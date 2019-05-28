احذرهم في المستعمل.. أكثر 3 سيارات بـ«تسخن بسرعة»

مع قدوم شهر الصيف ينتاب أصحاب السيارات، وبصفة خاصة السيارات المستعملة القديمة، قلق شديد خوفًا من كثرة أعطال سياراتهم.. كما أن هناك سيارات بعينها تعاني من السخونة
على الرغم من أننا فى النصف الثانى من فصل الربيع، ولم ندخل بعد في فصل الصيف، الذي من المفترض ارتفاع درجات الحرارة فيه، فإن ارتفاع الحرارة بدأ يلقى بظلاله على السيارات، واتضح ذلك من السيارات المتعطلة على جانبي الطرق المختلفة خاصة في ساعات الحر الشديد، وكان غالبيتها من السيارات القديمة.. فما الأسباب الشائعة لسخونة المحرك؟ وما أكثر السيارات المستعملة التي تعاني من مشاكل كبيرة في السخونة؟ وهل يجب تجنب شرائها أم لا؟ وما بدائل كل واحدة منها في ذات الفئة السعرية؟ وما أسعارها؟
أسباب السخونة
تعاني العديد من السيارات فى فصل الصيف من كثرة الأعطال والمشاكل، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي يسخن محرك السيارة وترتفع حرارته، وقد تتعرض أجزاؤه للتلف، وهذا يرجع لمجموعة من الأسباب العامة، أولها مشكلة في وحدة التبريد، إما الردياتير أو طلمبة المياه، أو مروحة التبريد، وترموستات تنظيم
أسباب السخونة
تعاني العديد من السيارات فى فصل الصيف من كثرة الأعطال والمشاكل، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي يسخن محرك السيارة وترتفع حرارته، وقد تتعرض أجزاؤه للتلف، وهذا يرجع لمجموعة من الأسباب العامة، أولها مشكلة في وحدة التبريد، إما الردياتير أو طلمبة المياه، أو مروحة التبريد، وترموستات تنظيم حرارة المحرك، أو عدم ضبط توقيت الإشعال أو عدم ضبط -التكيهات- أو وجود عائق على جسم الردياتير كالأوراق أو الأكياس البلاستيكية.
ثاني هذه المشاكل العامة نقص مستوى زيت المحرك، بسبب تلف «أويل سيل الزيت» أو الجوانات، أو أي تسريب للزيت، مما يؤدي إلى تسربه لغرفة الاحتراق وخروجه مع العادم، وهذه المشكلة تحتاج عمل عمرة للمحرك.
كما يجب أن يتم عمل صيانة بشكل منتظم للمحرك قد يؤدي إلى تأهيله لمواجهة درجات الحرارة العالية، إلا أن ذلك قد لا يعني أن التأكد من سلامة أجزائه بعد انكسار تلك الموجة هو أمر غير ضروري، فالحقيقة أن أكثر القطع تكلفة وأكثرها صعوبة في الإصلاح قد تكون المحرك.
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سكودا فيلشيا
تعد هذه السيارة من أكثر السيارات التي يعاني أصحابها من مشاكل بسبب سخونة المحرك بسرعة شديدة، الأمر الذي اضطر كثيرًا منهم لبيعها، بعد أن أصابتها أعطال كثيرة ناتجة عن السخونة وأكثرها شيوعًا هي «جابت وش سلندر»، كما أنها «ناشفة» فى قيادتها، وأسعار قطع غيارها مرتفعة.
لكن في العموم فالسيارة مُعمرة وتمتلك صالونا واسعا نوعًا ما، وتتميز بثبات جيد وصاج متين، وإن كنت تفاضل بينها وبين غيرها، فتعد الفيات أونو، والكيا برايد، أفضل منها وأقل عيوبًا، ولا تنسى أن كل سيارة لها عيوب ومميزات ولك الاختيار.
لادا
تعد السيارة الروسية لادا واحدة من أكثر السيارات معاناة مع سخونة المحرك عند ارتفاع درجات حرارة الجو، سواء كانت طراز «2105، أو 2107» خاصة بعد تجاوز سرعة الـ100 كيلو في الساعة، قد يكون السبب هو طبيعة الجو في بلد المنشأ «روسيا» حيث تعاني برودة شديدة، ويعد الردياتير وطرمبة المياه هما متنفس هذه السيارة الوحيد، لذا يجب مراجعتهما جيدًا بشكل دوري، خاصة مع اقتراب فصل الصيف.
ويبلغ متوسط سعر لادا 2105 موديل 1994 نحو 30 ألف جنيه، بحسب حالة السيارة العامة، وهناك اختيارات أفضل في هذه الفئة منها «مازدا 323، وفيات 131، وفورد سكورت».
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فيات 128
تعاني غالبية سيارات هذا الموديل من ارتفاع درجة حرارة المحرك، خاصة بعد السرعات العالية، ويلجأ أصحابها لعدد من الحلول، منها تغيير الردياتير والمروحة الخاصة به بأنواع أكبر، كما يعاني أصحاب السيارة من كثرة قطع الغيار غير الأصلية وذات الجودة الرديئة.
وتعد شقيقتاها الريجاتا و127 هما أفضل نسبيًا من الـ128، وهما في نفس الفئة السعرية.
يذكر أن حملة خليها تصدي أحدثت تأثيرًا كبيرًا على مبيعات سوق السيارات، سواء الجديدة أو المستعملة، وهو ما يحاول تجار ووكلاء السيارات تفاديه بالخصومات والتخفيضات السعرية.