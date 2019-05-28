رياضة

فان دايك: فخور بارتداء قميص ليفربول كل يوم

يحتضن استاد واندا ميتروبوليتانو، معقل أتليتكو مدريد، نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك حين يواجه توتنهام هوتسبير مواطنه ليفربول، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 9 مساءً
٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م
فيرجيل فان ديك - محمد صلاح
فيرجيل فان ديك - محمد صلاح
يستعد الهولندي الدولي، فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، لخوض مواجهة قوية في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير، وتحدث فان دايك، لموقع ليفربول في معسكر ماربيلا، عن المباراة قائلآ: "لقد عملنا بجد هذا الموسم، وسنقدم كل ما لدينا وسنرى ماذا سيحدث في النهاية، ويتواجد مع الفريق العديد من القادة الدوليين. عليهم أن يقودوا بعضهم البعض، وأعتقد أن هذا هو أهم شيء. أعتقد أن هذه المجموعة من اللاعبين مميزة. نأمل أن نبقى معاً لمدة أربع أو خمس سنوات أخرى على الأقل وأن نحقق الكثير من الأشياء سويًا".
وحول وجود خليط من الشباب وذوي الخبرة، قال فان دايك: "نعم. لهذا السبب أعتقد أنها مجموعة رائعة. كل شيء على ما يرام إلى الآن. أعتقد أن النادي يعرف كيفية الإضافة للفريق في المستقبل، وبالتفكير في دوري الأبطال، كنا دائما وتحديدا في دور المجموعات نؤدي بشكل جيد في الديار ونعاني قليلاً خارج ملعبنا". وواصل الهولندي
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تدريبات-المنتخب (4)

أزمة في معسكر المنتخب بسبب مؤجلات الدوري

تسببت مؤجلات مباريات الدوري الممتاز في بدء معسكر المنتخب الوطني، بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، يوم 6 يونيو المقبل بدون 9 لاعبين 5 من بيراميدز و4 من الزمالك، حيث يرتبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمواجهة نظيره الجونة يوم 6 يونيو، بينما يرتبط فريق بيراميدز بمواجهة نظيره حرس الحدود، ويضم المنتخب من بيراميدز كلا من أحمد الشناوي، عمر جابر، نبيل عماد (دونجا)، أحمد أيمن منصور، عبد الله السعيد، بجانب 4 لاعبين من الزمالك وهم: محمود جنش، محمود علاء، محمود الونش، طارق حامد.
أولي-جونار-سولسكاير (2)

سولسكاير: لا مجال للأعذار ويجب أن نتعلم من الأخطاء

أكد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أنه يسعى لبداية جيدة للموسم القادم بعد النهاية غير المُرضية للخمسة أشهر الأولى من مسيرته كمدير فني للشياطين الحمر، وبالحديث عن الإعلان الأخير عن المباراة الودية ضد فريق كريستيانسوند في ملعب أوليفال في أوسلو في الثلاثين من يوليو القادم، أوضح سولسكاير أنه ينتظر بداية فترة الإعداد في الأول من يوليو القادم بفارغ الصبر لكي يبدأ العمل مع الفريق من جديد، كما أكد المدير الفني النرويجي أن النهاية المُحبطة للموسم الماضي تزيد من طموحه وعزيمته لتصحيح الأوضاع في أولد ترافورد.
كلوب

كلوب: الوصول لنهائي دوري الأبطال ليس أفضل إنجازاتي

أعرب المدرب الألماني يورجين كلوب عن شعوره بالإثارة قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل أمام توتنهام، مؤكدًا في الوقت ذاته غياب لاعبه نابي كيتا عن تلك المباراة، وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "نشعر بالإثارة لحصولنا على فرصة لعب نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، الأمر يتعلق بسيطرتنا على مشاعرنا وعواطفنا في الوقت الحالي، ولكن الأكيد أننا نتطلع إلى تلك المباراة، لا توجد أي احتمالية لمشاركة كيتا، ولكنه يتعافي بشكل جيد في الوقت الحالي".
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اليسون-بيكر

أليسون: أنتظر نهائي دوري الأبطال بفارغ الصبر

يمثل نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، المزمع إقامته في الأول من يونيو القادم المباراة الأكبر والأهم في مسيرة الدولي البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، مع الريدز حتى الآن، وفي ختام موسمه الأول الرائع مع الريدز، يجلس أليسون على بُعد 90 دقيقة فقط من احتمالية رفعه للكأس ذات الأذنين في ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد عندما يواجه ليفربول مواطنه توتنهام هوتسبير، وهي المباراة التي أوضح أليسون أنه ينتظرها بفارغ الصبر ويتطلع إليها بشدة.
ليفربول - برشلونة (5)

نجم توتنهام السابق يرشح الليفر للتتويج بدوري الأبطال

قال جاري لينيكر، مهاجم منتخب إنجلترا السابق، إن ليفربول هو المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عندما يواجه توتنهام هوتسبير في النهائي في مدريد في الأول من يونيو، وقضى لينيكر ثلاثة مواسم مع توتنهام بين 1989 و1992، وأشار إلى الفارق الكبير الذي بلغ 26 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وتوتنهام كدليل على الهوة الكبيرة بين الفريقين، كما كال لينيكر المديح لمدرب ليفربول يورجن كلوب لنجاحه في بناء فريق يحمل سماته الشخصية، مشيرا إلى أن توتنهام يحتاج إلى مزيد من الاستثمار للارتقاء لمستوى طموحات المدرب ماوريسيو بوكيتينو.
فان-ديك

ليفربول يتلقى ضربة موجعة قبل ساعات من مواجهة برشلونة

أثار فيرجيل فان ديك لاعب فريق ليفربول، القلق داخل قلعة الريدز، بعدما غاب عن مران الفريق الأخير، مساء اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة برشلونة غدًا الثلاثاء، على ملعب آنفيلد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن المدافع الهولندي، وأليكس تشامبرلين لاعب الوسط، غابا عن المران، بعد خضوعهما لجلسات خاصة، بما يتماشى مع الضغط في هذه المرحلة من الموسم، حيث خاض فان ديك حتى الآن 54 مباراة مع الفريق ومنتخب بلاده، بينما تشامبرلين بدأ في العودة للمشاركة مؤخرًا بعد أكثر من عام من الغياب بعد إصابة في الركبة".
ميسى-وفان دايك

فان دايك يتمسك بالأمل في مباراة العودة مع برشلونة

يعتقد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، أن فريقه بإمكانه التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة، حيث قال في تصريحات نقلها لموقع ليفربول الرسمي: "لقد شعرنا بخيبة أمل بسبب النتيجة، والتي لم تعبر عن سير اللقاء، وأرى أننا لعبنا بشكل جيد، وخلقنا فرصًا كبيرة.. كان من الطبيعي أن نسجل هدفًا واحدًا على أقل تقدير، لكنها كرة القدم.. فقد كان بإمكانهم تسجيل الهدف الرابع، ولدينا مهمة كبيرة يجب القيام بها في أنفيلد.. أظهرنا طوال الموسم أننا لا نستسلم أبدًا، لذلك علينا أن نصدق فقط أننا نستطيع.. نحتاج إلى تكاتف الجميع معنا، وسنرى كيف تسير الأمور".
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