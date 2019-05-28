هواوي: جميع الهواتف تعمل في مصر وتصلها التحديثات

تحرير:أحمد البرماوي ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

رئيس جهاز حماية المستهلك

استدعى رئيس جهاز حماية المستهلك ممثلي شركة هواوى فى مصر وذلك على خلفية الخلافات التى نشبت بين شركة هواوى الصينية لصناعة المحمول وشركة جوجل الأمريكية، فى إطار إستراتيجية الجهاز التى تستهدف ضمان وصون حقوق المستهلكين، وخلال الاجتماع مع ممثلى الشركة، أكد الممثل القانونى لشركة هواوي التزام شركته بتوفير تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية من هواوى وهونر، بما فى ذلك المنتجات التى تم بيعها أو التى لا تزال فى المخازن.

وأكد ممثلو شركة هواوى استمرار عمل جميع برامج السوفت وير الخاصة بشركة هواوى وجوجل معا، وذلك لكل الموديلات وأفادوا بأنه جار إجراء المفاوضات مع شركة جوجل الأمريكية، للوقوف على حلول تصب فى صالح المستهلك. ومن جانبه أكد اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس الجهاز، على ممثلى الشركة أن المستهلك



وأكد ممثلو شركة هواوى استمرار عمل جميع برامج السوفت وير الخاصة بشركة هواوى وجوجل معا، وذلك لكل الموديلات وأفادوا بأنه جار إجراء المفاوضات مع شركة جوجل الأمريكية، للوقوف على حلول تصب فى صالح المستهلك.



ومن جانبه أكد اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس الجهاز، على ممثلى الشركة أن المستهلك له الأولوية ويجب اتخاذ كل الإجراءات التى تحقق صالحه إيماناً بحقوقه التى يكفلها الدستور والقانون.



وأوضح أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية الدولة وبرنامج الحكومة الذي أكده رئيس مجلس الوزراء بأهمية اتخاذ إجراءات فاعلة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، وأهاب الجهاز بجموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفة.



