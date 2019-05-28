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«الحدوتة 3» بدأت بـغنوة للأطفال وديكورات غربية

تحرير:بيتر مجدي ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
بدل الحدوتة 3
بدل الحدوتة 3
منذ الحدوتة الأولى في مسلسل «بدل الحدوتة 3» الذي تنافس به دنيا سمير غانم في شهر رمضان هذا العام، والديكورات والإضاءة لها طابع مميز ومختلف في حلقات المسلسل، ثم جاءت الحدوتة الثالثة ليتأكد هذا بوجود يدكورات على النمط الغربي، في المنزل الذي تعيش فيه «لولي» الشخصية الرئيسية بمزرعة بطاطس، هاجرت إليها منذ 20 عاما ولا تعرف شيئا عن الحياة خارجها مع الخدم الخاص بأسرته، بعد أن توفي والداها في حادثة سيارة خلال طريقهم للمزرعة خوفا من ناهية العالم، والمميز في الحدوتة الثالثة هو ظهور النجم «هشام ماجد» كبطل للحدوتة التي لم يكتب اسم أبطالها على «التتر».
وبدأت أولى حلقات المسلسل بظهور مميز لهشام ماجد ومحمد ثروت وسلوى محمد علي وعلاء زينهم بجانب دنيا، وسمير غانم، وشيماء سيف وأتاكا الذين شاركوا في الحدوتين السابقتين. شهدت الحلقة الأولى أغنية مميزة مثل الأغنيات السابقة في المسلسل لدنيا وتعاونت فيها مع نفس الأشخاص حيث كتب الكلمات أمير طعمية واللحن لهشام
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«سوبر ميرو» 22.. صدفة تنقذ إيمي من عصابة الفاجر

بدأت الحلقة الـ22 من مسلسل «سوبر ميرو»، بـ"ليمون" أحمد سلطان يشكو إلى حماه سمير غانم من معاملة ابنته "أميرة" إيمي سمير غانم وكراهيتها له وفسخها الخطوبة، رغم أنه يعاملها بكل لطف، إلا أن "أميرة" بادرت بالشكوى من "ليمون" لوالدها واتهمته بالخيانة، وقالت إنه متعدد العلاقات النسائية وإنها ضبطته يخونها أكثر من مرة، لكن والدها لم يقتنع وأمرها أن تعود لخطيبها وتسامحه وتمنحه فرصة ثانية، لأنه يرغب في أن يفرح بها ويراها عروسا، وأنه لن يعيش للأبد، ووسط مجادلات الثلاثة تلقت "أميرة" مكالمة مفاجئة من "هدهد" حمدي الميرغني.
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«زلزال» الحلقة22.. محمد رمضان يرفض حب حلا شيحة

تصدر تريند موقع «يوتيوب»، مشهد بالحلقة الـ 22 من مسلسل زلزال، والذى ذهب فيه «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي إلى بيت «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، لكي يأخذ زوجته «أمل» تجسدها هنادي مهنا، بعد أن علم أنها ذهبت لتقابله وتعزى فى موت «جبريال» يجسده سامى عبدالحليم. وخلال هذا المشهد، ألمح «محمد حربي» لـ«عبد الحليم» بأن زوجته جاءت دون علمه، وحاول أن يأخذها ويعود بها إلى بيته، ولكن جاء والدها «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، فى الوقت المناسب وأخذ ابنته وعاد بها إلى فلته، ورفض أن تذهب مع زوجها، الذي صفعها على وجهها من قبل.
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قصة من أرشيف أسامة أنور عكاشة.. «امرأة من زمن الحب»

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دنيا- سمير- غانم

بدل الحدوتة 3.. سخرية من «فيديوهات السوشيال»

يواصل شريف نجيب، مؤلف الحدوتة الثانية من مسلسل «بدل الحدوتة 3»، بطولة دنيا سمير غانم، السخرية من مواقع التواصل الاجتماعي وما يدور فيها، فبعد 4 حلقات من بداية الحدوتة التي شاركت في كتابتها دينا ماهر، عن ظاهرة «الفيديوهات والفيديوهات المضادة» التي يسخر فيها رواد مواقع التواصل بعضهم من بعض، خاصة أن بعض الـ«influencers» يخصصون «فيديوهات لايف» للسخرية من الآخرين، وتلقى هذه الفيديوهات رواجا كبيرا وإعجابا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شهدت الحلقة وجود الفنان تامر هجرس ضيف شرف، والذي أطلق «وصلة تريقة» على لهفة، وتلعب دورها دنيا سمير غانم.
دنيا-سمير-غانم

بدل الحدوتة 3.. جنازة حارة والميت أكاونت انستجرام

في الحلقة 13 من مسلسل بدل الحدوتة 3، يواصل شريف نجيب السخرية من «موضة» هذه الأيام، فبعد السخرية في ثاني حلقات الحدوتة الثانية من مواقع التواصل الاجتماعي وروادها المهووسين بها وبالشهرة من خلالها، يواصل في ثالث حلقات الحدوتة السخرية من «التنمية البشرية»، وانخداع الناس فيها، وظهر خلال هذه الحلقة الفنان بيومي فؤاد بشخصية دكتور تحسين ممتاز، الذي يستغل سذاجة جمهوره في المحاضرات المزعومة، ولا يفرق معه سوى جني الأموال، وبعد أن تركته سكرتيرة مكتبه لتعمل راقصة تصبح لهفة سكرتيرة له، وتبدأ في ممارسة العلاج بالطاقة لجيرانها.
فريق-عمل-مسلسل-دنيا-سمير-غانم

عودة «لهفة» في الحدوتة 2 من «بدل الحدوتة 3»

بدأت الحدوتة الثانية من مسلسل «بدل الحدوتة 3»، الذي تنافس به الفنانة دنيا سمير غانم، خلال موسم شهر رمضان من العام الجاري 2019، وعلى عكس الحدوتة الأولى التي كانت حلقاتها منفصلة، فإن الحدوتة الثانية التي يقوم ببطولتها بجوار دنيا الفنان أحمد رزق تبدو حلقاتها متصلة وتلعب فيها دنيا شخصية «لهفة»، وهي شخصية تسكن في منطقة شعبية إلا أنها تحاول الارتقاء بنفسها من خلال فيديوهات تبثها على حسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، ومغرمة بزيادة عدد متابعيها، ويلعب الفنان سمير غانم دور والدها وشيماء سيف زوجة أبيها.
دنيا- سمير- غانم

بدل الحدوتة3حلقة8|صراع بين دنيا سمير غانم وآيتن عامر

«بيلا اتعلم عليها».. عبارة تلخص أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل «بدل الحدوتة 3» لدنيا سمير غانم التي تلعب دور «بيلا» في مكتب التوفيق بين الأحبة، فطوال الحلقات كانت تنجح في كل المهام التي تأتي لمكتبهم الذي يديره «علوي»، ويلعب دوره الفنان بيومي فؤاد، إلا أن ظهور أختها «جيجي»، ولعبت دورها ضيفة شرف الحلقة الفنانة آيتن عامر، قلب الأمور تماما، فاستطاعت جيجي أن تكسب "بيلا" في الجولات الأولى قبل أن تتفقا في نهاية الحلقة، وتتصالحا معا وتتفقا على كل عميل طلب مساعدتهما في الوصول للشخصية التي يريد الزواج منها.
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