جريمة

قتيل و6 مصابين في تصادم سيارتي نقل بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة نقل جامبو محملة بالبويات على طريق مصر / إسكندرية الصحراوي بالقرب من وادي النطرون، ما أدى إلى تصادمها بسيارة محملة بالعمالة الزراعية، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد محمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث تصادم على طريق مصر اسكندرية الصحراوي.
على الفور، انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، بالفحص تبين انقلاب سيارة نقل جامبو محملة بالبويات على طريق مصر / إسكندرية الصحراوي بالقرب من وادي النطرون، مما أدى إلى تصادم سيارة محملة بالعمالة الزراعية في العربية النقل بعد انقلابها. وأسفر الحادث عن مصرع "ا. م" عامل، وإصابة 6 آخرين من مستقلي
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قبض-متهم

المشدد 10 سنوات لعاطل يسرق المواطنين بالإكراه

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، "ع.م" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه بالمرج، وأسندت النيابة للمتهم، تهمة سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، وتعديه على المجنى عليه "ع. ف" بقصد سرقته، حيث تمكن من شل حركته والاستيلاء على مابحوزته، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية، بدون تصريح فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم المرج، بلاغًا بتعرض عدد من الأهالى للسرقة بالإكراه على يد المتهم المذكور.
خطف

القتيل الملثم.. تشريح جثة عجوز داخل مزرعة بالشرقية

أصدرت نيابة بلبيس العامة برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي مدير النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بانتداب لجنة من أطباء مصلحة الطب الشرعي؛ لتشريح جثة عجوز، في بداية العقد الثامن من العمر، بعدما عُثر عليه مشنوقا وموثقا وملثم الرأس داخل مزرعة أغنام يحرسها بناحية «سيكم». البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة لرجل داخل مزرعة أغنام بناحية «سيكم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.
جثة

«ملابس داخلية ووسادة».. جثة فتاة تثير الذعر بالمترو

حالة من الذعر سيطرت على المواطنين عقب العثور على جثة فتاة داخل محطة مترو طرة البلد، وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث مكبر، كشف تفاصيل جديدة في واقعة الفتاة التي عثر على جثتها داخل محطة مترو طرة البلد، إذ تبين من التحريات الأولية لرجال المباحث أن الجثة لفتاة متسولة، وعثر بجوارها، على شنطة بلاستيكية، بداخلها ملابس داخلية، ووسادة تستخدمها في النوم، داخل المحطة، يوميا، بعد مواعيد غلق المترو اليومية، مشيرين إلى أن الفتاة مجهولة الهوية، وليس لها أهل، وتقوم بالتسول داخل المترو، وعثر بحوزتها على 750 جنيها، وكانت ترتدي حلقا ذهبيا.
بنزين سوق سوداء

ضبط 49 ألف لتر بنزين و6 أطنان عسل في حملات تموينية

شنت الأجهزة الأمنية، حملة لضبط الأسواق، ومنع جرائم الغش التجاري والتلاعب فى السلع التموينية المدعمة بالقاهرة، ونجحت قوات الحملة فى ضبط مدير محطة وقود، يقوم بتجميع كميات من الوقود قدرت بـ 49 ألف لتر بنزين، بقصد بيعها في السوق السوداء بمصر القديمة، وتبين استيلاء المتهم على تلك الكميات عن طريق تلاعبه بعدم إثبات تلك الكميات بالدفتر المعد لذلك، تمهيدًا للاستيلاء عليها وبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وإهدار أموال الدعم التى توفرها الدولة للمواطنين.
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حادث- تصادم- سيارتين- و-توك- توك (2)

قتيلان و4 مصابين في انقلاب ميكروباص بالإسكندرية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 أشخاص آخرون، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث مروري وذلك إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي، بمدخل أبيس 8، دائرة قسم شرطة محرم بك، بوسط الإسكندرية. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بانقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي ووجود وفيات وعدد من المصابين وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة.
تصادم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، نتيجة السرعة الزائدة، وذلك قبيل أذان المغرب، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة أثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.
تصادم

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بكدمات وكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص صغيرة "تناية" بالطريق الصحراوى عند الكيلو 135 بدائرة مركز وادى النطرون، بسبب انفجار إطار السيارة مما أدى إلى عدم تحكم السائق فى عجلة القيادة وانقلبت على الطريق، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجاري إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات.
تصادم

إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بماراثون دراجات

أصيب 8 أشخاص بينهم سيدة ألمانية، اليوم الجمعة، على أثر تصادم سيارتين "ملاكي وميكروباص" فى ماراثون دراجات على طريق "مصر- إسكندرية" الصحراوى بنطاق مدينة النوبارية، إذ في أثناء مرور السيارة الميكروباص اصطدمت بها سيارة ملاكي من الخلف، ما أدى إلى انقلابها وإصابة 3 أشخاص داخل السيارتين، كما اصطدمت بـ5 أشخاص كانوا يستقلون دراجات لتنظيم سباق. وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وجارٍ تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار إزالة آثار الحادث.
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