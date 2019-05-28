«سوبر ميرو» 22.. صدفة تنقذ إيمي من عصابة الفاجر

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

مسلسل سوبر ميرو

بدأت الحلقة الـ22 من مسلسل «سوبر ميرو»، بـ"ليمون" أحمد سلطان يشكو إلى حماه سمير غانم من معاملة ابنته "أميرة" إيمي سمير غانم وكراهيتها له وفسخها الخطوبة، رغم أنه يعاملها بكل لطف، إلا أن "أميرة" بادرت بالشكوى من "ليمون" لوالدها واتهمته بالخيانة، وقالت إنه متعدد العلاقات النسائية وإنها ضبطته يخونها أكثر من مرة، لكن والدها لم يقتنع وأمرها أن تعود لخطيبها وتسامحه وتمنحه فرصة ثانية، لأنه يرغب في أن يفرح بها ويراها عروسا، وأنه لن يعيش للأبد، ووسط مجادلات الثلاثة تلقت "أميرة" مكالمة مفاجئة من "هدهد" حمدي الميرغني.

أبلغ "هدهد" "أميرة" بوجود قناة جديدة يطلق عليها TTC ترغب في إجراء لقاء مع "ميرو" فوافقت "ميرو" أن تذهب بزيها التنكري للقاء، ليتضح أنها قناة مزيفة وأن عصابة الفاجر، التي سبق وهزمتها سوبر ميرو مرتين تدبر مكيدة لخداع ميرو واختطافها بعد تقديم منوم لها في العصير الذي ستشربه خلال المقابلة. وقبل أن تشرب ميرو