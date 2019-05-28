امتحان الفيزياء يقسم طلاب أولى ثانوي: أين العدل؟
تحرير:أمينة محمود
٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان الفيزياء
أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان نهاية العام في مادة االفيزياء، اليوم الثلاثاء، وتباينت آراء الطلاب حول صعوبة امتحان الفيزياء، إذ أكدوا أنه تضمن 17 جزئية منها 10 جزئيات عبارة عن اختيار من متعدد و7 أسئلة مقالية، مشيرين إلى أن نماذج الامتحانات غير موحدة داخل اللجنة الواحدة، حيث جاءت أسئلة بعض نماذج الامتحانات صعبة والبعض الآخر سهلة في مستوى الطالب فوق المتوسط، وأبدوا استيائهم من عدم توحيد نماذج أسئلة الامتحان، بحجة أنه يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب.
وأكد المسؤولون عن إدارة منظومة امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية، أن السيستم نجح وكان يعمل بكفاءة عالية طوال فترة سير امتحان مادة الفيزياء، الذي أداه طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات في الفترة الصباحية..وأشاروا إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا صباح
وأكد المسؤولون عن إدارة منظومة امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية، أن السيستم نجح وكان يعمل بكفاءة عالية طوال فترة سير امتحان مادة الفيزياء، الذي أداه طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات في الفترة الصباحية..
وأشاروا إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا صباح اليوم، بلغ 430 ألف طالب وطالبة داخل 1940 مدرسة على مستوى الجمهورية.
ووصل عدد طلاب الصف الأول الثانوى العام الذين أدوا امتحان اللغة العربية إلكترونيا فى اليوم الأول للاختبارات، 119,9 ألف طالب وطالبة، و411.53 ألف، فى الأحياء، و431.155 ألف فى اللغة الأجنبية الثانية، و434.404 ألف فى مادة الجغرافيا و432.62 ألف فى الرياضيات و436.382 ألف فى الفلسفة والمنطق، إضافة إلى 430 ألف فى الفيزياء.