدْرِ في الوتر من العَشرِ الأواخِرِ من رمضانَ"، ففى اليوم الثالث والعشرين، يستحب قراءة هذا الدعاء: "اللّهُمَّ اغْسِلني فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وطَهِّرْني فيهِ مِنَ العُيُوب، وامْتَحِنْ قَلبي فيهِ بتَقْوى القُلُوب، يامُقيلَ عَثَراتِ المُذنبين".
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امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (3)

التعليم تواجه شاومينج في تسريب امتحان الرياضيات لأولى ثانوي

قال المسؤولون عن منصة الامتحانات، إن 380 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى العام، أداوا امتحان مادة الرياضيات إلكترونيا على التابلت فى الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، وهي الفترة الصباحية المخصصة للمدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، وعلى أن يؤدي طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية، الامتحان في الفترة المسائية المقررة في الواحدة ظهرا، ونفى المسؤلون ما يتردد عن تسريب امتحان الرياضيات على صفحات ومواقع الغش الإلكتروني مثل شاومينج، خلال الساعات الماضية.
امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (5)

امتحان أولى ثانوي.. «الباك أب» يحل أزمة السيستم في بعض المدارس

أدى طلاب الصف الأول الثانوى العام، صباح اليوم، امتحان نهاية العام في مادة الأحياء، إلكترونيا على أجهزة التابلت، وفى الوقت الذى أكد فيه بعض الطلاب خروجهم من على سيستم الامتحان وصعوبة عودتهم مرة أخرى، أشارت الغالبية العظمى من الطلاب إلى أنهم أدوا الامتحان إلكترونيا على عكس أمس الأحد، والذى اضطروا خلاله إلى أداء امتحان اللغة العربية ورقيا. في حين اشتكى طلاب مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، من عدم ثبات سيستم منصة الامتحانات، وانقطاع العمل خلال بشكل مفاجئ.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (3)

التعليم: السيستم شغال الآن.. برجاء إعادة المحاولة

أعلن المسئولون عن منصة الامتحان الإلكتروني، منذ قليل، أنه تم الآن تفعيل أكواد الامتحان على منصة امتحانات أولى ثانوي بنجاح، وصار هناك إمكانية للدخول على امتحان اللغة العربية بشكل إلكتروني الآن، وذلك بعدما تلقت بعض المدارس الثانوية، تعليمات بإلزام الطلاب بإعادة محاولة الدخول على منصة الامتحان الإلكتروني، لإتمام امتحان اللغة العربية بالشكل الإلكتروني المطلوب، بعد اللجوء للامتحان الورقي بعد وقوع السيستم في امتحان الفصل الدراسي الثاني لمادة اللغة العربية، حيث يؤدي الامتحانات 650 ألف طالب وطالبة.
تجمهر-أولياء-أمور-أمام-مدرسة

بعد وقوع السيستم.. المدارس تصور الامتحان والطلاب يشترون أقلام

حالة من القلق انتابت أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي العام، عبر الجروبات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما علموا بفشل أبنائهم في أداء الامتحانات عبر أجهزة التابلت، ووقوع منصة الامتحانات مرة أخرى، إذ أبدى أولياء الأمور استيائهم الشديد من تكرار وقوع المنصة الإلكترونية والتي سبق وأن سقطت في امتحانات مارس الماضية، وأعربت العديد من الأمهات عن القلق على أبنائهم خصوصا بعد فشلهم في الدخول على الأمتحان في العديد من المحافظات واتجاه مديري المدارس إلى تصوير الامتحان/ تمهيدا لتطبيق النظام الورقي علي الطلاب.
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