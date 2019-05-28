جريمة

القتيل الملثم.. تشريح جثة عجوز داخل مزرعة بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصدرت نيابة بلبيس العامة برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي مدير النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بانتداب لجنة من أطباء مصلحة الطب الشرعي؛ لتشريح جثة عجوز، في بداية العقد الثامن من العمر، بعدما عُثر عليه مشنوقا وموثقا وملثم الرأس داخل مزرعة أغنام يحرسها بناحية «سيكم». البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة لرجل داخل مزرعة أغنام بناحية «سيكم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.
بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لرجل في بداية العقد الثامن من العمر، يُدعى «ثابت.م» يبلغ من العمر سبعين عامًا، عُثر عليه مشنوقًا وموثقًا ورأسه مُلثم. بإجراء التحريات، تبين أنه كان يقوم بحراسة المزرعة التي تملكها ابنته، وتحرر محضر بالواقعة. وقررت النيابة العامة، برئاسة المستشار عمرو عبد
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قبض-متهم

المشدد 10 سنوات لعاطل يسرق المواطنين بالإكراه

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، "ع.م" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه بالمرج، وأسندت النيابة للمتهم، تهمة سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، وتعديه على المجنى عليه "ع. ف" بقصد سرقته، حيث تمكن من شل حركته والاستيلاء على مابحوزته، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية، بدون تصريح فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم المرج، بلاغًا بتعرض عدد من الأهالى للسرقة بالإكراه على يد المتهم المذكور.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (11)

قتيل و6 مصابين في تصادم سيارتي نقل بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة نقل جامبو محملة بالبويات على طريق مصر / إسكندرية الصحراوي بالقرب من وادي النطرون، ما أدى إلى تصادمها بسيارة محملة بالعمالة الزراعية، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد محمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث تصادم على طريق مصر اسكندرية الصحراوي.
جثة

«ملابس داخلية ووسادة».. جثة فتاة تثير الذعر بالمترو

حالة من الذعر سيطرت على المواطنين عقب العثور على جثة فتاة داخل محطة مترو طرة البلد، وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث مكبر، كشف تفاصيل جديدة في واقعة الفتاة التي عثر على جثتها داخل محطة مترو طرة البلد، إذ تبين من التحريات الأولية لرجال المباحث أن الجثة لفتاة متسولة، وعثر بجوارها، على شنطة بلاستيكية، بداخلها ملابس داخلية، ووسادة تستخدمها في النوم، داخل المحطة، يوميا، بعد مواعيد غلق المترو اليومية، مشيرين إلى أن الفتاة مجهولة الهوية، وليس لها أهل، وتقوم بالتسول داخل المترو، وعثر بحوزتها على 750 جنيها، وكانت ترتدي حلقا ذهبيا.
بنزين سوق سوداء

ضبط 49 ألف لتر بنزين و6 أطنان عسل في حملات تموينية

شنت الأجهزة الأمنية، حملة لضبط الأسواق، ومنع جرائم الغش التجاري والتلاعب فى السلع التموينية المدعمة بالقاهرة، ونجحت قوات الحملة فى ضبط مدير محطة وقود، يقوم بتجميع كميات من الوقود قدرت بـ 49 ألف لتر بنزين، بقصد بيعها في السوق السوداء بمصر القديمة، وتبين استيلاء المتهم على تلك الكميات عن طريق تلاعبه بعدم إثبات تلك الكميات بالدفتر المعد لذلك، تمهيدًا للاستيلاء عليها وبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وإهدار أموال الدعم التى توفرها الدولة للمواطنين.
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السحر-والجمال

مقتل تاجر مخدرات في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة

وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيام أحد العناصر الإجرامية، بتحويل منطقة السحر والجمال، مكاناً لترويج المواد المخدرة، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارات البحث الجنائى بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، تم استهداف المتهم بحملة مكبرة، ولدى استشعار العنصر اقتراب القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته بالمثل، وأسفر ذلك عن مصرعه ونشوب حريق بالدراجة النارية التى كان يستقلها وجثته.
جثة-لامور-ضحية قطار-محطة-مصر-فى مشرحة-زينهم

مصرع مهندس وإصابة فنيين سقط عليهم محول بالشرقية

لقى مهندس كهرباء مصرعه، وأصيب اثنين من زملائه بالقطاع الفني بإدارة الكهرباء، بإصابات بالغة الخطورة، اليوم الخميس؛ إثر انقلاب محول كهرباء فوق أجسادهم أمام مكتب بريد قرية «الصوفية» التابعة لدائرة مركز أولاد صقر، وذلك حال قيامهم بنقل المحول إلى قرية «زور أبو الليل» واستبداله بآخر، حيث سقط المحول عليهم من فوق المقطورة التي كانت تستعد لنقله، وأُخطرت نيابة أولاد صقر العامة، لمباشرة التحقيقات برئاسة أحمد نعيم، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
حبس-كلابشات

أم هاشم والملايين.. سقوط مستريحة جديدة في الشرقية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، القبض على مُشرفة نشاط بمدرسة «قصاصين الأزهار» التابعة لدائرة المركز، وكاتب، زميل لها المدرسة؛ على خلفية اتهامهما بالنصب على عدد من الأهالي والتحصل منهم على مبالغ متفاوتة، بحجة توظيف أموالهم، فيما وصل إجمالي المبالغ المتحصل عليها لأكثر من خمسة ملايين جنيهًا، وبالعرض على المستشار محمد مختار جبر، رئيس محكمة أولاد صقر، أمر بحبسها على ذمة التحقيقات.
اعدام

الإعدام ينهي رحلة «العشق والخيانة» في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الخميس، قرارًا بالتصديق على قرار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا بحق ربة منزل وعشيقها؛ على خلفية اتهامهما بقتل زوج المتهمة وإلقاء جثته في مصرف قرية «الغفارية» التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، بعدما علمَّ المجني عليه بوجود علاقة غير شرعية بين زوجته وعشيقها.
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