كلوب: الوصول لنهائي دوري الأبطال ليس أفضل إنجازاتي
٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
يورجين كلوب
أعرب المدرب الألماني يورجين كلوب عن شعوره بالإثارة قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل أمام توتنهام، مؤكدًا في الوقت ذاته غياب لاعبه نابي كيتا عن تلك المباراة، وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "نشعر بالإثارة لحصولنا على فرصة لعب نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، الأمر يتعلق بسيطرتنا على مشاعرنا وعواطفنا في الوقت الحالي، ولكن الأكيد أننا نتطلع إلى تلك المباراة، لا توجد أي احتمالية لمشاركة كيتا، ولكنه يتعافي بشكل جيد في الوقت الحالي".
وأضاف كلوب: "شارك فيرمينو في التدريبات معنا الأسبوع الماضي، وسيشارك من جديد في تدريبات الغد، ويبدو بحالة جيدة، وسيوجد في المباراة النهائية بكل تأكيد".
وعن خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة بعد خسارته في أول مرتين: "لا ألقي باللوم على باقي فرقي، أنا أحب كل الفرق التي دربتها، ولكني لم أصل إلى
وأضاف كلوب
: "شارك فيرمينو في التدريبات معنا الأسبوع الماضي، وسيشارك من جديد في تدريبات الغد، ويبدو بحالة جيدة، وسيوجد في المباراة النهائية بكل تأكيد".
وعن خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا
للمرة الثالثة بعد خسارته في أول مرتين: "لا ألقي باللوم على باقي فرقي، أنا أحب كل الفرق التي دربتها، ولكني لم أصل إلى النهائي بفريق أفضل من ذلك من قبل، فهذا الفريق يجمع بين الإمكانات والالتزام بأفضل صورة ممكنة، فبعد الفوز على برشلونة، لا يوجد من يؤمن بذلك الفريق أكثر من هذا الفريق نفسه، نرغب في التتويج باللقب بشدة".
وتابع: "ستكون مباراة صعبة بدون شك، جودتنا مشابهة لتوتنهام
ونعرف عنهم الكثير، وبشكل عام هذه ليست اللحظة الأهم في مسيرتي، اللحظة الأهم كانت الصعود بماينز في عام 2004 للدوري الألماني، ولكن إذا توجت بلقب دوري الأبطال، فستصبح تلك اللحظة الأهم".