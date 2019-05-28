7 أرقام إيجابية حققها برنامج الإصلاح في 9 أشهر

حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي مجموعة من النتائج الإيجابية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2018-2019، ومنها زيادة الإيرادات، وتحقيق فائض أولي، وتراجع معدل التضخم

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

الاقتصاد المصري

نجحت سياسات الإصلاح فى تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادى، حيث أظهرت أحدث المؤشرات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018-2019 محققا نحو 5.5%، في مقابل 5.2% خلال العام المالي الماضي 2017-2018. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، حيث قامت بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية جريئة ومهمة. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية.

وبحسب بيانات وزارة المالية فقد حقق برنامج الإصلاح نتائج إيجابية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2018-2019، وفقا لما يلي: ارتفاع مؤشر مديري المشتريات ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له منذ شهر أغسطس 2015، مسجلا 50.8 نقطة خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بنحو 49.9 نقطة خلال شهر مارس 2019،