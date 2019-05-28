رياضة

كلوب: الوصول لنهائي دوري الأبطال ليس أفضل إنجازاتي

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
يورجين كلوب
يورجين كلوب
أعرب المدرب الألماني يورجين كلوب عن شعوره بالإثارة قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل أمام توتنهام، مؤكدًا في الوقت ذاته غياب لاعبه نابي كيتا عن تلك المباراة، وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "نشعر بالإثارة لحصولنا على فرصة لعب نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، الأمر يتعلق بسيطرتنا على مشاعرنا وعواطفنا في الوقت الحالي، ولكن الأكيد أننا نتطلع إلى تلك المباراة، لا توجد أي احتمالية لمشاركة كيتا، ولكنه يتعافي بشكل جيد في الوقت الحالي".
وأضاف كلوب: "شارك فيرمينو في التدريبات معنا الأسبوع الماضي، وسيشارك من جديد في تدريبات الغد، ويبدو بحالة جيدة، وسيوجد في المباراة النهائية بكل تأكيد". وعن خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة بعد خسارته في أول مرتين: "لا ألقي باللوم على باقي فرقي، أنا أحب كل الفرق التي دربتها، ولكني لم أصل إلى
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تدريبات-المنتخب (4)

أزمة في معسكر المنتخب بسبب مؤجلات الدوري

تسببت مؤجلات مباريات الدوري الممتاز في بدء معسكر المنتخب الوطني، بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، يوم 6 يونيو المقبل بدون 9 لاعبين 5 من بيراميدز و4 من الزمالك، حيث يرتبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمواجهة نظيره الجونة يوم 6 يونيو، بينما يرتبط فريق بيراميدز بمواجهة نظيره حرس الحدود، ويضم المنتخب من بيراميدز كلا من أحمد الشناوي، عمر جابر، نبيل عماد (دونجا)، أحمد أيمن منصور، عبد الله السعيد، بجانب 4 لاعبين من الزمالك وهم: محمود جنش، محمود علاء، محمود الونش، طارق حامد.
أولي-جونار-سولسكاير (2)

سولسكاير: لا مجال للأعذار ويجب أن نتعلم من الأخطاء

أكد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أنه يسعى لبداية جيدة للموسم القادم بعد النهاية غير المُرضية للخمسة أشهر الأولى من مسيرته كمدير فني للشياطين الحمر، وبالحديث عن الإعلان الأخير عن المباراة الودية ضد فريق كريستيانسوند في ملعب أوليفال في أوسلو في الثلاثين من يوليو القادم، أوضح سولسكاير أنه ينتظر بداية فترة الإعداد في الأول من يوليو القادم بفارغ الصبر لكي يبدأ العمل مع الفريق من جديد، كما أكد المدير الفني النرويجي أن النهاية المُحبطة للموسم الماضي تزيد من طموحه وعزيمته لتصحيح الأوضاع في أولد ترافورد.
الدوري الإسباني (1)

اعتقال لاعبين بإسبانيا بسبب التلاعب في المباريات

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الأربعاء، أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على عدد من لاعبي الدوري الإسباني بدرجتيه الأولى والثانية، في مزاعم تلاعب بنتائج المباريات، ووفقًا لتقرير نشرته شبكة «سكاي سبورتس» نقلًا عن صحيفة «إل بايس»، قال المتحدث باسم الشرطة الإسبانية: «كان هناك تحقيقا مفتوحا بالفعل بشأن قضية تكوين منظمة للتلاعب في نتائج المباريات، بجانب تهم الفساد وغسيل الأموال، وتورط فيها لاعبون ورئيس نادٍ هبط للدرجة الثانية هذا الموسم، ورئيس الطاقم الطبي للنادي».
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كلوب (2)

مورينيو يخشى على كلوب خسارة نهائي دوري الأبطال

يرى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن هزيمة يورجين كلوب للمرة الثالثة في نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون أمرا من الصعب تقبّله بالنسبة للمدرب الألماني، ويستعد كلوب لخوض نهائي دوري الأبطال رفقة ليفربول أمام توتنهام يوم 1 يونيو المقبل، في مباراة تضع كلوب تحت ضغط كبير، بحسب مورينيو، خاصة أن كلوب خسر النهائي الموسم الماضي رفقة ليفربول أمام ريال مدريد، وخسر النهائي في عام 2013 رفقة بروسيا دورتموند أمام بايرن ميونيخ، وبشكل عام خسر كلوب 6 نهائيات من إجمالي 7 مباريات نهائية خاضها في جميع المسابقات.
ليفربول - برشلونة (2)

ليفربول يزف أنباء سارة للجماهير قبل نهائي الأبطال

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن آخر تطورات جاهزية لاعبه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام، في المباراة المقرر لها يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد، وقال المدرب الألماني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للريدز: «اليوم عاد فيرمينو للتدريبات، وشارك في 70 % من الحصة التدريبية، غدًا على الأرجح سيكون جاهزًا.. تبدو حالة فيرمينو جيدة، لقد عاد للتدريب بقوة.. لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيء».
ليفربول‎

ماني: لم أحلم بالتتويج بالحذاء الذهبي

أعرب المهاجم السنغالي ساديو ماني، عن سعادته بالفوز بالحذاء الذهبي، مشيرًا إلى أنه دائمًا يسعى لتسجيل الكثير من الأهداف من أجل مساعدة الفريق، معربًا في الوقت ذاته عن عدم تمتع فريقه ليفربول بالحظ هذا الموسم بعد الفشل في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، الهدف الأبرز للفريق في بداية الموسم. وعن ذلك قال ماني: "في كرة القدم، عليك أن تحاول وتحاول مرة أخرى. نعم، لم نتوج هذه المرة، ولكن تمتعنا بالخبرة، ونوجد الآن في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو لقب مهم نرغب في تحقيقه أيضًا".
اصابة هاري كين‎ (2)

مدرب إنجلترا يحفز كين قبل موقعة ليفربول

أكد مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، أن هاري كين ربما يغيب عن خوض نهائي دوري أبطال أوروبا رفقة توتنهام يوم 1 يونيو المقبل، أمام ليفربول، ومع ذلك سيتم استدعاؤه أيضًا للمشاركة مع المنتخب الإنجليزي في دوري الأمم الأوروبية هذا الصيف، ولم يخُض اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، أي مباراة منذ أن تعرض لإصابة في الكاحل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، ليغيب هداف مونديال روسيا الصيف الماضي، عن باقي مباريات الموسم في الدوري الإنجليزي، إلا أنه يأمل في اللحاق بمباراة ليفربول.
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