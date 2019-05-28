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غدا المهلة الأخيرة.. هل يفشل نتنياهو في تشكيل حكومة؟

غدا الأربعاء، المهلة الأخيرة لبنيامين نتنياهو حتى يتمكن من تشكيل الحكومة الائتلافية، إلا أن هناك العديد من العوائق تواجه تشكيل الحكومة، فماذا سيحدث في هذه الحالة؟
تحرير:أحمد سليمان ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م
نتنياهو
نتنياهو
يوم واحد فقط تبقى قبل الموعد النهائي لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أزمات عدة لإقناع شركائه في التحالف للموافقة على تشكيل الحكومة، الأمر الذي يهدد بدخول البلاد في حالة من الفوضى السياسية، وسط تزايد الاحتمالات بعقد انتخابات جديدة في 17 سبتمبر المقبل. في الوقت نفسه، مرر الكنيست الإسرائيلي القراءة الأولى لمشروع قانون قدمه النائب عن حزب الليكود ميكي زوهار، يدعو إلى حل الكنيست بموافقة 66 عضوا، ورفض 44 آخرين.
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى أن الأزمة تكمن في الخلاف السياسي الواقع بين الأحزاب التي يحاول نتنياهو ضمها إلى حكومته الائتلافية، المتمثلة في الأحزاب الدينية المتطرفة، التي تمتلك 16 مقعدا في الكنيست، وحزب "إسرائيل بيتنا" القومي برئاسة وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان، والذي يمتلك خمسة
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حادث-طعن-في-اليابان (1)

إجراءات عاجلة لحماية مدارس اليابان بعد طعن تلاميذ

حالة من الغضب انتابت رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بسبب حادث الطعن الذي وقع اليوم الثلاثاء، بالقرب من العاصمة طوكيو، واصفا ما حدث بـ"المروع"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل سلامة الأطفال وتلاميذ المدارس أثناء انتقالهم، أوضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء كيودو اليابانية، وسط حالة شديدة من الاستياء سيطرت على كلماته، أن "هذا كان حادثا مروعا للغاية، حيث لقي فيه العديد من الأطفال الصغار حتفهم"، مشددا على أن الحكومة "يجب أن تضمن سلامة الأطفال بكل الوسائل"
حسن-روحانى

في أول رد رسمي.. إيران تحرج ترامب وترفض عرضه الجديد

في أول رد رسمي، على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران إلى الحوار وتأكيده الحفاظ على استقارار السلطة في طهران مع الإشارة إلى إمكانية التوصل لاتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، لإنهاء الأزمة الراهنة، قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بعد 24 ساعة من تصريحات ترامب، إن طهران لا ترى مجالا أو أي فرصة لأي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما نقلته "رويترز" عن وكالة "فارس" الإيرانية المقربة من الحرس الثوري.
روبرت برنشتاين

وفاة مؤسس «هيومن رايتس ووتش» عن عمر 96 عاما

توفي الأمريكي روبرت برنشتاين، أكبر مدافع عن المعارضة السياسية وحرية التعبير، مؤسس "هيومن رايتس ووتش"، أكبر المنظمات المختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، وذلك عن عمر يناهز 96 عاما داخل احدى مستشفيات مدينة "نيويورك" الأمريكية، إذ ذكر راديو "فرنسا الدولي" صباح اليوم الثلاثاء، أن أبناء "برنشتاين" أكدوا نبأ وفاته لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مضيفا أن ""برنشتاين" أسس منظمة "هيومن رايتس ووتش" خلال الحرب الباردة. ويعمل بها أكثر من 150 مختصاً متفرغاً في مختلف أنحاء العالم، بحسب موقع المنظمة الرسمي.
الشرطة اليابانية

إصابة 19 شخصا بينهم أطفال في حادث طعن باليابان

أصيب 19 شخصًا على الأقل بجروح، بينهم أطفال، طعنًا بسكين في هجوم شنه رجل في مدينة كاوازاكي، الضاحية الجنوبية للعاصمة طوكيو، صباح الثلاثاء، بحسب ما أفادت به فرق الإطفاء. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، رجحت فرق الإطفاء أن يكون اثنان من الجرحى قد فارقا الحياة نظرا لأن «مؤشراتهما الحيوية معدومة». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن كييشي هاياكاوا، المتحدث باسم فرق الإطفاء في كاوازاكي، قوله إن «عدد الجرحى هو الآن 19، بينهم اثنان جروحهما بالغة ومؤشراتها الحيوية معدومة».
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ترامب ونتنياهو

خطة أمريكية جديدة.. تأجيل صفقة القرن لاغتصاب الضفة الغربية

على طريقة خطة تسليم الجولان المحتل منذ عام 1981، للكيان الإسرائيلي، تحدثت قناة إسرائيلية، عن ترحيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالمساعي الخبيثة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بفرض تل أبيب سيادتها على الضفة الغربية، مبديا دعم البيت الأبيض لهذه للخطوة وعدم الممانعة لها، إذ كشف مراسل "القناة 12" الإسرائيلية، عميت سيجل، في تقرير الأحد، ملامح الخطة الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عن طريق ما تسمى "صفقة القرن"، مشيرا إلى أن ترامب قرر تأجيل صفقة القرن لتمكين نتنياهو من تشكيل حكومته.
صحف-السعودية

صحف عربية: إسرائيل تعود للاغتيالات وحل سوداني اليوم

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، كما استعرضت محاكمة شقيق الرئيس الجزائري السابق، وتناولت الأزمة السودانية، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. وفي افتتاحيتها، تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" الشأن الفلسطيني، تحت عنوان "تصعيد في غزة.. وإسرائيل تعود للاغتيالات"، حيث كشفت عن عودة إسرائيل إلى سياسة الاغتيالات، يوم أمس، الذي شهد تصعيدًا وتبادلًا للقصف بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية في غزة.
ترامب

ترامب يدعم إسرائيل 100% ويحذر غزة: «مزيد من البؤس»

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل تحظى بالدعم الكامل من الولايات المتحدة، وذلك بعدما قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية قطاع غزة ردًّا على إطلاق صواريخ من قبَله. وقال ترامب، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم الإثنين: "مرة جديدة تواجه إسرائيل وابلًا من الهجمات الصاروخية القاتلة من جانب حركتي حماس والجهاد الإسلامي الإرهابيتين، ونحن ندعم إسرائيل 100% في دفاعها عن مواطنيها".
قصف-غزة (2)

التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة مصر

أعلن مسؤولون عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل فلسطينية بعد وساطة قامت بها مصر لإنهاء التصعيد الأخير من العنف في قطاع غزة وجنوب إسرائيل، بحسب ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية". ونقلت "رويترز" عن مسؤول فلسطيني مُطلع أن "تفاهم وقف إطلاق النار يبدأ اليوم الإثنين في الساعة 4:30 صباحا (01.30 بتوقيت جرينتش). وقتل 25 فلسطينيا في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي بوسط قطاع غزة مساء الأحد، في أخطر تصعيد للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني منذ حرب عام 2014.
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