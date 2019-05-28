«هوجان» 22.. محمد إمام يتحالف مع هاجر أحمد ضد والدها

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

محمد إمام وهاجر أحمد - مسلسل هوجان

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «هوجان» الكثير من الأحداث بداية من اشتعال الغيرة فى قلب «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، بعد أن تزوج عليها «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، ليعاقبها بعد أن أخفت عليه أنها حامل من «هوجان» وليس منه، ثم كذب «هوجان» على «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وأخبره أنه قتل «بهلول» يجسده صلاح عبد الله، لكنه أراد أن يعرف منه تفاصيل واقعة قتل والده وكل خبايا وأسرار عمله مع اللباد فى تجارة الآثار، وبالفعل أكد له «بهلول» أن «كمال» هو من قتل والده بعد أن طمع فى الآثار التي تتواجد أسفل منزله.

«هوجان» أقنع «نور» تجسدها هاجر أحمد بأن تعمل مع والدها فى الشركة، لكي يعرف من خلالها تفاصيل وخبايا عمل والدها، إضافة إلى ذلك وضع «هوجان» عينا له داخل الفيلا، حيث أتى بصديقه «حورس» يجسده أوس أوس، لكي يعمل سائق «كمال اللباد»، وفى الوقت نفسه عرف