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احذرهم في المستعمل.. أكثر 3 سيارات بـ«تسخن بسرعة»

مع قدوم شهر الصيف ينتاب أصحاب السيارات، وبصفة خاصة السيارات المستعملة القديمة، قلق شديد خوفًا من كثرة أعطال سياراتهم.. كما أن هناك سيارات بعينها تعاني من السخونة
تحرير:كريم ربيع ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
سيارات تعاني من سخونة المحرك
سيارات تعاني من سخونة المحرك
على الرغم من أننا فى النصف الثانى من فصل الربيع، ولم ندخل بعد في فصل الصيف، الذي من المفترض ارتفاع درجات الحرارة فيه، فإن ارتفاع الحرارة بدأ يلقى بظلاله على السيارات، واتضح ذلك من السيارات المتعطلة على جانبي الطرق المختلفة خاصة في ساعات الحر الشديد، وكان غالبيتها من السيارات القديمة.. فما الأسباب الشائعة لسخونة المحرك؟ وما أكثر السيارات المستعملة التي تعاني من مشاكل كبيرة في السخونة؟ وهل يجب تجنب شرائها أم لا؟ وما بدائل كل واحدة منها في ذات الفئة السعرية؟ وما أسعارها؟
أسباب السخونة تعاني العديد من السيارات فى فصل الصيف من كثرة الأعطال والمشاكل، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي يسخن محرك السيارة وترتفع حرارته، وقد تتعرض أجزاؤه للتلف، وهذا يرجع لمجموعة من الأسباب العامة، أولها مشكلة في وحدة التبريد، إما الردياتير أو طلمبة المياه، أو مروحة التبريد، وترموستات تنظيم
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مفاجآت في عمليات البحث عن السيارات في 2019

تظل عمليات البحث عن السيارات من أهم الأمور التي يمكن أن تمثل خيارات ووسائل إرشاد للراغبين في شراء موديلات جديدة، لا سيما أنها تظهر التوجهات العامة لجمهور السيارات في الأسواق العالمية والموديلات المفضلة لديه على مدى الأشهر القليلة الماضية من العام الجاري. واستطاع عدد من السيارات المختلفة من حيث الطراز والنوع أن يتصدر عمليات البحث في موقع "ذا كار كونيكشن"، وهو واحد من أهم المنصات التكنولوجبة المعنية بالسيارات على مستوى العالم، وهو ما يُظهر توجهات السوق بشكل واضح.
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أغلى سيارات نجوم الدوري الإنجليزي.. صلاح ليس الملك

تتجه أنظار محبي كرة القدم دومًا إلى بلاد الإنجليز موطن كرة اللعبة وصاحبة أهم دوري في العالم وأكثره جذبًا للجماهيرية على مستوى العالم، ولا شك أن الأخبار الشخصية لنجوم الدوري الإنجليزي، بما في ذلك السيارات التي يستخدمونها هي الأقرب لقلوبهم. ودومًا ما ترتبط السيارات بنجوم الكرة، خاصة أنها توفر لهم ملمحا جديدا يمكن من خلاله جذب تفاعل الجماهير سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو الواقع، وهو الأمر الذي انتهجه عدد من النجوم هناك، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم فريق ليفربول.
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السيارات الـSUV.. من يربح سوق الـCross Over الفاخرة؟

أصبحت سيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات واحدةً من أكثر الفئات طلبًا في السوق المصرية، نظرًا للإمكانات التي توفرها، وملاءمتها للطرق الصعبة والوعرة، كما أنها تضم محركات قوية، وتضم هذه الفئة سيارات من النوع الفاخر، اختلفت حصتها السوقية من حصد مبيعات تزيد أو تنخفض، حسب التخفيضات السعرية، والإمكانات التي تقدمها كل واحدة منها على حدة.. فما السيارات الـSUV الفاخرة؟ وكم تبلغ أسعارها؟ وما مواصفات كل منها؟ وكم تبلغ سعة محرك وقوة كل واحدة منها؟
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السيارات الـSUV.. من يربح سوق الـCross Over الفاخرة؟

أصبحت سيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات واحدةً من أكثر الفئات طلبًا في السوق المصرية، نظرًا للإمكانات التي توفرها، وملاءمتها للطرق الصعبة والوعرة، كما أنها تضم محركات قوية، وتضم هذه الفئة سيارات من النوع الفاخر، اختلفت حصتها السوقية من حصد مبيعات تزيد أو تنخفض، حسب التخفيضات السعرية، والإمكانات التي تقدمها كل واحدة منها على حدة.. فما السيارات الـSUV الفاخرة؟ وكم تبلغ أسعارها؟ وما مواصفات كل منها؟ وكم تبلغ سعة محرك وقوة كل واحدة منها؟
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4 سيارات تحصل على 5 نجوم من برنامج السلامة الأوروبي

أطلق البرنامج الأوروبي لتقييم نسب الأمان بالسيارات الجديدة «Euro NCAP» عدة فيديوهات تضمنت نتائج لسيارات تم اختبار معدلات الأمان التي توفرها للركاب لطرازات 2019، وكانت من ضمن هذه السيارات «مازدا 3، تويوتا كورولا، رينو كليو، رينج روفر إيفوك». وتعرضت السيارات خلال الاختبار إلى الاصطدام الأمامي جهة السائق على سرعة 64 كم/س، والاصطدام الأمامي الكلي على سرعة 50 كم/ س، وكذا الاصطدام الجانبي بجسم متحرك على سرعة 50 كم/ س. كما تعرضت قوائم السيارات الجانبية إلى الاصطدام بجسم صلب بسرعة 32 كم/ س، وتم اختبار ارتداد مقعد السائق عند الاصطدام بسرعة 16 و24 كم/ س.
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الأرخص والأكفأ.. السيارات المستعملة الأفضل في العالم

لا شك أن السيارات المستعملة دومًا ما تكون جاذبة لانتباه العديد من الفئات المحبة لها، خاصة أنها توفر خيارات مناسبة لهم على مستوى الأسواق العالمية، وبالأخص في بعض البلدان التي تواجه مشكلات ارتفاع أسعار السيارات بشكل مستمر. ويبحث الجمهور دومًا عن مجموعة السيارات المستعملة التي تجمع بين الكفاءة والقوة والسعر المعقول، خاصة أنها في الأساس كانت خيار الجمهور للهروب من الارتفاع غير المبرر في بعض الأحيان للموديلات المستعملة في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية.
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بعد انكسار الحر.. تأكد من سلامة هذه القطع بسيارتك

تعيش مصر في الوقت الحالي موجة حارة، وهو الأمر الذي يتطلب عناية مستمرة بالسيارة، وبالأخص بعد انكسارها، حيث لا بد من إعادة النظر فى العديد من القطع الهامة، والتي قد تتأذى بفعل الحرارة الزائدة والاستعمال في الأجواء الحارة لفترات طويلة. ومثلما تحتاج السيارة لتجهيزها قبل الموجات الحارة، قد يتطلب الأمر أيضًا من السائق العمل على إصلاح أو التأكد من سلامة بعض القطع الحيوية في السيارة ومحركها، خاصة أنها قد تتعرض للتلف تحت ضغط الاستعمال المستمر والحرارة الشديدة.
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