احذرهم في المستعمل.. أكثر 3 سيارات بـ«تسخن بسرعة»

مع قدوم شهر الصيف ينتاب أصحاب السيارات، وبصفة خاصة السيارات المستعملة القديمة، قلق شديد خوفًا من كثرة أعطال سياراتهم.. كما أن هناك سيارات بعينها تعاني من السخونة

تحرير:كريم ربيع ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

سيارات تعاني من سخونة المحرك

على الرغم من أننا فى النصف الثانى من فصل الربيع، ولم ندخل بعد في فصل الصيف، الذي من المفترض ارتفاع درجات الحرارة فيه، فإن ارتفاع الحرارة بدأ يلقى بظلاله على السيارات، واتضح ذلك من السيارات المتعطلة على جانبي الطرق المختلفة خاصة في ساعات الحر الشديد، وكان غالبيتها من السيارات القديمة.. فما الأسباب الشائعة لسخونة المحرك؟ وما أكثر السيارات المستعملة التي تعاني من مشاكل كبيرة في السخونة؟ وهل يجب تجنب شرائها أم لا؟ وما بدائل كل واحدة منها في ذات الفئة السعرية؟ وما أسعارها؟

أسباب السخونة تعاني العديد من السيارات فى فصل الصيف من كثرة الأعطال والمشاكل، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي يسخن محرك السيارة وترتفع حرارته، وقد تتعرض أجزاؤه للتلف، وهذا يرجع لمجموعة من الأسباب العامة، أولها مشكلة في وحدة التبريد، إما الردياتير أو طلمبة المياه، أو مروحة التبريد، وترموستات تنظيم