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الحلقة22 «ابن أصول»: زواج حمادة هلال للمرة الثالثة

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
ابن أصول
ابن أصول
شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «ابن أصول»،بطولة الفنان حمادة هلال والذى يعرض عبر قناة «DMC» في الساعة الثامنة مساءً، عقد اتفاق بين«نعمة»الفنانة آيتن عامر، و«رحمة» الفنانة رانيا منصور زوجتي «هشام»الفنان حمادة هلال،لتنحية الخلاف بينهما جانباً من أجل الاهتمام بـ«هشام»ومحاولة تهوين أمر زواج والدته من«رشدي» الفنان فراس سعيد،الذى قام بطرده من شركته أثناء زيارته له وتهديده بالقتل إذا جاء إليه مرة ثانية. وشهدت الحلقة مطالبة «ناني» الفنانة إيناس كامل «هشام»بحقيقة زواج «رشدي» من والدته وأنه يريد الحصول على ما تملكه وأنه تزوجها طمعا في ممتلكاتها.
كما طالبت «هشام» بأن يقوم بنقل جميع ممتلكات والدته إلى حسابه، من أجل تأمين نفسه من مكر «رشدي»،فى الوقت الذى يحتفل «تمام» الفنان أحمد حلاوة ونجلاه «جمال» الفنان حمزة العليمي و«سيف» الفنان محمد نجاتي بالاستلاء على جميع ممتلكات «هشام». وتمر
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«سوبر ميرو» 22.. صدفة تنقذ إيمي من عصابة الفاجر

بدأت الحلقة الـ22 من مسلسل «سوبر ميرو»، بـ"ليمون" أحمد سلطان يشكو إلى حماه سمير غانم من معاملة ابنته "أميرة" إيمي سمير غانم وكراهيتها له وفسخها الخطوبة، رغم أنه يعاملها بكل لطف، إلا أن "أميرة" بادرت بالشكوى من "ليمون" لوالدها واتهمته بالخيانة، وقالت إنه متعدد العلاقات النسائية وإنها ضبطته يخونها أكثر من مرة، لكن والدها لم يقتنع وأمرها أن تعود لخطيبها وتسامحه وتمنحه فرصة ثانية، لأنه يرغب في أن يفرح بها ويراها عروسا، وأنه لن يعيش للأبد، ووسط مجادلات الثلاثة تلقت "أميرة" مكالمة مفاجئة من "هدهد" حمدي الميرغني.
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«زلزال» الحلقة22.. محمد رمضان يرفض حب حلا شيحة

تصدر تريند موقع «يوتيوب»، مشهد بالحلقة الـ 22 من مسلسل زلزال، والذى ذهب فيه «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي إلى بيت «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، لكي يأخذ زوجته «أمل» تجسدها هنادي مهنا، بعد أن علم أنها ذهبت لتقابله وتعزى فى موت «جبريال» يجسده سامى عبدالحليم. وخلال هذا المشهد، ألمح «محمد حربي» لـ«عبد الحليم» بأن زوجته جاءت دون علمه، وحاول أن يأخذها ويعود بها إلى بيته، ولكن جاء والدها «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، فى الوقت المناسب وأخذ ابنته وعاد بها إلى فلته، ورفض أن تذهب مع زوجها، الذي صفعها على وجهها من قبل.
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قصة من أرشيف أسامة أنور عكاشة.. «امرأة من زمن الحب»

تحل اليوم ذكرى وفاة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، الذي كتب أغلب الملاحم الدرامية في تاريخ التلفزيون المصري، مثل ليالي الحلمية، زيزينيا، أهالينا، عفاريت السيالة، الهجامة، وغيرها الكثير والكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، وقد قال النقاد والكتاب والصحفيون في هذه الروائع، وكتبوا أيضًا ما يصعب عده، لكننا في التقرير التالي سنلقي الضوء على قصة أحد أعمال "عكاشة"، التي ربما لا يعلم الجمهور الكثير عنها، ألا وهو المسلسل الشهير «امرأة في زمن الحب»، الذي ألفه أصلًا لأجل الفنانة الكبيرة فاتن حمامة.
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بوستر-مسلسل-ابن اصول (2)

مليون جنيه لزواج «آيتن» بحمادة هلال في «ابن أصول»

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل «ابن أصول»، بطولة الفنان حمادة هلال، والذى يعرض عبر قناة «DMC» في الساعة الثامنة مساءً، محاولة «تمام» الفنان أحمد حلاوة، إقناع «زينب» ابنة أحد أصدقائه بالزواج به فى ظل فارق السن الكبير بينهما، على الرغم من أنها الفتاة التى كان يريد ابنه «جمال» الفنان حمزة العليمي، أن يتزوجها من قبل، وقام برفض الأمر بداعي أنها غير مناسبة له، لتقوم برفض الزواج به، ويكتشف جمال الأمر ويخبر جميع أفراد الأسرة، وينشأ خلاف بين جميع أطراف الأسرة اعتراضا على أفعال «تمام» التى لا تتناسب مع سنه.
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ابن أصول (12).. آيتن عامر تفقد جنينها بسبب أخيها

بدأت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل «ابن أصول»، بطولة الفنان حمادة هلال الذى يعرض عبر قناة «DMC » في الساعة الثامنة مساءً، باعتداء «خميس»، الفنان أحمد كرارة على شقيقته «نعمة» الفنانة آيتن عامر، بعدما رأته يسرق الذهب الخاص بها، مما تسبب فى دخولها إلى المستشفى بعد حدوث نزيف حاد لها وينصحها الطبيب المعالج لها بضرورة إجهاض الجنين حفاظًا على حياتها، فى الوقت الذى يتهمها زوجها «هشام» الفنان حمادة هلال بأنها هى التي تعمدت إجهاض الجنين، كي تقطع جميع الروابط بينهما، وهو ما أثار غضبها.
بوستر-مسلسل-ابن اصول (2)

«ابن أصول» الحلقة 10.. عودة حمادة هلال إلى آيتن عامر

بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل «ابن أصول»، بطولة الفنان حمادة هلال، والذى يعرض عبر قناة «DMC» في الساعة الثامنة مساءً، بإخبار «رحمة» الفنانة رانيا منصور، أسرتها بأن «صولا» الفنانة سوزان نجم، طلبت منها القيام بعملية إجهاض بعدما علمت أنها حامل من ابنها «هشام» -حمادة هلال-؛ ما أثار استياءهم، معللين رغبتها فى التخلص من الجنين بأنها لا تريد أن تصبح جدة. كما نشب خلاف بين «نانى» الفنانة إيناس كامل، و«صولا» لشرائها هدية باهظة الثمن لزوج ناني السابق، ما استنكرته «نانى»، لتطرد «صولا» من منزلها.
بوستر-مسلسل-ابن اصول (2)

«ابن أصول» الحلقة 8| حمادة هلال يتزوج على آيتن عامر

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل «ابن أصول»، بطولة الفنان حمادة هلال والذى يعرض عبر قناة «DMC » في الساعة الثامنة مساءً، اعتراف «شامل» الفنان عماد رشاد بأنه هو من كان وراء التهيؤات التى كان يُعانى منها «هشام» الفنان حمادة هلال وأنها كانت حقيقة ومن تدبيره، وكان يقصد من ورائها كسر تحكم «صولا» الفنانة سوزان نجم الدين فى حياته، ليعيش حياة طبيعية. كما شهدت الحلقة طلب «هشام» من والدته أن تقام مراسم زواجه من«رحمة» الفنانة رانيا منصور فى سرية تامة حتى لا يعلم أحد من الشركة بزواجه.
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