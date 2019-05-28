ضبط تاجر بحوزته 640 ألف صاروخ لعبة بالجمالية

تحرير:سماح عوض الله ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

ألعاب نارية- أرشيفية

تشن الأجهزة الأمنية، حملات أمنية، لضبط الألعاب النارية ومنع تداولها فى الأسواق العامة، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين خاصة الأطفال، علاوة على منع الإزعاج وإثارة الفزع بين الناس جراء استخدام تلك المفرقعات، مع حرص الأجهزة الأمنية على تتبع مصدر تلك الممنوعات، وفى هذا السياق تمكنت مباحث قسم شرطة الجمالية، من ضبط تاجر بحوزته 640 ألف قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم للتحقيق بمعرفة النيابة العامة.

ترجع بداية الواقعة إلى تلقى رجال مباحث الجمالية، معلومات بشأن مخزن يستخدم فى إخفاء مفرقعات وألعاب نارية محظور استيرادها وتداولها، وذلك استعدادًا لطرحها فى الأسواق بموسم العيد، وبإجراء التحريات اللازمة تأكد رجال المباحث من صحة المعلومات، وتم إعداد كمين أمنى لاستهداف المخزن. وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة