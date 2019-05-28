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«سوبر ميرو» 22.. صدفة تنقذ إيمي من عصابة الفاجر

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
مسلسل سوبر ميرو
مسلسل سوبر ميرو
بدأت الحلقة الـ22 من مسلسل «سوبر ميرو»، بـ"ليمون" أحمد سلطان يشكو إلى حماه سمير غانم من معاملة ابنته "أميرة" إيمي سمير غانم وكراهيتها له وفسخها الخطوبة، رغم أنه يعاملها بكل لطف، إلا أن "أميرة" بادرت بالشكوى من "ليمون" لوالدها واتهمته بالخيانة، وقالت إنه متعدد العلاقات النسائية وإنها ضبطته يخونها أكثر من مرة، لكن والدها لم يقتنع وأمرها أن تعود لخطيبها وتسامحه وتمنحه فرصة ثانية، لأنه يرغب في أن يفرح بها ويراها عروسا، وأنه لن يعيش للأبد، ووسط مجادلات الثلاثة تلقت "أميرة" مكالمة مفاجئة من "هدهد" حمدي الميرغني.
أبلغ "هدهد" "أميرة" بوجود قناة جديدة يطلق عليها TTC ترغب في إجراء لقاء مع "ميرو" فوافقت "ميرو" أن تذهب بزيها التنكري للقاء، ليتضح أنها قناة مزيفة وأن عصابة الفاجر، التي سبق وهزمتها سوبر ميرو مرتين تدبر مكيدة لخداع ميرو واختطافها بعد تقديم منوم لها في العصير الذي ستشربه خلال المقابلة. وقبل أن تشرب ميرو
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«زلزال» الحلقة22.. محمد رمضان يرفض حب حلا شيحة

تصدر تريند موقع «يوتيوب»، مشهد بالحلقة الـ 22 من مسلسل زلزال، والذى ذهب فيه «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي إلى بيت «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، لكي يأخذ زوجته «أمل» تجسدها هنادي مهنا، بعد أن علم أنها ذهبت لتقابله وتعزى فى موت «جبريال» يجسده سامى عبدالحليم. وخلال هذا المشهد، ألمح «محمد حربي» لـ«عبد الحليم» بأن زوجته جاءت دون علمه، وحاول أن يأخذها ويعود بها إلى بيته، ولكن جاء والدها «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، فى الوقت المناسب وأخذ ابنته وعاد بها إلى فلته، ورفض أن تذهب مع زوجها، الذي صفعها على وجهها من قبل.
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قصة من أرشيف أسامة أنور عكاشة.. «امرأة من زمن الحب»

تحل اليوم ذكرى وفاة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، الذي كتب أغلب الملاحم الدرامية في تاريخ التلفزيون المصري، مثل ليالي الحلمية، زيزينيا، أهالينا، عفاريت السيالة، الهجامة، وغيرها الكثير والكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، وقد قال النقاد والكتاب والصحفيون في هذه الروائع، وكتبوا أيضًا ما يصعب عده، لكننا في التقرير التالي سنلقي الضوء على قصة أحد أعمال "عكاشة"، التي ربما لا يعلم الجمهور الكثير عنها، ألا وهو المسلسل الشهير «امرأة في زمن الحب»، الذي ألفه أصلًا لأجل الفنانة الكبيرة فاتن حمامة.
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«الحدوتة 3» بدأت بـغنوة للأطفال وديكورات غربية

منذ الحدوتة الأولى في مسلسل «بدل الحدوتة 3» الذي تنافس به دنيا سمير غانم في شهر رمضان هذا العام، والديكورات والإضاءة لها طابع مميز ومختلف في حلقات المسلسل، ثم جاءت الحدوتة الثالثة ليتأكد هذا بوجود يدكورات على النمط الغربي، في المنزل الذي تعيش فيه «لولي» الشخصية الرئيسية بمزرعة بطاطس، هاجرت إليها منذ 20 عاما ولا تعرف شيئا عن الحياة خارجها مع الخدم الخاص بأسرته، بعد أن توفي والداها في حادثة سيارة خلال طريقهم للمزرعة خوفا من ناهية العالم، والمميز في الحدوتة الثالثة هو ظهور النجم «هشام ماجد» كبطل للحدوتة التي لم يكتب اسم أبطالها على «التتر».
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سوبر-ميرو (1)

«سوبر ميرو» الحلقة الـ13.. يسرا اللوزي بطلة خارقة

بدأت الحلقة الـ 13 من مسلسل سوبر ميرو، بإيمي سمير غانم تحاول إنقاذ "هديل الدالي" يسرا اللوزي من محاولتها الانتحار، وبينما تحاول "ميرو" أن تسأل "هديل" عن أسباب انتحارها، أجابتها الأخيرة بأن السبب هو إحساسها بأنها فتاة ضعيفة الشخصية لا يبالي بها أحد، حتى الشاب الذي تحبه لا يشعر بوجودها، مثل شخصية ميرو الحقيقية "أميرة" التي لا يشعر بها حبيبها في العمل، وفي محاولة من "ميرو" لإقناع "هديل" بأن تترك سطح العمارة ولا تنتحر، أجبرتها "هديل" على أن تعدها بأن تعلمها كيف تصبح سوبر هيرو مثلها، كي يهتم بها الناس، ويهتفون بحياتها، وبالفعل تستجيب "ميرو" لها.
سوبر-ميرو

الحلقة الـ12 «سوبر ميرو».. «إيمي» تقع في الحب

بدأت الحلقة الـ12 من مسلسل «سوبر ميرو» بـ"أميرة"، إيمي سمير غانم، تحاول السيطرة على مشاعرها تجاه زميلها في جريدة "الخبر الأكيد"، بعد أن أرسل إليها رسالة بشخصيتها التنكرية "سوبر ميرو"، في الوقت ذاته بدأت تظهر الفروق الثقافية والاجتماعية بين "هدهد" حمدي الميرغني، وزوجته اليابانية، ففي ليلة الصباحية استيقظ على صوت مطرقة على صينية نحاس أيقظته بها زوجته لأنها من تقاليدهم في اليابان، ثم أحضرت له إفطارا صغيرا جدا لا يكفي شخصا ناضجا كي تحببه في الأكل الصحي، ورفضت أن يتناول طعام والدته الدسم المليء بالدهون، لأنه غير صحي.
سوبر-ميرو

«سوبر ميرو» الحلقة 11.. حمدي المرغني يتزوج اليابانية

بدأت الحلقة الـ11 من مسلسل «سوبر ميرو»، بفضخ عصابة "الفاجر" محمد ثروت، التي شاهدناها في الحلقات السابقة تسرق محلات الذهب، وتساعد تجار الأطعمة الفاسدة في تهريب التونة منتهية الصلاحية، إذ خرجت "ميرو" إيمي سمير غانم، لتكشف للعالم كله وجود تونة فاسدة وتحذرهم من الأكل منها، لأن هناك تجارا لا يبالون بصحة الناس، الأمر الذي تسبب في خسارة العصابة كل أموالهم وإلقاء القبض على التجار الفاسدين، وجلسوا يفكرون كيف سيتغلبون على سوبر ميرو التي أهانتهم للمرة الثانية وكانت السبب في فضحهم أمام مصر كلها، وخسارة كل أموالهم.
مسلسل سوبر ميرو

سوبر ميرو الحلقة (6).. إيمي تحقق في جريمة سرقة أعضاء

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل «سوبر ميرو» بـ"أميرة"، إيمي سمير غانم، جالسة في مكتبها بموقع جريدة "الخبر الأكيد"، وكالمعتاد كان مديرها غاضبًا من تقصيرها في عملها، وقلة عروض الإعلانات التي يتلقونها على الموقع، رغم أن الدعاية مسؤوليتها الأساسية كاختصاصية سوشيال ميديا، وبعد أن أنهى المدير وصلة توبيخ "أميرة"، ذهب إلى زميلها أحمد سلطان، الذي كان يعرض عليه تحقيقا جديدا عن جرائم سرقة أعضاء منتشرة في المستشفيات حاليا، إلا أن المدير واصل السخرية من زميلها أيضًا.
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