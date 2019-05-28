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العسكري السوداني:مستعدون لتشكيل حكومة مدنية في 3أشهر

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م
مظاهرات السودان
مظاهرات السودان
أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، استعداد المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل حكومة مدنية خلال 3 أشهر، على أن تكون قوى الحرية والتغيير جزءا منها، حسب تعبيره. وأضاف "حميدتي" في تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز" عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "لن يتم إغلاق باب التفاوض مع «الحرية والتغيير» لكن لابد من إشراك آخرين". وبدأ إضراب شامل دعت له قوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم الثلاثاء، مع استمراره حتى غدا الأربعاء، ما أدى لتزايد حالة التأهب والتحفز في الشارع السوداني.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، أنها طالبت المجلس العسكري الانتقالي بالأغلبية البسيطة والرئاسة للمدنيين بالمجلس السيادي لكنه تمسك بالأغلبية، بحسب "العربية. نت". وقالت "الحرية والتغيير"، مساء الاثنين، إن المجلس العسكري تمسك بالأغلبية والرئاسة بالمجلس السيادي، مؤكدة أن أي حديث عن انتخابات غير
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اجتماع مجلس الوزراء السعودى

«النقد السعودي» سابع أكبر البنوك المركزية في العالم

حلت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في المركز السابع عالميا ضمن أكبر البنوك المركزية من حيث الأصول بقيمة بلغت 505.8 مليار دولار، وذلك حسب مؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.. وتتضمن موجودات مؤسسة النقد استثمارات في أوراق مالية بالخارج، وودائع لدى البنوك بالخارج، ونقداً أجنبياً وذهباً، ونقداً في الصندوق، وموجودات أخرى، وتصدر بنك الشعب الصيني قائمة البنوك المركزية من حيث إجمالي الأصول بقيمة بلغت 5.33 تريليون دولار، تلاه بنك اليابان بـ4.95 تريليون دولار.
السودان - مطار الخرطوم

الإضراب سلاح السودانيين بعد تعثر المفاوضات

يأتي هذا الإضراب في إطار التصعيد الذي تنظمه قيادة الحراك لممارسة المزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي للاستجابة لمطالب قوى الحراك الشعبي بمجلس سيادي بأغلبية مدنية ورئاسة دورية. تجمع المهنيين السودانيين، أحد مكونات قوى "الحرية والتغيير" التي تقود الحراك الشعبي في السودان، كان قد أكد في بيان نشره عبر تويتر الإثنين، أن المفاوضات مع المجلس العسكري لم تتوقف بشكل نهائي، بل مؤقتا، ويمكن استئنافها في أي لحظة، موضحا شرط استئناف التفاوض، قائلا: "في أي وقت يوافق المجلس العسكري على المقترح بأن تكون رئاسة مجلس السيادة مدنية دورية سيتواصل التفاوض".
قصف سوريا

رغم التحالف.. صراع عسكري بين إيران وروسيا داخل سوريا

لا شك أن الصراعات التي استضافتها الأراضي السورية من عام 2011، كانت متشعبة وذات أهداف سياسية متنوعة للغاية، وهو الأمر الذي خلق شبكة من الصراعات العسكرية التي وضعت العناصر المتحالفة في مواجهات ضخمة. الروس، وهم أكثر من وقف بجانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد، اصطدموا بإيران التي كان لها تأثيرها أيضا في عمليات استرجاع النظام للأراضي التي كانت تخضع لسيطرة عدد من التنظيمات والميليشيات المسلحة خلال السنوات القليلة الماضية، والتي لم تنته إلا بتدخل روسي قوي مساند للأسد.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: إيران تترنح.. والتحالف يتوعد الحوثيين

تحت عنوان "ترامب يجدد دعوة إيران للحوار... ويوسّط اليابان"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إيران مجدداً، أمس الإثنين، خلال زيارته لليابان، إلى الحوار وطلب وساطة يابانية في المواجهة الحالية بين واشنطن وطهران. وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو، في العاصمة اليابانية طوكيو، إنه يعتقد أن إيران "ترغب حقاً" في إبرام اتفاق نووي جديد، مضيفا "أعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً".
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مظاهرات السودان

«الحرية والتغيير» بالسودان تعلن موعد الإضراب العام

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، إضرابا في المؤسسات والشركات العامة والخاصة، في ظل تعثر الوصول إلى حل توافقي مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن المجلس السيادي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان لها، اليوم، إنها أعلنت بداية إضراب بالمؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية، يوم الثلاثاء المقبل. وتشدد "الحرية والتغيير" على أن التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي يبقى على نقطة خلاف وحيدة، وهي تشكيل المجلس السيادي، وأنها تطالب بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.
مظاهرات السودان

إراقة دماء ووقف المفاوضات.. ماذا يحدث في السودان؟

كان السودان قاب قوسين أو أدنى من التوصل لصيغة نهائية لشكل المرحلة الانتقالية، مع سير المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشكل جيد، فعلى مدى الأسبوع الجاري، تمكن الطرفان من تسوية العديد من النقاط الخلافية حول شكل الفترة الانتقالية التي ستشهدها البلاد، وتسليم قيادة البلاد لحكومة مدنية، بدلا من المجلس العسكري الذي يدير السودان منذ أن أجبر المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، عمر البشير الرئيس السوداني السابق، على التخلي عن منصبه.
السودان

بعد تحديد نقاط الخلاف.. هل اقترب الحسم في السودان؟

حدد قادة الجيش السوداني وقوى "الحرية والتغيير" التي تقود الحراك في السودان، نقاط الخلاف بين الجانبين، بعد أن توقفت المفاوضات خلال الأيام الماضية، نتيجة الخلاف حول تكوين "المجلس السيادي" المقترح من قبل لجنة الوساطة، التي تم تشكيلها في إطار التفاوض حول المرحلة المقبلة في السودان. وكان الحراك السوداني قد صعد من مواقفه ردا على ما وصفه بـ"تعنت" المجلس العسكري وعرقلته تسليم السلطة لحكم مدني، وتم إيقاف التفاوض بين الطرفين إلى حين تشكيل مجلس قيادي لقوى التغيير.
المجلس-العسكري-في-السودان

«العسكري» السوداني يرفض أغلبية مدنية بالمجلس السيادي

قال الفريق صلاح عبد الخالق، عضو بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن الجيش لن يقبل بأغلبية مدنية في مجلس مؤقت لتقاسم السلطة، معتبرا ذلك الأمر "خطا أحمر". ونقلت صحيفة "الصيحة" عن "عبد الخالق" تعليقه على مطالب قوى الحرية والتغيير، بأن المجلس يمكن أن يقبل بتمثيل متساو للمدنيين والعسكريين، لكنه لن يقبل بأغلبية مدنية في المجلس السيادي. كانت قوى الحرية والتغيير قد قدمت "وثيقة دستورية" للمجلس العسكري الانتقالي، قالت إنها تشكل رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية.
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