الحلقة22 «ابن أصول»: زواج حمادة هلال للمرة الثالثة

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

ابن أصول

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «ابن أصول»،بطولة الفنان حمادة هلال والذى يعرض عبر قناة «DMC» في الساعة الثامنة مساءً، عقد اتفاق بين«نعمة»الفنانة آيتن عامر، و«رحمة» الفنانة رانيا منصور زوجتي «هشام»الفنان حمادة هلال،لتنحية الخلاف بينهما جانباً من أجل الاهتمام بـ«هشام»ومحاولة تهوين أمر زواج والدته من«رشدي» الفنان فراس سعيد،الذى قام بطرده من شركته أثناء زيارته له وتهديده بالقتل إذا جاء إليه مرة ثانية. وشهدت الحلقة مطالبة «ناني» الفنانة إيناس كامل «هشام»بحقيقة زواج «رشدي» من والدته وأنه يريد الحصول على ما تملكه وأنه تزوجها طمعا في ممتلكاتها.

كما طالبت «هشام» بأن يقوم بنقل جميع ممتلكات والدته إلى حسابه، من أجل تأمين نفسه من مكر «رشدي»،فى الوقت الذى يحتفل «تمام» الفنان أحمد حلاوة ونجلاه «جمال» الفنان حمزة العليمي و«سيف» الفنان محمد نجاتي بالاستلاء على جميع ممتلكات «هشام». وتمر