جريمة

«ملابس داخلية ووسادة».. جثة فتاة تثير الذعر بالمترو

تحرير:يونس محمد ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
ارشيفية
ارشيفية
حالة من الذعر سيطرت على المواطنين عقب العثور على جثة فتاة داخل محطة مترو طرة البلد، وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث مكبر، كشف تفاصيل جديدة في واقعة الفتاة التي عثر على جثتها داخل محطة مترو طرة البلد، إذ تبين من التحريات الأولية لرجال المباحث أن الجثة لفتاة متسولة، وعثر بجوارها، على شنطة بلاستيكية، بداخلها ملابس داخلية، ووسادة تستخدمها في النوم، داخل المحطة، يوميا، بعد مواعيد غلق المترو اليومية، مشيرين إلى أن الفتاة مجهولة الهوية، وليس لها أهل، وتقوم بالتسول داخل المترو، وعثر بحوزتها على 750 جنيها، وكانت ترتدي حلقا ذهبيا.
تلقت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إشارة من الأمن المعين بتأمين، المنطقة الفاصلة بين محطتي كوتسيكا وطرة البلد، مفادها، العثور على جثة فتاة، في مقتبل العقد الثاني من العمر، مقتولة وملقاة، بجوار قضبان المترو، بالقرب من كوبري المشاة. وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لفتاة ترتدي ملابسها بالكامل،
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قبض-متهم

المشدد 10 سنوات لعاطل يسرق المواطنين بالإكراه

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، "ع.م" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه بالمرج، وأسندت النيابة للمتهم، تهمة سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، وتعديه على المجنى عليه "ع. ف" بقصد سرقته، حيث تمكن من شل حركته والاستيلاء على مابحوزته، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية، بدون تصريح فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم المرج، بلاغًا بتعرض عدد من الأهالى للسرقة بالإكراه على يد المتهم المذكور.
خطف

القتيل الملثم.. تشريح جثة عجوز داخل مزرعة بالشرقية

أصدرت نيابة بلبيس العامة برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي مدير النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بانتداب لجنة من أطباء مصلحة الطب الشرعي؛ لتشريح جثة عجوز، في بداية العقد الثامن من العمر، بعدما عُثر عليه مشنوقا وموثقا وملثم الرأس داخل مزرعة أغنام يحرسها بناحية «سيكم». البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة لرجل داخل مزرعة أغنام بناحية «سيكم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.
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قتيل و6 مصابين في تصادم سيارتي نقل بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة نقل جامبو محملة بالبويات على طريق مصر / إسكندرية الصحراوي بالقرب من وادي النطرون، ما أدى إلى تصادمها بسيارة محملة بالعمالة الزراعية، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد محمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث تصادم على طريق مصر اسكندرية الصحراوي.
بنزين سوق سوداء

ضبط 49 ألف لتر بنزين و6 أطنان عسل في حملات تموينية

شنت الأجهزة الأمنية، حملة لضبط الأسواق، ومنع جرائم الغش التجاري والتلاعب فى السلع التموينية المدعمة بالقاهرة، ونجحت قوات الحملة فى ضبط مدير محطة وقود، يقوم بتجميع كميات من الوقود قدرت بـ 49 ألف لتر بنزين، بقصد بيعها في السوق السوداء بمصر القديمة، وتبين استيلاء المتهم على تلك الكميات عن طريق تلاعبه بعدم إثبات تلك الكميات بالدفتر المعد لذلك، تمهيدًا للاستيلاء عليها وبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وإهدار أموال الدعم التى توفرها الدولة للمواطنين.
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جثة

«ميت تحت الكوبري».. العثور على جثة عجوز بالعجوزة

عثرت قوات الشرطة، اليوم السبت، على جثة مسن مجهول الهوية في العقد السادس من عمره أسفل كوبرى 15 مايو بنطاق قسم شرطة العجوزة، وتبين من التحريات الأولية أنه لا توجد شبهة جنائية إذ لا توجد بها أي إصابات ظاهرية، البداية كانت بتلقي الرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة مسن أسفل كوبري 15 مايو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائدين أحمد عادل وأحمد فاروق معاوني مباحث القسم، لمحل البلاغ.
جثة

وفاة سيدة بعد إصابتها في مشاجرة دامية بالبساتين

لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابتها في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم، مساء اليوم السبت، جراء وقوع مشاجرة مع مجموعة من الأشخاص بمنطقة البساتين وجرى نقلها إلى المشرحة لاستخراج تصريح الدفن فيما لا يزال المصابون فى المستشفى، وتم ضبط طرفى المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة. تلقى مأمور قسم شرطة شرطة البساتين بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط مصابين، وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، ودلت التحريات الأولية أن مشادة كلامية وقعت بين شخصين تطورت إلى مشاجرة استعان خلالها كل منهما بأنصاره.
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السيطرة على حريق مخزن بويات كرداسة وشقة الهرم

سيطرت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، على حريقين داخل مخزن بويات بكرداسة والأخر بشقة سكنية بمنطقة الهرم، ولم ينتج عنهم إصابات أو وفيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات. تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق هائل داخل مخزن بويات في منطقة كرداسة دون إصابات، وتم تبريد المكان لمنع تجدد اشتعال النيران، وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بسرعة معرفة اسباب الحريق.
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