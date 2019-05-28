فان دايك: فخور بارتداء قميص ليفربول كل يوم

يحتضن استاد واندا ميتروبوليتانو، معقل أتليتكو مدريد، نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك حين يواجه توتنهام هوتسبير مواطنه ليفربول، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 9 مساءً

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

فيرجيل فان ديك - محمد صلاح

يستعد الهولندي الدولي، فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، لخوض مواجهة قوية في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير، وتحدث فان دايك، لموقع ليفربول في معسكر ماربيلا، عن المباراة قائلآ: "لقد عملنا بجد هذا الموسم، وسنقدم كل ما لدينا وسنرى ماذا سيحدث في النهاية، ويتواجد مع الفريق العديد من القادة الدوليين. عليهم أن يقودوا بعضهم البعض، وأعتقد أن هذا هو أهم شيء. أعتقد أن هذه المجموعة من اللاعبين مميزة. نأمل أن نبقى معاً لمدة أربع أو خمس سنوات أخرى على الأقل وأن نحقق الكثير من الأشياء سويًا".

وحول وجود خليط من الشباب وذوي الخبرة، قال فان دايك: "نعم. لهذا السبب أعتقد أنها مجموعة رائعة. كل شيء على ما يرام إلى الآن. أعتقد أن النادي يعرف كيفية الإضافة للفريق في المستقبل، وبالتفكير في دوري الأبطال، كنا دائما وتحديدا في دور المجموعات نؤدي بشكل جيد في الديار ونعاني قليلاً خارج ملعبنا". وواصل الهولندي