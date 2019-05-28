ضبط 49 ألف لتر بنزين و6 أطنان عسل في حملات تموينية

تحرير:سماح عوض الله ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م

بنزين مهرب- أرشيفية

شنت الأجهزة الأمنية، حملة لضبط الأسواق، ومنع جرائم الغش التجاري والتلاعب فى السلع التموينية المدعمة بالقاهرة، ونجحت قوات الحملة فى ضبط مدير محطة وقود، يقوم بتجميع كميات من الوقود قدرت بـ 49 ألف لتر بنزين، بقصد بيعها في السوق السوداء بمصر القديمة، وتبين استيلاء المتهم على تلك الكميات عن طريق تلاعبه بعدم إثبات تلك الكميات بالدفتر المعد لذلك، تمهيدًا للاستيلاء عليها وبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وإهدار أموال الدعم التى توفرها الدولة للمواطنين.

بالتعاون مع أقسام الشرطة المختلفة، نظمت مباحث التموين حملات مكبرة، تمكنت من ضبط مسؤول مخزن مواد غذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الظاهر، لقيامه بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة. فيما عثرت