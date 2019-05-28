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تعرف على اسم نظام التشغيل الجديد الخاص بهواوي

يواجه العملاق الصيني هواوي العديد من العثرات، بعد إعلان الولايات المتحدة الحرب عليه، وحظر جوجل جميع تعاملاتها معه، تحاول هواوي إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
تحرير:مي فؤاد ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م
هاتف هواوي
هاتف هواوي
انتشرت العديد من التقارير خلال الفترة الأخيرة، حول عمل شركة هواوي الصينية على نظام تشغيل جديد خاص بالهواتف الذكية، والذي يعرف بهونج مينج، في الوقت الذي تشتعل فيه الحرب بين الولايات المتحدة وهواوي، إضافة إلى انضمام جوجل للحرب وإعلانها توقف دعم تطبيقاتها لهواتف هواوي. في مفاجأة غير متوقعة، أعلنت هواوي مؤخرًا، أنها تعمل على نظام التشغيل الخاص بها كبديل لنظام الأندرويد، وبفضل العديد من العلامات التجارية التي قدمتها هواوي، كشفت الشركة مؤخرًا عن اسم نظام التشغيل الجديد والذي لم يكن هونج مينج.
قدمت هواوي علامات تجارية متعددة إلى مكتب الملكية الفكرية الأوروبي (EUIPO) فى 24 مايو الماضي، وفيما يتعلق بالأسماء التي تم تقديمها، تشمل القوائم "Huawei Ark OS" و"Huawei Ark" و"Ark" و"Ark OS"، ما يشير إلى أن نظام التشغيل البديل من هواوي لويندوز وأندرويد قد يعرف بـ Ark OS. لا تؤكد هذه العلامات التجارية
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