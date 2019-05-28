العسكري السوداني:مستعدون لتشكيل حكومة مدنية في 3أشهر

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

مظاهرات السودان

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، استعداد المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل حكومة مدنية خلال 3 أشهر، على أن تكون قوى الحرية والتغيير جزءا منها، حسب تعبيره. وأضاف "حميدتي" في تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز" عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "لن يتم إغلاق باب التفاوض مع «الحرية والتغيير» لكن لابد من إشراك آخرين". وبدأ إضراب شامل دعت له قوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم الثلاثاء، مع استمراره حتى غدا الأربعاء، ما أدى لتزايد حالة التأهب والتحفز في الشارع السوداني.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، أنها طالبت المجلس العسكري الانتقالي بالأغلبية البسيطة والرئاسة للمدنيين بالمجلس السيادي لكنه تمسك بالأغلبية، بحسب "العربية. نت". وقالت "الحرية والتغيير"، مساء الاثنين، إن المجلس العسكري تمسك بالأغلبية والرئاسة بالمجلس السيادي، مؤكدة أن أي حديث عن انتخابات غير