القتيل الملثم.. تشريح جثة عجوز داخل مزرعة بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

صورة أرشيفية

أصدرت نيابة بلبيس العامة برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي مدير النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بانتداب لجنة من أطباء مصلحة الطب الشرعي؛ لتشريح جثة عجوز، في بداية العقد الثامن من العمر، بعدما عُثر عليه مشنوقا وموثقا وملثم الرأس داخل مزرعة أغنام يحرسها بناحية «سيكم». البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة لرجل داخل مزرعة أغنام بناحية «سيكم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.

بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لرجل في بداية العقد الثامن من العمر، يُدعى «ثابت.م» يبلغ من العمر سبعين عامًا، عُثر عليه مشنوقًا وموثقًا ورأسه مُلثم. بإجراء التحريات، تبين أنه كان يقوم بحراسة المزرعة التي تملكها ابنته، وتحرر محضر بالواقعة. وقررت النيابة العامة، برئاسة المستشار عمرو عبد