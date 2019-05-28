سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

هواوي: جميع الهواتف تعمل في مصر وتصلها التحديثات

تحرير:أحمد البرماوي ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م
رئيس جهاز حماية المستهلك
رئيس جهاز حماية المستهلك
استدعى رئيس جهاز حماية المستهلك ممثلي شركة هواوى فى مصر وذلك على خلفية الخلافات التى نشبت بين شركة هواوى الصينية لصناعة المحمول وشركة جوجل الأمريكية، فى إطار إستراتيجية الجهاز التى تستهدف ضمان وصون حقوق المستهلكين، وخلال الاجتماع مع ممثلى الشركة، أكد الممثل القانونى لشركة هواوي التزام شركته بتوفير تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية من هواوى وهونر، بما فى ذلك المنتجات التى تم بيعها أو التى لا تزال فى المخازن.
وأكد ممثلو شركة هواوى استمرار عمل جميع برامج السوفت وير الخاصة بشركة هواوى وجوجل معا، وذلك لكل الموديلات وأفادوا بأنه جار إجراء المفاوضات مع شركة جوجل الأمريكية، للوقوف على حلول تصب فى صالح المستهلك.   ومن جانبه أكد اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس الجهاز، على ممثلى الشركة أن المستهلك
اقرأ المزيد
الاقتصاد-المصري

7 أرقام إيجابية حققها برنامج الإصلاح في 9 أشهر

نجحت سياسات الإصلاح فى تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادى، حيث أظهرت أحدث المؤشرات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018-2019 محققا نحو 5.5%، في مقابل 5.2% خلال العام المالي الماضي 2017-2018. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، حيث قامت بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية جريئة ومهمة. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية.
دولارات

الدولار ينخفض في 10 بنوك.. وبنك عودة أقل سعر

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.86 جنيه للبيع، و16.76 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الاستثمار العربي، بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.87 جنيه للبيع، و16.77 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك بلوم بواقع قرشين ليسجل نحو 16.88 جنيه للبيع، و16.78 جنيه للشراء.
كحك-العيد-صور-ارشيفية (5)

تعرف على أسعار الكعك فى منافذ وزارة التموين

يعد البحث عن أفضل أماكن شراء كعك العيد من أولويات الأسر المصرية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وتعد منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية الأقل سعرا مقارنة بباقى منافذ البيع والسوق الخارجية، وقد أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن طرحها أصنافا متنوعة من كعك العيد وبأسعار مخفضة تقل عن السوق الخارجية بأكثر من 20% وفقا لما أعلنته الشركة القابضة ومن المقرر أن يتم طرحه فى المجمعات الاستهلاكية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وكذلك المنافذ المتنقلة.
أسعار-الفائدة (2)

بعد تثبيت الفائدة.. عائد أدوات الدين يواصل الصعود

واصلت أسعار العائد على أدوات الدين التى تصدرها الحكومة المصرية ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي، لتصل في عطاء البنك المركزي الذى طرحه الأسبوع الجاري إلى مستوى 17.37%، في مقابل 17.17% خلال عطاء الأسبوع الماضي، فيما استمر تراجع معدل الفائدة على سندات الخزانة طويلة الأجل بواقع 24 و14 نقطة أساس بالنسبة لطرح آجال 5 و10 سنوات، ليصل إلى مستوى 16.06%، في مقابل نحو 16.31% خلال عطاء الأسبوع الماضي، ويأتى ذلك بالتزامن مع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org