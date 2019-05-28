يعالج القرح ويقلل التوتر.. تعرف على فوائد الموز

الموز غني بكثير من الفيتامينات الهامة للدم مثل فيتامين B6، كما أنه يحتوي على معدلات عالية من فيتامين C المضادة لنزلات البرد، ويعمل أيضًا على حمايتك من قرح المعدة
الموز هو من أكثر الفواكه اللذيذة، فبجانب لونه الأصفر الرائع، فهو يتميز بمذاق لا يستطيع أحد مقاومته، ويتميز بكثير من الفوائد الصحية؛ وذلك لأنه يعد مصدرا طبيعيا للسكر، ويعمل على زيادة شعورك بالطاقة، بجانب أنه يحتوي على كميات كبيرة من البوتاسيوم الذي يتميز بقدرته على توازن ضغط الدم، وبالتالي تقل احتمالية الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وكثير من الفوائد الأخرى تجعل الموز من الأطعمة الصحية التي يمكن أن تستخدمها كدواء طبيعي خال من جميع الآثار الجانبية.
يمكنك تناول الموز بمختلف أشكاله على سبيل المثال يمكنك تناوله كثمرة فاكهة أو كوكتيل مع مجموعة من الفواكه الأخرى، المهم أن تضعه من ضمن قائمة الطعام الخاصة بك، وما يلي بعض من الفوائد الرائعة لهذه الفاكهة الصفراء، نقلًا عن "dailyhealthpost":
1- غني بالبوتاسيوم
إذا سألت معظم الأشخاص عن سبب تناولهم
يمكنك تناول الموز بمختلف أشكاله على سبيل المثال يمكنك تناوله كثمرة فاكهة أو كوكتيل مع مجموعة من الفواكه الأخرى، المهم أن تضعه من ضمن قائمة الطعام الخاصة بك، وما يلي بعض من الفوائد الرائعة لهذه الفاكهة الصفراء، نقلًا عن "dailyhealthpost":
1- غني بالبوتاسيوم
إذا سألت معظم الأشخاص عن سبب تناولهم فاكهة الموز، ستجد الرد الشائع أنه يحتوي على كميات كبيرة من البوتاسيوم، بينما هذه تعد حقيقة تجعل الموز صحيا، من المهم أيضًا أن تفهم بالضبط لم يعد البوتاسيوم من المعادن الهامة لأجسامنا.
يعتبر البوتاسيوم من العناصر الغذائية الحيوية التي يحتاجها الجسم؛ لأنه يساعد في تنظيم ضغط الدم، وبالتالي يحافظ على قدرة قلبك على القيام بوظائفه بشكل فعال، إضافة إلى أن عظامنا أيضًا تحتاج لمثل هذه المعادن؛ إذ يساعد الموز بشكل كبير في تقليل خطورة الإصابة بهشاشة العظام، ويساعد أيضًا في الحفاظ على قوة العظام مهما تقدمنا في العمر.
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2- يحتوي على ألياف غذائية
عندما نتحدث عن عملية هضم صحية فمن المؤكد أننا سنذكر الألياف الغذائية، ونظرًا لأن الموز مصدر جيد للألياف الغذائية فهو يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، كما يعمل كملين لتنظيم حركة الأمعاء، ويساعد أيضًا على التخفيف من أعراض حرقان المعدة.
3- مصدر للعناصرالغذائية الهامة
الموز غني بكثير من الفيتامينات الهامة للدم مثل فيتامين B6، كما أنه يحتوي على معدلات عالية من فيتامين C المضادة لنزلات البرد والمغنسيوم، إضافة إلى أنه يعمل على زيادة خلايا الدم البيضاء التي تعد من الأشياء الهامة ليكون لديك جهاز مناعي قوي.
4- علاج طبيعي للقرح
يعمل الموز على حمايتك من قرح المعدة، أو علاجك إذا كنت تعاني منها، وذلك بسبب وجود بعض من المكونات الهامة في الموز، التي تعمل بمثابة حاجز طبيعي قوي وآمن أيضًا يحمي معدتك من الآثار السيئة الناتجة عن وجود حمض الهيدروكلوريك.
5- يعالج مشكلات الشعر والبشرة
تستخدم قشرة الموز في علاج مشكلات الجلد التالف مثل الصدفية وحب الشباب، فمن المؤكد أنك سمعت عن ماسك الموز لعلاج الشعر الجاف ويتكون من الموز المهروس والعسل، ويعمل على ترطيب الشعر وتنعيمه بشكل رائع.
6- تزويد الجسم بالطاقة
يحتوي الموز على عناصر غذائية هامة تساعد في تعزيز مستويات الطاقة في الجسم، لذا يفضل دائمًا تناول الموز من أجل معدلات طبيعية من السكر، وبما أنه يحتوي على سكر طبيعي ليس له آثار سلبية يمكنك أن تستخدمه كاسناك للمساعدة في فقدان الوزن.
7- يقلل من التوتر
يعتبر الموز مصدرا جيدا لحمض التربتوفان، فعندما يسير في مجرى الدم يتحول إلى هرمون سيروتونين، فعند حدوث أي خلل به ينتج اضطرابات في المزاج كالاكتئاب والقلق، لذا إذا كان جسمك يحتوي على معدلات كبيرة من السيروتونين فأنت تتمتع بمزاج ومعدلات أقل من التوتر، فمن الجيد أن تجعل الموز من الفواكه الأساسية التي يجب أن تتناولها للحفاظ على صحتك.
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