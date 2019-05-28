رياضة

اعتقال لاعبين بإسبانيا بسبب التلاعب في المباريات

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م
الدوري الإسباني
الدوري الإسباني
أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الأربعاء، أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على عدد من لاعبي الدوري الإسباني بدرجتيه الأولى والثانية، في مزاعم تلاعب بنتائج المباريات، ووفقًا لتقرير نشرته شبكة «سكاي سبورتس» نقلًا عن صحيفة «إل بايس»، قال المتحدث باسم الشرطة الإسبانية: «كان هناك تحقيقا مفتوحا بالفعل بشأن قضية تكوين منظمة للتلاعب في نتائج المباريات، بجانب تهم الفساد وغسيل الأموال، وتورط فيها لاعبون ورئيس نادٍ هبط للدرجة الثانية هذا الموسم، ورئيس الطاقم الطبي للنادي».
وأشارت سكاي إلى إن بعضا من اللاعبين الذين تم القبض عليهم هم راؤول برافو لاعب ريال مدريد السابق وبورخا فيرنانديز لاعب بلد الوليد الحالي وريال مدريد السابق، وصامويل سايز ألونسو لاعب خيتافي الحالي وريال مدريد كاستيا، وإينجو لوبيز مونتانا لاعب ديبورتيفو لاكورونيا، بجانب كارلوس أراندا لاعب أوساسونا وليفانتي
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تدريبات-المنتخب (4)

أزمة في معسكر المنتخب بسبب مؤجلات الدوري

تسببت مؤجلات مباريات الدوري الممتاز في بدء معسكر المنتخب الوطني، بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، يوم 6 يونيو المقبل بدون 9 لاعبين 5 من بيراميدز و4 من الزمالك، حيث يرتبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمواجهة نظيره الجونة يوم 6 يونيو، بينما يرتبط فريق بيراميدز بمواجهة نظيره حرس الحدود، ويضم المنتخب من بيراميدز كلا من أحمد الشناوي، عمر جابر، نبيل عماد (دونجا)، أحمد أيمن منصور، عبد الله السعيد، بجانب 4 لاعبين من الزمالك وهم: محمود جنش، محمود علاء، محمود الونش، طارق حامد.
أولي-جونار-سولسكاير (2)

سولسكاير: لا مجال للأعذار ويجب أن نتعلم من الأخطاء

أكد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أنه يسعى لبداية جيدة للموسم القادم بعد النهاية غير المُرضية للخمسة أشهر الأولى من مسيرته كمدير فني للشياطين الحمر، وبالحديث عن الإعلان الأخير عن المباراة الودية ضد فريق كريستيانسوند في ملعب أوليفال في أوسلو في الثلاثين من يوليو القادم، أوضح سولسكاير أنه ينتظر بداية فترة الإعداد في الأول من يوليو القادم بفارغ الصبر لكي يبدأ العمل مع الفريق من جديد، كما أكد المدير الفني النرويجي أن النهاية المُحبطة للموسم الماضي تزيد من طموحه وعزيمته لتصحيح الأوضاع في أولد ترافورد.
كلوب

كلوب: الوصول لنهائي دوري الأبطال ليس أفضل إنجازاتي

أعرب المدرب الألماني يورجين كلوب عن شعوره بالإثارة قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل أمام توتنهام، مؤكدًا في الوقت ذاته غياب لاعبه نابي كيتا عن تلك المباراة، وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "نشعر بالإثارة لحصولنا على فرصة لعب نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، الأمر يتعلق بسيطرتنا على مشاعرنا وعواطفنا في الوقت الحالي، ولكن الأكيد أننا نتطلع إلى تلك المباراة، لا توجد أي احتمالية لمشاركة كيتا، ولكنه يتعافي بشكل جيد في الوقت الحالي".
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راموس

مفاجأة.. راموس يدرس الرحيل عن ريال مدريد

يبدو أن المستقبل ليس واضحًا بالنسبة للمدافع الإسباني سيرجيو راموس، إذ يفكر قائد ريال مدريد في الرحيل عن صفوف الملكي هذا الصيف. وعانى المرينجي من الموسم الأسوأ له في الألفية الجديدة هذا الموسم، الأمر الذي دفعه للتفكير في مستقبله فاتحًا أمام عينيه جميع الاختيارات. وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن راموس يدرس وضعه الحالي بدقة، إذ ربما يفضل الانتقال إلى دور أوروبي آخر، مع ترقب كل من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد لوضعه، ودائمًا كان رأي راموس هو رفض الرحيل، إلا أن الوضع تغير حاليا ولم يعد يعرف ما ينتظره في المستقبل.
رافائيل-فاران (1)

فاران يؤكد استمراره في صفوف ريال مدريد

أكد المدافع الفرنسي رافائيل فاران، رغبته في البقاء في صفوف ريال مدريد الإسباني الموسم المقبل، وذلك على الرغم من الشائعات الكثيرة التي روجت في الآونة الأخيرة بشأن احتمالية رحيله عن صفوف الفريق الملكي هذا الصيف. واعترف المدافع الفرنسي بأنه قدم مستويات باهتة للغاية هذا الموسم، معربًا عن ثقته بقدرة زين الدين زيدان على إعادة بناء الفريق من جديد. وقال فاران، بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سأستمر في صفوف ريال مدريد للموسم المقبل، وأنا على يقين تام بأن الفريق ككل سيرد على ما حدث هذا الموسم بصورة قوية".
توني-كروس

كروس يوافق على تجديد عقده مع ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد عن توصله لاتفاق لتمديد عقد متوسط ميدانه الألماني توني كروس، إذ من المنتظر أن يربط العقد الجديد كروس بالوجود في قلعة سانتياجو بيرنابيو حتى يوم 30 يونيو من عام 2023، وانضم النجم الألماني للريال في عام 2014، قادمًا من بايرن ميونيخ، وعلى مدار 5 سنوات مع المرينجي توج كروس بـ12 لقبًا، من بينها 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقب وحيد في الدوري الإسباني، وعلى الرغم من ذلك السجل، فإن كروس كان من الأسماء التي حامت حول مستقبلها الشكوك مع ريال مدريد بعد الموسم الباهت الذي مر به الفريق.
كريم-بنزيما (1)

بنزيما يتوج بجائزة أفضل لاعب فرنسي خارج فرنسا

أعلن الاتحاد الوطنى للاعبى كرة القدم المحترفين فى فرنسا اليوم الأحد، عن تتويج كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد الاسباني بجائزة أفضل لاعب فرنسي خارج فرنسا موسم (2018- 2019)، وذلك بعد أن تفوق على أقرب منافسيه أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسبانى، بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، هوجو لوريس حارس فريق توتنهام ونجولو كانتى لاعب وسط فريق تشيلسي، حيث أدى اللاعب موسما مميزا مع فريقه فى الموسم الحالى، وتسلمه شارة قيادة الفريق بعد رحيل البرتغالى كريستيانو رونالدو نهاية الموسم الماضى.
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