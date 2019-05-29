مسجد أبو العلا.. خلوة السلطان صاحب الكرامات

تتميز منطقة بولاق أبو العلا بمعالمها التاريخية التى مازالت صامدة دون أن يؤثر عليها الزمن أو يصدر لها قرار بالهدم، ومن هذه المبانى الأثرية مسجد السلطان أبو العلا.

تحرير:هالة صقر ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

مسجد السلطان أبو العلا

عشرات من الفقراء يفترشون الأرض أمام مسجد السلطان أبو العلا بمنطقة بولاق أبو العلا انتظارا للصدقات، ويلتف آخرون حول مقام السلطان صاحب الكرامات انتظارا للمعجزات وأملا فى تحقيق الأمنيات، فيما يمتلئ المسجد من الداخل بالمصلين من الرجال والنساء والشباب والفتيات، حيث يعتبر البعض من سكان منطقة بولاق أبو العلا أن المسجد هو البقعة المباركة فى المكان، ملاذ المحتاجين والمعتكفين وكل من ينادى ربه قاصدا بابه، فالمسجد يلجأ إليه المحبون والمريدون للاطمئنان والراحة، ويلجأ إليه محبو التراث والمبانى الأثرية للاستمتاع بدقة العمارة وروعتها إلى جانب الروحانيات.

من هو السلطان أبو العلا؟ "مسجد ومقام الحسين أبو على الملقب بالسلطان حسن ويتصل نسبه بالإمام الحسين رضى الله عنه فهو من آل بيت رسول الله"، لافتة يتزين بها مسجد السلطان أبو العلا وتستوقف كل من يتردد على المسجد، ليبدأ التساؤل حول السطان صاحب الكرامات حفيد النبى وبن شقيق السيد البدوى. السلطان أبو العلا هو