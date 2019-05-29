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مسجد أبو العلا.. خلوة السلطان صاحب الكرامات

تتميز منطقة بولاق أبو العلا بمعالمها التاريخية التى مازالت صامدة دون أن يؤثر عليها الزمن أو يصدر لها قرار بالهدم، ومن هذه المبانى الأثرية مسجد السلطان أبو العلا.
تحرير:هالة صقر ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
مسجد السلطان أبو العلا
مسجد السلطان أبو العلا
عشرات من الفقراء يفترشون الأرض أمام مسجد السلطان أبو العلا بمنطقة بولاق أبو العلا انتظارا للصدقات، ويلتف آخرون حول مقام السلطان صاحب الكرامات انتظارا للمعجزات وأملا فى تحقيق الأمنيات، فيما يمتلئ المسجد من الداخل بالمصلين من الرجال والنساء والشباب والفتيات، حيث يعتبر البعض من سكان منطقة بولاق أبو العلا أن المسجد هو البقعة المباركة فى المكان، ملاذ المحتاجين والمعتكفين وكل من ينادى ربه قاصدا بابه، فالمسجد يلجأ إليه المحبون والمريدون للاطمئنان والراحة، ويلجأ إليه محبو التراث والمبانى الأثرية للاستمتاع بدقة العمارة وروعتها إلى جانب الروحانيات.
من هو السلطان أبو العلا؟ "مسجد ومقام الحسين أبو على الملقب بالسلطان حسن ويتصل نسبه بالإمام الحسين رضى الله عنه فهو من آل بيت رسول الله"، لافتة يتزين بها مسجد السلطان أبو العلا وتستوقف كل من يتردد على المسجد، ليبدأ التساؤل حول السطان صاحب الكرامات حفيد النبى وبن شقيق السيد البدوى. السلطان أبو العلا هو
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اسلام-مشهور-(4)

والدة الشهيد إسلام مشهور: «حقك رجع يا ابني»

علقت سوزان عبد المجيد والدة الشهيد النقيب إسلام مشهور -الضابط بإدارة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، الذي استشهد في اشتباكات مع عناصر مسلحة بمنطقة الواحات أكتوبر 2017- على تسلم مصر للإرهابي هشام عشماوي من قبل قوات الجيش الليبي. وقالت والدة الشهيد في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء: "أنا فخورة بابني إنه رفع راسنا وضحى من أجل الواجب، ربنا يرحمه". وأضافت: "قابلت الرئيس في يوم الشهيد، وحسيت إنه إنسان قلبه طيب لما قالي حقهم هيرجع وعمره ما هيروح، اللي مرجعش حقه هيرجع حقه صدقوني ارتاحوا كأمهات وآباء وأولاد الشهداء".
الشهيد أحمد المنسي

أرملة «منسي»: أحمد رمز لكل شهيد وعشماوي رمز لكل خائن

علقت منار سليم أرملة الشهيد البطل أحمد منسي، في مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، على تسلّم مصر الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا، مشيرة إلى أنه منحهم الإحساس باستعادة حق الشهداء: "جميع البيوت المصرية باتت سعيدة ليلة أمس". وأضافت "منار" أنه إذا كان الشهيد أحمد منسي رمزًا لكل شهداء مصر، فهشام عشماوي رمز لكل خائن وإرهابي يريد أن يدمر البلد.. اليوم الحق رجع، والإنسان مهما طال الزمن هيقف أمام القضاء، اللي حصل بيخلِّي عندك إحساس إن في أمن وإن في عقاب، الحمد لله إننا شفنا لحظة الرعب في عينيه".
طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (3)

التعليم توضح حقيقة تعديل نظام «ثانية ثانوي»

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم صحة المنشور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "نظام الدراسة بالصف الثاني الثانوي 2019- 2020". وأفادت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا الكلام مخالف لما يتم تطبيقه في العام الحالي على الصف الثاني الثانوي، إذ إن جميع المواد ممتدة، ولم يطرأ أي تعديل على نظام الدراسة بالصف الثاني الثانوي حتى الآن. وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق والاستماع للشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة وتشتت الطلاب، مؤكدة أنه إذا حدث أي تعديل سيتم الإعلان عنه في وقته وبمنتهى الشفافية.
لسان-قلعة-قايتباي

الأعلى للآثار يمد ساعات العمل بقلعة قايتباي في العيد

اعتمد مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار المواعيد الجديدة للأماكن الأثرية ومن بينها قلعة قايتباي الكائنة بحي الجمرك وسط الإسكندرية، حيث تقرر مد فترة ساعات العمل بقلعة قايتباى حتى الساعة السادسة مساء بدلا من الثانية ظهراً اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 5 يونيو المقبل على أن يستمر العمل بالمواعيد الجديدة خلال موسم الصيف ويستمر حتى 30 سبتمبر المقبل من العام الجاري بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الزائرين الوافدين على القلعة للاستمتاع.
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مسجد-الرويعى‎ (3)

مسجد الرويعي.. استراحة التجار والمسافرين بالموسكي

يحتاج الوصول إليه تخطى الزحام الشديد والشوارع الضيقة، وممرات الباعة الجائلين، حيث يقع مسجد الرويعى داخل إحدى حارات سوق الرويعى، بمنطقة الموسكى الشهيرة بمحافظة القاهرة، تحمل جدران المسجد تاريخا يبلغ عمره مئات السنين، تقف مئذنته شامخة وسط ما تبقى من مبانى الموسكى القديمة، تحيط به البضائع من كل اتجاه، ويقف أمامه مباشرة ضريح الشيخ أحمد الرويعى، يستقبل التجار والباعة الجائلين والزبائن والسكان فى أى وقت، بل قد يتخذه بعض المسافرين كاستراحة قصيرة من عناء السفر، ويأتى له محبو التاريخ والآثار لزيارته ومحاولة السؤال عن تاريخه، الذى لا يعرفه كثيرون.
مسجد-الخازندارة (14)

مسجد الخازندارة.. هنا كان يصلى الملك فاروق

عندما تقترب من دوران شبرا، تحديدا بين محطتى روض الفرج وسانت تريزا، ستجد مئذنة شاهقة الارتفاع، وبالاقتراب منها تجد نفسك واقفا أمام جزء من التاريخ الذى يحكى قصة امرأة وصفها الإمام الغزالى بأنها "امرأة بألف رجل أقرضت الله قرضا حسنا وادخرت عنده ما ينضر وجهها"، وهى خديجة هانم الخازندارة، التى تركت بصمة لا تمحى فى منطقة شبرا مصر، قد لا يعرف الكثيرون من هى خديجة هانم الخازندارة، ولكن هناك من تشبع بعلوم الدين بفضل ما أقامته هذه السيدة من مؤسسات ما زالت تنفع المسلمين حتى الآن، وتسهم فى نشر الخير وعلوم الدين.
مسجد-المطراوى (3)

مسجد المطراوي.. خلوة حفيد النبي وخال السيد البدوي

تحتل أضرحة أولياء الله الصالحين مكانة كبيرة فى نفوس محبيهم، ولكن عندما يكون الضريح لأحد الأشراف من نسل النبى محمد صلى الله عليه وسلم، تزداد المكانة ويزداد عدد المريدين، ولكن هناك أضرحة حصلت على شهرة كبيرة، وأضرحة لا يعرفها سوى محبى أصحابها وسكان المنطقة التى يقع بها الضريح، مثل ضريح الشيخ أحمد المطراوى، الذى قد لا يعرف الكثيرون أنه من نسل النبى صلى الله عليه وسلم، إلا من اعتادوا على الصلاة فى المسجد، أو سكان المطرية أو المريدين من مختلف المحافظات، ولكن ما قصة مسجد المطراوى وضريح المطراوى؟
مسجد الشيخ غراب

مسجد الشيخ غراب.. خرافة الضريح الذى تحول إلى مسجد

"ودينى مسجد الشيخ غراب يا أسطى"، طلب لا يحتاج إلى تفسير، فعندما تطلب من سائق التاكسى الذهاب إلى مسجد ما لا بد أن يطلب منك تفاصيل عن مكان المسجد وكيفية الوصول إليه فى حالة ما إذا كان المسجد غير معروف، وذلك لكثرة المساجد فى كل الأحياء، ولكن هناك مساجد مميزة ومعروفة بل تعتبر هى التوضيح الخاص بمكان ما، وهى العلامة المميزة للوصول إلى هذا المكان، ومن هذه المساجد مسجد الشيخ غراب بمنطقة حدائق القبة، وعلى الرغم من تغيير اسمه إلى مسجد الرحمن فإن الجميع يعرفه باسم "الشيخ غراب"، ولكن ما قصة المسجد؟ وما سر التسمية؟
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