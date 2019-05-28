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يعالج القرح ويقلل التوتر.. تعرف على فوائد الموز

الموز غني بكثير من الفيتامينات الهامة للدم مثل فيتامين B6، كما أنه يحتوي على معدلات عالية من فيتامين C المضادة لنزلات البرد، ويعمل أيضًا على حمايتك من قرح المعدة
تحرير:إسراء سليمان ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
فوائد الموز
فوائد الموز
الموز هو من أكثر الفواكه اللذيذة، فبجانب لونه الأصفر الرائع، فهو يتميز بمذاق لا يستطيع أحد مقاومته، ويتميز بكثير من الفوائد الصحية؛ وذلك لأنه يعد مصدرا طبيعيا للسكر، ويعمل على زيادة شعورك بالطاقة، بجانب أنه يحتوي على كميات كبيرة من البوتاسيوم الذي يتميز بقدرته على توازن ضغط الدم، وبالتالي تقل احتمالية الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وكثير من الفوائد الأخرى تجعل الموز من الأطعمة الصحية التي يمكن أن تستخدمها كدواء طبيعي خال من جميع الآثار الجانبية.
يمكنك تناول الموز بمختلف أشكاله على سبيل المثال يمكنك تناوله كثمرة فاكهة أو كوكتيل مع مجموعة من الفواكه الأخرى، المهم أن تضعه من ضمن قائمة الطعام الخاصة بك، وما يلي بعض من الفوائد الرائعة لهذه الفاكهة الصفراء، نقلًا عن "dailyhealthpost":  1- غني بالبوتاسيوم إذا سألت معظم الأشخاص عن سبب تناولهم
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