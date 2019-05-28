المشدد 10 سنوات لعاطل يسرق المواطنين بالإكراه

تحرير:محمد رشدي ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

متهم -أرشيفية-

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، "ع.م" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه بالمرج، وأسندت النيابة للمتهم، تهمة سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، وتعديه على المجنى عليه "ع. ف" بقصد سرقته، حيث تمكن من شل حركته والاستيلاء على مابحوزته، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية، بدون تصريح فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم المرج، بلاغًا بتعرض عدد من الأهالى للسرقة بالإكراه على يد المتهم المذكور.

بالانتقال وتكثيف التحريات تم التأكد من صحة الواقعة، وضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض ومبلغ مالى، تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات. وفي نفس السياق، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالسرقة بالإكراه فى السلام. عامل خردة يسرق 100 ألف