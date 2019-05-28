اعتقال لاعبين بإسبانيا بسبب التلاعب في المباريات

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

الدوري الإسباني

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الأربعاء، أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على عدد من لاعبي الدوري الإسباني بدرجتيه الأولى والثانية، في مزاعم تلاعب بنتائج المباريات، ووفقًا لتقرير نشرته شبكة «سكاي سبورتس» نقلًا عن صحيفة «إل بايس»، قال المتحدث باسم الشرطة الإسبانية: «كان هناك تحقيقا مفتوحا بالفعل بشأن قضية تكوين منظمة للتلاعب في نتائج المباريات، بجانب تهم الفساد وغسيل الأموال، وتورط فيها لاعبون ورئيس نادٍ هبط للدرجة الثانية هذا الموسم، ورئيس الطاقم الطبي للنادي».

وأشارت سكاي إلى إن بعضا من اللاعبين الذين تم القبض عليهم هم راؤول برافو لاعب ريال مدريد السابق وبورخا فيرنانديز لاعب بلد الوليد الحالي وريال مدريد السابق، وصامويل سايز ألونسو لاعب خيتافي الحالي وريال مدريد كاستيا، وإينجو لوبيز مونتانا لاعب ديبورتيفو لاكورونيا، بجانب كارلوس أراندا لاعب أوساسونا وليفانتي