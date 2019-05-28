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الدولار ينخفض في 10 بنوك.. وبنك عودة أقل سعر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
الدولار
الدولار
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.86 جنيه للبيع، و16.76 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الاستثمار العربي، بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.87 جنيه للبيع، و16.77 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك بلوم بواقع قرشين ليسجل نحو 16.88 جنيه للبيع، و16.78 جنيه للشراء.
وتراجع سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك مصر إيران، والبنك العقاري المصري بواقع قرشين ليسجل نحو 16.89 جنيه للبيع، و16.79 جنيه للشراء. كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، والبنك العربي الإفريقي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.89 جنيه للبيع، و16.79 جنيه للشراء، وانخفض سعر
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7 أرقام إيجابية حققها برنامج الإصلاح في 9 أشهر

نجحت سياسات الإصلاح فى تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادى، حيث أظهرت أحدث المؤشرات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018-2019 محققا نحو 5.5%، في مقابل 5.2% خلال العام المالي الماضي 2017-2018. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، حيث قامت بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية جريئة ومهمة. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية.
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هواوي: جميع الهواتف تعمل في مصر وتصلها التحديثات

استدعى رئيس جهاز حماية المستهلك ممثلي شركة هواوى فى مصر وذلك على خلفية الخلافات التى نشبت بين شركة هواوى الصينية لصناعة المحمول وشركة جوجل الأمريكية، فى إطار إستراتيجية الجهاز التى تستهدف ضمان وصون حقوق المستهلكين، وخلال الاجتماع مع ممثلى الشركة، أكد الممثل القانونى لشركة هواوي التزام شركته بتوفير تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية من هواوى وهونر، بما فى ذلك المنتجات التى تم بيعها أو التى لا تزال فى المخازن.
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تعرف على أسعار الكعك فى منافذ وزارة التموين

يعد البحث عن أفضل أماكن شراء كعك العيد من أولويات الأسر المصرية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وتعد منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية الأقل سعرا مقارنة بباقى منافذ البيع والسوق الخارجية، وقد أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن طرحها أصنافا متنوعة من كعك العيد وبأسعار مخفضة تقل عن السوق الخارجية بأكثر من 20% وفقا لما أعلنته الشركة القابضة ومن المقرر أن يتم طرحه فى المجمعات الاستهلاكية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وكذلك المنافذ المتنقلة.
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بعد تثبيت الفائدة.. عائد أدوات الدين يواصل الصعود

واصلت أسعار العائد على أدوات الدين التى تصدرها الحكومة المصرية ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي، لتصل في عطاء البنك المركزي الذى طرحه الأسبوع الجاري إلى مستوى 17.37%، في مقابل 17.17% خلال عطاء الأسبوع الماضي، فيما استمر تراجع معدل الفائدة على سندات الخزانة طويلة الأجل بواقع 24 و14 نقطة أساس بالنسبة لطرح آجال 5 و10 سنوات، ليصل إلى مستوى 16.06%، في مقابل نحو 16.31% خلال عطاء الأسبوع الماضي، ويأتى ذلك بالتزامن مع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض.
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دولارات

هبوط جديد لسعر الدولار أمام الجنيه في البنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لتفقد العملة الخضراء ما يقرب من قرشين في أقل من ساعة واحدة. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك إتش إس بي سي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.93 جنيه للبيع، و16.83 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.94 جنيه للبيع، و16.84 جنيه للشراء.
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تصل لـ500 ألف جنيه.. تفاصيل قروض المعاشات في البنوك

تتنافس البنوك الحكومية والخاصة في تقديم أفضل العروض لعملائها، من خلال إتاحة العديد من الأدوات لهم، سواء كانت شهادات ادخار أو حسابات توفير أو قروضا شخصية، وتتميز بعض البنوك بتقديم مجموعة من التمويلات والقروض الخاصة بأصحاب المعاشات، بهدف مساعدتهم في الحصول على معيشة أقل بعد التقاعد، أو توفير تمويلات لهم لتنفيذ مشروعات أو مساعدتهم في تجهيز وزواج الأبناء، وغيرها، وذلك بفائدة منخفضة مقارنة بالتمويلات الأخرى، وعادة ما تكون الشروط والضوابط الخاصة بالحصول على مثل هذه القروض والتمويلات ثابتة في كل البنوك.
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انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين، ليسجل أقل سعر بنحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 17.08 جنيه للبيع، و16.98 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك المشرق بواقع قرش واحد فقط أيضا ليسجل نحو 17.11 جنيه للبيع، و17.01 جنيه للشراء.
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الدولار يتراجع لأقل من 17 جنيها لأول مرة منذ عامين

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لينخفض إلى أقل من 17 جنيها لأول مرة منذ عام 2017. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي، وبنك عودة، وبنك الإسكندرية بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 17.09 جنيه للبيع، و16.99 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 17.09 جنيه للبيع، و16.99 جنيه للشراء.
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