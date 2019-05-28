قتيل و6 مصابين في تصادم سيارتي نقل بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة نقل جامبو محملة بالبويات على طريق مصر / إسكندرية الصحراوي بالقرب من وادي النطرون، ما أدى إلى تصادمها بسيارة محملة بالعمالة الزراعية، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد محمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث تصادم على طريق مصر اسكندرية الصحراوي.

على الفور، انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، بالفحص تبين انقلاب سيارة نقل جامبو محملة بالبويات على طريق مصر / إسكندرية الصحراوي بالقرب من وادي النطرون، مما أدى إلى تصادم سيارة محملة بالعمالة الزراعية في العربية النقل بعد انقلابها. وأسفر الحادث عن مصرع "ا. م" عامل، وإصابة 6 آخرين من مستقلي