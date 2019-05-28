فان دايك: فخور بارتداء قميص ليفربول كل يوم
يحتضن استاد واندا ميتروبوليتانو، معقل أتليتكو مدريد، نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك حين يواجه توتنهام هوتسبير مواطنه ليفربول، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 9 مساءً
٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م
فيرجيل فان ديك - محمد صلاح
يستعد الهولندي الدولي، فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، لخوض مواجهة قوية في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير، وتحدث فان دايك، لموقع ليفربول في معسكر ماربيلا، عن المباراة قائلآ: "لقد عملنا بجد هذا الموسم، وسنقدم كل ما لدينا وسنرى ماذا سيحدث في النهاية، ويتواجد مع الفريق العديد من القادة الدوليين. عليهم أن يقودوا بعضهم البعض، وأعتقد أن هذا هو أهم شيء. أعتقد أن هذه المجموعة من اللاعبين مميزة. نأمل أن نبقى معاً لمدة أربع أو خمس سنوات أخرى على الأقل وأن نحقق الكثير من الأشياء سويًا".
وحول وجود خليط من الشباب وذوي الخبرة، قال فان دايك: "نعم. لهذا السبب أعتقد أنها مجموعة رائعة. كل شيء على ما يرام إلى الآن. أعتقد أن النادي يعرف كيفية الإضافة للفريق في المستقبل، وبالتفكير في دوري الأبطال، كنا دائما وتحديدا في دور المجموعات نؤدي بشكل جيد في الديار ونعاني قليلاً خارج ملعبنا".
وواصل الهولندي
وحول وجود خليط من الشباب وذوي الخبرة، قال فان دايك: "نعم. لهذا السبب أعتقد أنها مجموعة رائعة. كل شيء على ما يرام إلى الآن. أعتقد أن النادي يعرف كيفية الإضافة للفريق في المستقبل، وبالتفكير في دوري الأبطال، كنا دائما وتحديدا في دور المجموعات نؤدي بشكل جيد في الديار ونعاني قليلاً خارج ملعبنا".
وواصل الهولندي الدولي: "أعتقد أننا نجعل الأمر دائماً صعباً على أنفسنا. بعض المباريات في دور المجموعات خارج الديار كانت سيئة، وتحديداً في نابولي. أنجزنا المهمة على ما أعتقد. في الأدوار الإقصائية كنا جيدين ومهيمنين ولعبنا بشكل جيد للغاية. نحن في النهائي لأننا نستحق".
وأردف فان دايك: "المرحلة الأبرز مواجهة برشلونة في نصف النهائي، وقلت عقب مباراة الذهاب أنه من الغريب خسارتنا بثلاثية نظيفة. كانت لدينا فرص. سيطرنا ووضعناهم تحت الضغط. صدرنا لهم العديد من المتاعب. كان لدي شعور عقب المباراة أنه يمكننا القيام بذلك. حتى لحظة وصولنا للملعب في الإياب، كنت أشعر بأنها ستكون ليلة استثنائية".
واستكمل الهولندي الدولي: "كنا نعلم أنهم لديهم أفضل لاعب في العالم، وأنهم بدون شك سيحصلون على فرصة التسجيل ويجعلون الأمر أكثر صعوبة. عقب الهدف الأول بدأ الجميع يؤمن بالقدرة على الوصول للنهائي، ويعد ديفوك أوريغي من شخصيات هذا الموسم. لقد برز عندما كنا في حاجة إليه بشكل لا يصدق".
وأضاف فان دايك: "هو يعمل بجد، وسريع ولديه صفات تصعب من مهمة المدافعين أمامه. هو رجل عظيم. يجب أن أعرفه بشكل أفضل هذا الموسم. هو يتحدث الهولندية، وهذا يجعل الأمور أسهل. هو رجل رائع ولاعب جيد جداً، وكان مهماً للغاية بالنسبة لنا هذا الموسم ولا ينبغي تجاهله، وجويل ماتيب هو الآخر. كنتما رائعين معاً وكان يعاني من الإصابة في البداية. أنا مسرور لأنه في هذا المستوى. طريقة أدائه لا تصدق. في مباراة الإياب أمام برشلونة كان لا يصدق. هو يساعد الجميع".
حصلت على جائزة لاعب الموسم، وقال يورجن كلوب إنه بإمكانك الذهاب لأي فريق في العالم، لكن ليفربول هو الخيار الصحيح، ماردك عن ذلك: "نعم، هو ناديي بالتأكيد وأنا فخور بارتداء هذا القميص. أحد الأسباب هي كيف يعيش الجميع حول ليفربول، يعيش ويموت من أجل النادي ويريدون فعل أي شيء من أجلنا. ستكون هناك أوقات عصيبة، وسيكون الجميع معنا أيضاً في الأوقات الجيدة".
وواصل الهولندي الدولي: "أعتقد أن هذا ناد حقيقي لكرة القدم، ولا يوجد الكثير يعيش ويتنفس من أجل ناد مثل ليفربول. كان قراراً مهماً بالنسبة لي، وحتى الآن تسير الأمور بشكل جيد".
وفيما يخص هل ستكون مباراة توتنهام مثل مواجهات الدوري أم تتوقع أن تكون مختلفة، قال فان ديك: "أعتقد أننا سنلعب بأسلوبنا الخاص، كما فعلنا ونفعل دائماً. هي مباراة واحدة يمكن أن يحدث فيها أي شيء. نأمل أن نسبب لهم الكثير من الصعوبات، وعندما واجهناهم، عانينا قليلاً. سنستعد جيداً، وبدأنا الاستعداد بالفعل في ماربيلا. سنكون مستعدين لأي موقف قد يحدث".
ويحتضن استاد واندا ميتروبوليتانو، معقل نادي أتليتكو مدريد الإسباني، نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، وذلك حين يواجه توتنهام هوتسبير مواطنه ليفربول، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بقيادة الحكم الدولي السلوفيني دامير سكومينا صاحب الـ43 عامًا.
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