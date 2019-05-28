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هكذا تفاعل أبطال Game of Thrones مع النهاية (فيديو)

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
مسلسل Game of Thrones
مسلسل Game of Thrones
رغم عدم رضا كثير من عشاق مسلسل Game of Thrones عن نهايته، فإن أبطال المسلسل كان لهم رأي آخر، إذ انتشر مؤخرًا فيديو لهم من كواليس تصوير المسلسل، خلال قراءتهم نهاية المسلسل التي تضمنت مفاجأة قاسية للممثل كيت هارينجتون "جون سنو" وزميلته إميليا كلارك "دينيريس تارجيريان" التي تلعب دور حبيبته وملكته في المسلسل، إلا أن حبها للسيطرة وقتلها كثيرا من الأبرياء من أجل تحقيق أحلامها الاستعمارية جعل "جون سنو" يقتلها في النهاية رغم حبه لها. وفي الفيديو ظهر كل من "هارينجتون" و"كلارك" يبكيان عند قراءتهما مشهد النهاية.
وذكر موقع Nicki Swift الأمريكي، أن بكاء "هارينجتون" عند قراءته المشهد دفع "كلارك" إلى أن تبكي هي الأخرى، وتبادله النظر غير مصدقة أن نهايتها ستكون على يد حبيبها. وتداول متابعو المسلسل مقطع فيديو آخر، لمشهد قراءة نهاية "نايت كينج" على يد آريا ستارك "مايسي ويليامز"، وصراخ أبطالها في المسلسل لتشجيعها بعد
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مسلسل-شقة-فيصل

«شقة فيصل».. «زغللة» يهدد «شربات» بفضحها أمام الجميع

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «شقة فيصل» نشر «سعاد» تجسدها مى القاضى مقالا تفضح فيه «حمادة زعبولة» يجسده ريكو، أنه من سرق أغاني «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، الذى شعر بسعادة كبيرة بعد أن رأى صورته فى الجورنال وأسفلها الفنان الصاعد، وطلب من صديقه «تمساح» بأن يأخذ هذا الجرنال ويصوره ويوزعه على أهالى المنطقة، وفى الوقت نفسه قام «أيمن ريموت» يجسده الفنان وائل نور، بضرب ابنه بعد أن عاد إلى المنزل فى وقت متأخر من الليلة ولم يكن فى وعيه، وقام ابنه بضربه وإزاحته عن طريقه؛ لينهار الأب ويقوم بطرد ابنه من المنزل.
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«هوجان» 22.. محمد إمام يتحالف مع هاجر أحمد ضد والدها

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «هوجان» الكثير من الأحداث بداية من اشتعال الغيرة فى قلب «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، بعد أن تزوج عليها «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، ليعاقبها بعد أن أخفت عليه أنها حامل من «هوجان» وليس منه، ثم كذب «هوجان» على «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وأخبره أنه قتل «بهلول» يجسده صلاح عبد الله، لكنه أراد أن يعرف منه تفاصيل واقعة قتل والده وكل خبايا وأسرار عمله مع اللباد فى تجارة الآثار، وبالفعل أكد له «بهلول» أن «كمال» هو من قتل والده بعد أن طمع فى الآثار التي تتواجد أسفل منزله.
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MBC مصر تحتفل بنجومها في سحور عند سفح الهرم (صور)

نظمت شبكة MBC مصر حفل سحور جمع نجوم وصُناع أعمالها الدرامية، عند منطقة الأهرامات الخالدة، حيث تحدث محمد عبد المتعال مدير عام قنوات MBC مصر، مشيرًا إلى أن النجاح الذي تحقق هذا العام هو امتداد للنجاحات السابقة التي حققتها القنوات على مدار سنوات، وأكد أن الجمهور هو صاحب الفضل الأول في هذا النجاح. من جانبه عبّر مازن حايك المُتحدث الرسمي باسم "مجموعة MBC"، عن عميق تقديره لنجوم المحتوى البرامجي الرمضاني من نجومٍ وصنّاع للدراما وكتّاب ومخرجين ومنتجين وسواهم، وتوجه بالشكر لكل من حضر الحفل الرمضاني الجامع.
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