مسجد أبو العلا.. خلوة السلطان صاحب الكرامات

تتميز منطقة بولاق أبو العلا بمعالمها التاريخية التى مازالت صامدة دون أن يؤثر عليها الزمن أو يصدر لها قرار بالهدم، ومن هذه المبانى الأثرية مسجد السلطان أبو العلا.
عشرات من الفقراء يفترشون الأرض أمام مسجد السلطان أبو العلا بمنطقة بولاق أبو العلا انتظارا للصدقات، ويلتف آخرون حول مقام السلطان صاحب الكرامات انتظارا للمعجزات وأملا فى تحقيق الأمنيات، فيما يمتلئ المسجد من الداخل بالمصلين من الرجال والنساء والشباب والفتيات، حيث يعتبر البعض من سكان منطقة بولاق أبو العلا أن المسجد هو البقعة المباركة فى المكان، ملاذ المحتاجين والمعتكفين وكل من ينادى ربه قاصدا بابه، فالمسجد يلجأ إليه المحبون والمريدون للاطمئنان والراحة، ويلجأ إليه محبو التراث والمبانى الأثرية للاستمتاع بدقة العمارة وروعتها إلى جانب الروحانيات.
من هو السلطان أبو العلا؟
"مسجد ومقام الحسين أبو على الملقب بالسلطان حسن ويتصل نسبه بالإمام الحسين رضى الله عنه فهو من آل بيت رسول الله"، لافتة يتزين بها مسجد السلطان أبو العلا وتستوقف كل من يتردد على المسجد، ليبدأ التساؤل حول السطان صاحب الكرامات حفيد النبى وبن شقيق السيد البدوى.
السلطان أبو العلا هو
من هو السلطان أبو العلا؟
"مسجد ومقام الحسين أبو على الملقب بالسلطان حسن ويتصل نسبه بالإمام الحسين رضى الله عنه فهو من آل بيت رسول الله"، لافتة يتزين بها مسجد السلطان أبو العلا وتستوقف كل من يتردد على المسجد، ليبدأ التساؤل حول السطان صاحب الكرامات حفيد النبى وبن شقيق السيد البدوى.
السلطان أبو العلا هو الحسين أبو علي يعود نسبه إلى الإمام الحسين بن الإمام علي كرم الله وجهه.
ولد أبو العلا فى مكة المكرمة، واتخذ له خلوة بالقرب من النيل بمنطقة بولاق أبو العلا، واعتكف بها ما يقرب من 40 عاما ليعبد الله.
عندما يقرأ أحد اسم المسجد "السلطان أبو العلا"، ستصبح لديه قناعة دون الرجوع إلى التاريخ بأن صاحب المسجد كان من حكام مصر، ولكن الحقيقة ليست كذلك، ولكن "السلطان أبو العلا" عبارة عن لقب أطلقه الناس على الحسين أبو على، لأن جميع الأولياء كانوا يستمعون له وينفذون إرشاداته فلقبوه بالسلطان أى سلطان الأولياء.
أما عن لقب أبو العلا، فحسب ما أكده بعض الصوفيون، فكان هناك شيخ يؤم الناس للصلاة فى نفس المكان الذى اتخذه الحسين خلوة له، وعندما جاء الحسين إلى مصر، واتخذ من المكان خلوة ليتعبد لله، قدمه الشيخ ليؤم الناس بدلا منه، فقال له المصلون "لقد اعتليت العلاء يا أبو علي" أي أنه علا قدره على قدر الشيخ، ومنذ ذلك الوقت لقب بـ"السلطان أبو العلا".
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مسجد وضريح أبو العلا
تحولت خلوة السلطان أبو العلا إلى ملاذ لمحبيه ومريديه من أولياء الله الصالحين، وكان من بينهم الخواجه نور الدين على ابن المرحوم محمد بن القنيش البرلسى، وهو من كبار التجار، وجاء فى منامه أن الشيخ يطلب منه بناء مسجد فى مكان خلوته، وبالفعل نفذ ذلك على أرض الواقع وبنى المسجد فى حياة السلطان أبو العلا.
وألحق البرلسى قبة داخل المسجد دفن بها السلطان أبو العلا بعد وفاته عام 895 هجرية، وأصبح ضريحا للسلطان صاحب الكرامات حسب ما وصفه عدد من الصوفيين وقتها، حيث أكدوا بأن الشيخ كان له كرامات ومكاشفات.
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معالم المسجد
تميز مسجد أبو العلا ببعض المميزات التى لم تتوفر فى غيره حيث كان يحتوى على "مغطس" للاستحمام، وبجواره بئر ماء كان يشرب منه الناس أملا فى الشفاء والحصول على البركة، ولكن تم هدم "المغطس" وبئر المياه بسبب التزاحم عليهما، وخوفا من انتشار الأمراض وحدوث الكوارث.
يعد منبر مسجد السلطان أبو العلا من المنابر ذات القيمة العالية، حيث استورد النابلسى خشب المنبر من أجود أخشاب الهند، ومحفور عليه اسم صانعه الذى كتب «نجارة العبد الفقير إلى الله تعالى الراجى عفو ربه الكريم «على بن طنين» بمقام سيدى حسين أبو على.. نفعنا الله».
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النجاة من قرار هدم مثلث ماسبيرو
وليد ممدوح أحد رواد المسجد، قال لـ "التحرير " إنه كان هناك تخوفات لدى المواطنين من احتمالة صدور قرار بهدم المسجد، ضمن قرارات هدم عشش ومبانى منطقة مثلث ماسبيرو من أجل تنفيذ مخطط التطوير، ولكن تاريخ المسجد وكونه من المساجد الأثرية كان بمثابة درع الحماية له، وبالفعل تم الإبقاء عليه ضمن المبانى التى لم يصدر قرار بهدمها.
وأشار إلى أنه كان هناك تخوف آخر عندما صدر قرار بالبدء فى حفر الخط الثالث لمترو الأنفاق والذى يمر من أسفل المسجد، ولكن القائمين على المشروع أكدوا أن المسجد لن يتأثر بالحفر حسب الدراسات.
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