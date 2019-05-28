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7 أرقام إيجابية حققها برنامج الإصلاح في 9 أشهر

حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي مجموعة من النتائج الإيجابية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2018-2019، ومنها زيادة الإيرادات، وتحقيق فائض أولي، وتراجع معدل التضخم
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
نجحت سياسات الإصلاح فى تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادى، حيث أظهرت أحدث المؤشرات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018-2019 محققا نحو 5.5%، في مقابل 5.2% خلال العام المالي الماضي 2017-2018. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، حيث قامت بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية جريئة ومهمة. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية.
وبحسب بيانات وزارة المالية فقد حقق برنامج الإصلاح نتائج إيجابية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2018-2019، وفقا لما يلي: ارتفاع مؤشر مديري المشتريات ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له منذ شهر أغسطس 2015، مسجلا 50.8 نقطة خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بنحو 49.9 نقطة خلال شهر مارس 2019،
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دولارات

الدولار ينخفض في 10 بنوك.. وبنك عودة أقل سعر

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.86 جنيه للبيع، و16.76 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الاستثمار العربي، بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.87 جنيه للبيع، و16.77 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك بلوم بواقع قرشين ليسجل نحو 16.88 جنيه للبيع، و16.78 جنيه للشراء.
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هواوي: جميع الهواتف تعمل في مصر وتصلها التحديثات

استدعى رئيس جهاز حماية المستهلك ممثلي شركة هواوى فى مصر وذلك على خلفية الخلافات التى نشبت بين شركة هواوى الصينية لصناعة المحمول وشركة جوجل الأمريكية، فى إطار إستراتيجية الجهاز التى تستهدف ضمان وصون حقوق المستهلكين، وخلال الاجتماع مع ممثلى الشركة، أكد الممثل القانونى لشركة هواوي التزام شركته بتوفير تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية من هواوى وهونر، بما فى ذلك المنتجات التى تم بيعها أو التى لا تزال فى المخازن.
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تعرف على أسعار الكعك فى منافذ وزارة التموين

يعد البحث عن أفضل أماكن شراء كعك العيد من أولويات الأسر المصرية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وتعد منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية الأقل سعرا مقارنة بباقى منافذ البيع والسوق الخارجية، وقد أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن طرحها أصنافا متنوعة من كعك العيد وبأسعار مخفضة تقل عن السوق الخارجية بأكثر من 20% وفقا لما أعلنته الشركة القابضة ومن المقرر أن يتم طرحه فى المجمعات الاستهلاكية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وكذلك المنافذ المتنقلة.
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بعد تثبيت الفائدة.. عائد أدوات الدين يواصل الصعود

واصلت أسعار العائد على أدوات الدين التى تصدرها الحكومة المصرية ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي، لتصل في عطاء البنك المركزي الذى طرحه الأسبوع الجاري إلى مستوى 17.37%، في مقابل 17.17% خلال عطاء الأسبوع الماضي، فيما استمر تراجع معدل الفائدة على سندات الخزانة طويلة الأجل بواقع 24 و14 نقطة أساس بالنسبة لطرح آجال 5 و10 سنوات، ليصل إلى مستوى 16.06%، في مقابل نحو 16.31% خلال عطاء الأسبوع الماضي، ويأتى ذلك بالتزامن مع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض.
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6 أسباب لصرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد

أصدر صندوق النقد الدولي بيانا بشأن ختام الزيارة الخامسة لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدًا لصرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض الصندوق، إذ توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لصرف الدفعة الأخيرة بقيمة ملياري دولار، والمتوقع وصولها نهاية الشهر الجاري. وفى نوفمبر 2016، وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، في إطار تنفيذ إجراءات مثل تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود.
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خفض دعم الطاقة.. 8 إجراءات إصلاحية في موازنة 2020

أظهر البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019-2020، وجود مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها خلال الـ4 سنوات المقبلة، حتى عام 2023، إذ تركز هذه الإجراءات في أغلبيتها على الحماية الاجتماعية. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تحسّن الأداء المالي للدولة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة الحالية في بداية العام المالي 2018-2019.
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منها قناة السويس| 8 مصادر لزيادة الإيرادات دون ضرائب

تستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020، تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة بقيمة تبلغ نحو 278 مليار جنيه، وذلك بهدف عدم فرض أعباء جديدة أو إضافية على المواطنين، ويأتى ذلك من خلال تنفيذ إصلاحات من ضمنها برنامج الطروحات الحكومية، وذلك ضمن برنامج زمني لعدة سنوات يبدأ بالتركيز على البنوك والمؤسسات المالية وشركات الطاقة والنقل والاتصالات، كما تستهدف الحكومة تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنّي سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير، وإعادة هيكلة الأصول المالية والتعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة.
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الملاهي وصالات القمار.. ضرائب بموازنة 2020

تسعى الحكومة إلى تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2019- 2020، فى مقابل نحو770.2 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري 2018- 2019، بحسب البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة. وتشكل الضرائب ما يقرب من نحو 75% من إيرادات الدولة، وبحسب مشروع الموازنة الجديدة، فمن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تصل إلى 20.9% بحلول العام المالي 2020- 2021، لتسجل نحو 1.028 تريليون جنيه. وينقسم باب الضرائب فى الموازنة إلى 5 قطاعات، وتشمل ضريبة الدخل، والممتلكات، والسلع والخدمات، والتجارة الدولية، وضرائب أخرى.
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