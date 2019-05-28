جريمة

ضبط تاجر بحوزته 640 ألف صاروخ لعبة بالجمالية

تحرير:سماح عوض الله ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م
ألعاب نارية- أرشيفية
ألعاب نارية- أرشيفية
تشن الأجهزة الأمنية، حملات أمنية، لضبط الألعاب النارية ومنع تداولها فى الأسواق العامة، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين خاصة الأطفال، علاوة على منع الإزعاج وإثارة الفزع بين الناس جراء استخدام تلك المفرقعات، مع حرص الأجهزة الأمنية على تتبع مصدر تلك الممنوعات، وفى هذا السياق تمكنت مباحث قسم شرطة الجمالية، من ضبط تاجر بحوزته 640 ألف قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم للتحقيق بمعرفة النيابة العامة.
ترجع بداية الواقعة إلى تلقى رجال مباحث الجمالية، معلومات بشأن مخزن يستخدم فى إخفاء مفرقعات وألعاب نارية محظور استيرادها وتداولها، وذلك استعدادًا لطرحها فى الأسواق بموسم العيد، وبإجراء التحريات اللازمة تأكد رجال المباحث من صحة المعلومات، وتم إعداد كمين أمنى لاستهداف المخزن. وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة
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قبض-متهم

المشدد 10 سنوات لعاطل يسرق المواطنين بالإكراه

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، "ع.م" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه بالمرج، وأسندت النيابة للمتهم، تهمة سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، وتعديه على المجنى عليه "ع. ف" بقصد سرقته، حيث تمكن من شل حركته والاستيلاء على مابحوزته، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية، بدون تصريح فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم المرج، بلاغًا بتعرض عدد من الأهالى للسرقة بالإكراه على يد المتهم المذكور.
خطف

القتيل الملثم.. تشريح جثة عجوز داخل مزرعة بالشرقية

أصدرت نيابة بلبيس العامة برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي مدير النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بانتداب لجنة من أطباء مصلحة الطب الشرعي؛ لتشريح جثة عجوز، في بداية العقد الثامن من العمر، بعدما عُثر عليه مشنوقا وموثقا وملثم الرأس داخل مزرعة أغنام يحرسها بناحية «سيكم». البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة لرجل داخل مزرعة أغنام بناحية «سيكم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (11)

قتيل و6 مصابين في تصادم سيارتي نقل بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة نقل جامبو محملة بالبويات على طريق مصر / إسكندرية الصحراوي بالقرب من وادي النطرون، ما أدى إلى تصادمها بسيارة محملة بالعمالة الزراعية، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد محمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث تصادم على طريق مصر اسكندرية الصحراوي.
جثة

«ملابس داخلية ووسادة».. جثة فتاة تثير الذعر بالمترو

حالة من الذعر سيطرت على المواطنين عقب العثور على جثة فتاة داخل محطة مترو طرة البلد، وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث مكبر، كشف تفاصيل جديدة في واقعة الفتاة التي عثر على جثتها داخل محطة مترو طرة البلد، إذ تبين من التحريات الأولية لرجال المباحث أن الجثة لفتاة متسولة، وعثر بجوارها، على شنطة بلاستيكية، بداخلها ملابس داخلية، ووسادة تستخدمها في النوم، داخل المحطة، يوميا، بعد مواعيد غلق المترو اليومية، مشيرين إلى أن الفتاة مجهولة الهوية، وليس لها أهل، وتقوم بالتسول داخل المترو، وعثر بحوزتها على 750 جنيها، وكانت ترتدي حلقا ذهبيا.
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بنزين سوق سوداء

ضبط 49 ألف لتر بنزين و6 أطنان عسل في حملات تموينية

شنت الأجهزة الأمنية، حملة لضبط الأسواق، ومنع جرائم الغش التجاري والتلاعب فى السلع التموينية المدعمة بالقاهرة، ونجحت قوات الحملة فى ضبط مدير محطة وقود، يقوم بتجميع كميات من الوقود قدرت بـ 49 ألف لتر بنزين، بقصد بيعها في السوق السوداء بمصر القديمة، وتبين استيلاء المتهم على تلك الكميات عن طريق تلاعبه بعدم إثبات تلك الكميات بالدفتر المعد لذلك، تمهيدًا للاستيلاء عليها وبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وإهدار أموال الدعم التى توفرها الدولة للمواطنين.
خبز-عيش

ضبط مالك مخبز استولى على 800 ألف جنيه

تواصل شرطة التموين والتجارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق، ومحاربة غلاء الأسعار، والمحتكرين والمتلاعبين بالسلع التموينية، وضبط حالات التلاعب بالسلع التموينية، وأسفرت جهود التحري والتفتيش عن ضبط مالك مخبز بلدي، لتلاعبه فى منظومة الدعم، عن طريق تسجيل عمليات صرف وهمية، للاستيلاء على الدقيق البلدي المستخدم فى إنتاج الخبز المدعم، بما مكنه من الاستيلاء على قرابة 800 ألف جنيه، تمثل سعر كميات الدقيق التى استولى عليها لنفسه، بقصد بيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
النيابة الإدارية

إحالة مسئولين بالإصلاح الزراعي بالجيزة للمحاكمة

أمرت المستشارة أماني الرافعي، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، بإحالة أربعة متهمين من العاملين بمديرية الإصلاح الزراعي ووزارة الزراعة، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالتزوير والتلاعب بالأوراق الرسمية، مما تسبب فى فسخ عقد بيع إحدى قطع الأراضي المبرم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإحدى الشركات والمقدرة مساحتها بما يزيد على 172 فدانا، مما مكن الطرف الآخر من الرجوع على الهيئة بالتعويض عما لحقه من ضرر، كما مكن آخرين فور علمهم بقرار الفسخ من التعدي على تلك الأرض بوضع اليد وحرمان صاحبها الشرعي من الانتفاع بها.
تموين 1

«الملكة- شهد» زيوت بمذيبات كيميائية فى أبو النمرس

نجحت قوات مباحث التموين بالجيزة، في مداهمة مصنع غير مرخص، لإنتاج زيوت الطعام، كائن بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، وبداخله 17 طنا و413 كيلو زيت، غير صالحة للاستخدام الآدمي، جزء منها معبأ ومجهز للطرح فى الأسواق للمواطنين. وألقت القوات القبض على صاحب المصنع غير المرخص، وتبين قيامه بتجميع كميات هائلة من زيت الطعام سابق استخدامه بمصانع الشيبسي، ولا يصلح للاستهلاك الآدمي، ثم يعيد تنقيته والتدخل فى تعديلات كيميائية به، لإعادة تعبئته وبيعه للمواطنين مرة أخرى.
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