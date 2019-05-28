فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

«هوجان» 22.. محمد إمام يتحالف مع هاجر أحمد ضد والدها

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
محمد إمام وهاجر أحمد - مسلسل هوجان
محمد إمام وهاجر أحمد - مسلسل هوجان
شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «هوجان» الكثير من الأحداث بداية من اشتعال الغيرة فى قلب «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، بعد أن تزوج عليها «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، ليعاقبها بعد أن أخفت عليه أنها حامل من «هوجان» وليس منه، ثم كذب «هوجان» على «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وأخبره أنه قتل «بهلول» يجسده صلاح عبد الله، لكنه أراد أن يعرف منه تفاصيل واقعة قتل والده وكل خبايا وأسرار عمله مع اللباد فى تجارة الآثار، وبالفعل أكد له «بهلول» أن «كمال» هو من قتل والده بعد أن طمع فى الآثار التي تتواجد أسفل منزله.
«هوجان» أقنع «نور» تجسدها هاجر أحمد بأن تعمل مع والدها فى الشركة، لكي يعرف من خلالها تفاصيل وخبايا عمل والدها، إضافة إلى ذلك وضع «هوجان» عينا له داخل الفيلا، حيث أتى بصديقه «حورس» يجسده أوس أوس، لكي يعمل سائق «كمال اللباد»، وفى الوقت نفسه عرف
اقرأ المزيد
مسلسل-شقة-فيصل

«شقة فيصل».. «زغللة» يهدد «شربات» بفضحها أمام الجميع

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «شقة فيصل» نشر «سعاد» تجسدها مى القاضى مقالا تفضح فيه «حمادة زعبولة» يجسده ريكو، أنه من سرق أغاني «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، الذى شعر بسعادة كبيرة بعد أن رأى صورته فى الجورنال وأسفلها الفنان الصاعد، وطلب من صديقه «تمساح» بأن يأخذ هذا الجرنال ويصوره ويوزعه على أهالى المنطقة، وفى الوقت نفسه قام «أيمن ريموت» يجسده الفنان وائل نور، بضرب ابنه بعد أن عاد إلى المنزل فى وقت متأخر من الليلة ولم يكن فى وعيه، وقام ابنه بضربه وإزاحته عن طريقه؛ لينهار الأب ويقوم بطرد ابنه من المنزل.
حفل-سحور‎ (2)

MBC مصر تحتفل بنجومها في سحور عند سفح الهرم (صور)

نظمت شبكة MBC مصر حفل سحور جمع نجوم وصُناع أعمالها الدرامية، عند منطقة الأهرامات الخالدة، حيث تحدث محمد عبد المتعال مدير عام قنوات MBC مصر، مشيرًا إلى أن النجاح الذي تحقق هذا العام هو امتداد للنجاحات السابقة التي حققتها القنوات على مدار سنوات، وأكد أن الجمهور هو صاحب الفضل الأول في هذا النجاح. من جانبه عبّر مازن حايك المُتحدث الرسمي باسم "مجموعة MBC"، عن عميق تقديره لنجوم المحتوى البرامجي الرمضاني من نجومٍ وصنّاع للدراما وكتّاب ومخرجين ومنتجين وسواهم، وتوجه بالشكر لكل من حضر الحفل الرمضاني الجامع.
عمرو سلامة

عمرو سلامة يوضح حقيقة اختيار أبطال «ماوراء الطبيعة»

نشر المخرج عمرو سلامة على حسابه الخاص بموقع «تويتر»، قبل قليل، بيانا يوضح خلاله حقيقة اختيار الممثل عبد العزيز مخيون لتقديم دور البطولة بمسلسل Paranormal المأخوذ عن سلسلة ما وراء الطبيعة للمؤلف الراحل أحمد خالد توفيق، الذى تقدمه نتفلكس بالتعاون مع المنتج محمد حفظى، والبوستر الذي تم تداوله صباح اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال: «لم يتم طرح أي بوستر دعائي لـ ما وراء الطبيعة، ولم يتم الإعلان عن أي ترشيحات للممثلين، وأي شيء طرح إلى الآن هو إما تكهنات أو تصميمات من صنع المحبين للروايات».
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org