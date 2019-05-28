هكذا تفاعل أبطال Game of Thrones مع النهاية (فيديو)

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

مسلسل Game of Thrones

رغم عدم رضا كثير من عشاق مسلسل Game of Thrones عن نهايته، فإن أبطال المسلسل كان لهم رأي آخر، إذ انتشر مؤخرًا فيديو لهم من كواليس تصوير المسلسل، خلال قراءتهم نهاية المسلسل التي تضمنت مفاجأة قاسية للممثل كيت هارينجتون "جون سنو" وزميلته إميليا كلارك "دينيريس تارجيريان" التي تلعب دور حبيبته وملكته في المسلسل، إلا أن حبها للسيطرة وقتلها كثيرا من الأبرياء من أجل تحقيق أحلامها الاستعمارية جعل "جون سنو" يقتلها في النهاية رغم حبه لها. وفي الفيديو ظهر كل من "هارينجتون" و"كلارك" يبكيان عند قراءتهما مشهد النهاية.

وذكر موقع Nicki Swift الأمريكي، أن بكاء "هارينجتون" عند قراءته المشهد دفع "كلارك" إلى أن تبكي هي الأخرى، وتبادله النظر غير مصدقة أن نهايتها ستكون على يد حبيبها. وتداول متابعو المسلسل مقطع فيديو آخر، لمشهد قراءة نهاية "نايت كينج" على يد آريا ستارك "مايسي ويليامز"، وصراخ أبطالها في المسلسل لتشجيعها بعد