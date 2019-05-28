الدولار ينخفض في 10 بنوك.. وبنك عودة أقل سعر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.86 جنيه للبيع، و16.76 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الاستثمار العربي، بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.87 جنيه للبيع، و16.77 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك بلوم بواقع قرشين ليسجل نحو 16.88 جنيه للبيع، و16.78 جنيه للشراء.

وتراجع سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك مصر إيران، والبنك العقاري المصري بواقع قرشين ليسجل نحو 16.89 جنيه للبيع، و16.79 جنيه للشراء. كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، والبنك العربي الإفريقي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.89 جنيه للبيع، و16.79 جنيه للشراء، وانخفض سعر