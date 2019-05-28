«الحدوتة 3» بدأت بـغنوة للأطفال وديكورات غربية

تحرير:بيتر مجدي ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

بدل الحدوتة 3

منذ الحدوتة الأولى في مسلسل «بدل الحدوتة 3» الذي تنافس به دنيا سمير غانم في شهر رمضان هذا العام، والديكورات والإضاءة لها طابع مميز ومختلف في حلقات المسلسل، ثم جاءت الحدوتة الثالثة ليتأكد هذا بوجود يدكورات على النمط الغربي، في المنزل الذي تعيش فيه «لولي» الشخصية الرئيسية بمزرعة بطاطس، هاجرت إليها منذ 20 عاما ولا تعرف شيئا عن الحياة خارجها مع الخدم الخاص بأسرته، بعد أن توفي والداها في حادثة سيارة خلال طريقهم للمزرعة خوفا من ناهية العالم، والمميز في الحدوتة الثالثة هو ظهور النجم «هشام ماجد» كبطل للحدوتة التي لم يكتب اسم أبطالها على «التتر».

وبدأت أولى حلقات المسلسل بظهور مميز لهشام ماجد ومحمد ثروت وسلوى محمد علي وعلاء زينهم بجانب دنيا، وسمير غانم، وشيماء سيف وأتاكا الذين شاركوا في الحدوتين السابقتين. شهدت الحلقة الأولى أغنية مميزة مثل الأغنيات السابقة في المسلسل لدنيا وتعاونت فيها مع نفس الأشخاص حيث كتب الكلمات أمير طعمية واللحن لهشام