امتحان الفيزياء يقسم طلاب أولى ثانوي: أين العدل؟

تحرير:أمينة محمود ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان الفيزياء

أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان نهاية العام في مادة االفيزياء، اليوم الثلاثاء، وتباينت آراء الطلاب حول صعوبة امتحان الفيزياء، إذ أكدوا أنه تضمن 17 جزئية منها 10 جزئيات عبارة عن اختيار من متعدد و7 أسئلة مقالية، مشيرين إلى أن نماذج الامتحانات غير موحدة داخل اللجنة الواحدة، حيث جاءت أسئلة بعض نماذج الامتحانات صعبة والبعض الآخر سهلة في مستوى الطالب فوق المتوسط، وأبدوا استيائهم من عدم توحيد نماذج أسئلة الامتحان، بحجة أنه يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب.

وأكد المسؤولون عن إدارة منظومة امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية، أن السيستم نجح وكان يعمل بكفاءة عالية طوال فترة سير امتحان مادة الفيزياء، الذي أداه طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات في الفترة الصباحية..وأشاروا إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا صباح