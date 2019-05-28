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«زلزال» الحلقة22.. محمد رمضان يرفض حب حلا شيحة

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
مسلسل زلزال - محمد رمضان وحلا شيحة
مسلسل زلزال - محمد رمضان وحلا شيحة
تصدر تريند موقع «يوتيوب»، مشهد بالحلقة الـ 22 من مسلسل زلزال، والذى ذهب فيه «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي إلى بيت «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، لكي يأخذ زوجته «أمل» تجسدها هنادي مهنا، بعد أن علم أنها ذهبت لتقابله وتعزى فى موت «جبريال» يجسده سامى عبدالحليم. وخلال هذا المشهد، ألمح «محمد حربي» لـ«عبد الحليم» بأن زوجته جاءت دون علمه، وحاول أن يأخذها ويعود بها إلى بيته، ولكن جاء والدها «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، فى الوقت المناسب وأخذ ابنته وعاد بها إلى فلته، ورفض أن تذهب مع زوجها، الذي صفعها على وجهها من قبل.
وشهدت الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل «زلزال» الكثير من الأحداث المثيرة، حيث ذهبت «صافية» تجسدها حلا شيحة مع أمها إلى سوق الخضار الذى يعمل به «محمد حربي» من أجل وضع عربة الفول والعمل إلى جواره، إلا أنه عاتب أمها وسأل عن سبب مجيئهم إلى هنا بعد أن طلبت منه يبتعد عن
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