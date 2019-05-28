كلوب: الوصول لنهائي دوري الأبطال ليس أفضل إنجازاتي

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

يورجين كلوب

أعرب المدرب الألماني يورجين كلوب عن شعوره بالإثارة قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل أمام توتنهام، مؤكدًا في الوقت ذاته غياب لاعبه نابي كيتا عن تلك المباراة، وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "نشعر بالإثارة لحصولنا على فرصة لعب نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، الأمر يتعلق بسيطرتنا على مشاعرنا وعواطفنا في الوقت الحالي، ولكن الأكيد أننا نتطلع إلى تلك المباراة، لا توجد أي احتمالية لمشاركة كيتا، ولكنه يتعافي بشكل جيد في الوقت الحالي".

وأضاف كلوب: "شارك فيرمينو في التدريبات معنا الأسبوع الماضي، وسيشارك من جديد في تدريبات الغد، ويبدو بحالة جيدة، وسيوجد في المباراة النهائية بكل تأكيد". وعن خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة بعد خسارته في أول مرتين: "لا ألقي باللوم على باقي فرقي، أنا أحب كل الفرق التي دربتها، ولكني لم أصل إلى