اعتقال لاعبين بإسبانيا بسبب التلاعب في المباريات
٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م
الدوري الإسباني
أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الأربعاء، أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على عدد من لاعبي الدوري الإسباني بدرجتيه الأولى والثانية، في مزاعم تلاعب بنتائج المباريات، ووفقًا لتقرير نشرته شبكة «سكاي سبورتس» نقلًا عن صحيفة «إل بايس»، قال المتحدث باسم الشرطة الإسبانية: «كان هناك تحقيقا مفتوحا بالفعل بشأن قضية تكوين منظمة للتلاعب في نتائج المباريات، بجانب تهم الفساد وغسيل الأموال، وتورط فيها لاعبون ورئيس نادٍ هبط للدرجة الثانية هذا الموسم، ورئيس الطاقم الطبي للنادي».
وأشارت سكاي إلى إن بعضا من اللاعبين الذين تم القبض عليهم هم راؤول برافو لاعب ريال مدريد السابق وبورخا فيرنانديز لاعب بلد الوليد الحالي وريال مدريد السابق، وصامويل سايز ألونسو لاعب خيتافي الحالي وريال مدريد كاستيا، وإينجو لوبيز مونتانا لاعب ديبورتيفو لاكورونيا، بجانب كارلوس أراندا لاعب أوساسونا وليفانتي
وأشارت سكاي إلى إن بعضا من اللاعبين الذين تم القبض عليهم هم راؤول برافو
لاعب ريال مدريد السابق وبورخا فيرنانديز لاعب بلد الوليد الحالي وريال مدريد السابق، وصامويل سايز ألونسو لاعب خيتافي الحالي وريال مدريد كاستيا، وإينجو لوبيز مونتانا لاعب ديبورتيفو لاكورونيا، بجانب كارلوس أراندا لاعب أوساسونا وليفانتي وريال مدريد كاستيا السابق.
كما تم القبض على أوجستين لاساوسا
رئيس ويسكا الذي هبط للدرجة الثانية هذا الموسم وخوان كارلوس جاليندو لانوزا رئيس الطاقم الطبي للنادي، ووفقًا للتقارير، فإن التحقيقات الجارية تخص ادعاءات بالتلاعب بمباريات في مواسم 2016-2017 و2017-2018.
وتفتش الشرطة الإسبانية حاليا المكاتب في نادي ويسكا
. كما قامت الشرطة بمداهمة منزل بورخا فيرنانديز الذي كان قد أعلن اعتزاله هذا الموسم مع بلد الوليد.