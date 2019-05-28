رياضة

سولسكاير: لا مجال للأعذار ويجب أن نتعلم من الأخطاء

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م
أولي جونار سولسكاير
أولي جونار سولسكاير
أكد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أنه يسعى لبداية جيدة للموسم القادم بعد النهاية غير المُرضية للخمسة أشهر الأولى من مسيرته كمدير فني للشياطين الحمر، وبالحديث عن الإعلان الأخير عن المباراة الودية ضد فريق كريستيانسوند في ملعب أوليفال في أوسلو في الثلاثين من يوليو القادم، أوضح سولسكاير أنه ينتظر بداية فترة الإعداد في الأول من يوليو القادم بفارغ الصبر لكي يبدأ العمل مع الفريق من جديد، كما أكد المدير الفني النرويجي أن النهاية المُحبطة للموسم الماضي تزيد من طموحه وعزيمته لتصحيح الأوضاع في أولد ترافورد.
وقال سولسكاير: "أنا هنا منذ 5 أشهر فقط. وعندما تحظى بموسم كموسمنا الأخير، تتولد لديك رغبة في إظهار وجهك الحقيقي، فنحن لدينا مجموعة من اللاعبين الذين يفتخرون بارتداء قميص النادي، ولا يمكننا أن ننسى ما حدث الموسم الماضي. ولكن يجب علينا أن نتعلم من الأخطاء التي ارتكبناها". في الوقت نفسه، أوضح سولسكاير
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أزمة في معسكر المنتخب بسبب مؤجلات الدوري

تسببت مؤجلات مباريات الدوري الممتاز في بدء معسكر المنتخب الوطني، بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، يوم 6 يونيو المقبل بدون 9 لاعبين 5 من بيراميدز و4 من الزمالك، حيث يرتبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمواجهة نظيره الجونة يوم 6 يونيو، بينما يرتبط فريق بيراميدز بمواجهة نظيره حرس الحدود، ويضم المنتخب من بيراميدز كلا من أحمد الشناوي، عمر جابر، نبيل عماد (دونجا)، أحمد أيمن منصور، عبد الله السعيد، بجانب 4 لاعبين من الزمالك وهم: محمود جنش، محمود علاء، محمود الونش، طارق حامد.
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كلوب: الوصول لنهائي دوري الأبطال ليس أفضل إنجازاتي

أعرب المدرب الألماني يورجين كلوب عن شعوره بالإثارة قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل أمام توتنهام، مؤكدًا في الوقت ذاته غياب لاعبه نابي كيتا عن تلك المباراة، وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "نشعر بالإثارة لحصولنا على فرصة لعب نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، الأمر يتعلق بسيطرتنا على مشاعرنا وعواطفنا في الوقت الحالي، ولكن الأكيد أننا نتطلع إلى تلك المباراة، لا توجد أي احتمالية لمشاركة كيتا، ولكنه يتعافي بشكل جيد في الوقت الحالي".
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اعتقال لاعبين بإسبانيا بسبب التلاعب في المباريات

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الأربعاء، أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على عدد من لاعبي الدوري الإسباني بدرجتيه الأولى والثانية، في مزاعم تلاعب بنتائج المباريات، ووفقًا لتقرير نشرته شبكة «سكاي سبورتس» نقلًا عن صحيفة «إل بايس»، قال المتحدث باسم الشرطة الإسبانية: «كان هناك تحقيقا مفتوحا بالفعل بشأن قضية تكوين منظمة للتلاعب في نتائج المباريات، بجانب تهم الفساد وغسيل الأموال، وتورط فيها لاعبون ورئيس نادٍ هبط للدرجة الثانية هذا الموسم، ورئيس الطاقم الطبي للنادي».
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سولسكاير: مانشستر يونايتد وليفربول هما الأكثر شعبية

يعتقد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه سيكون من المفيد بالنسبة إليه أن يكون قادرًا على نقل فريقه إلى موطنه النرويج، ليواجه كريستيانزوند، وأعلن الشياطين الحمر عن لقاء آخر كجزء من جدولهم قبل الموسم، حيث يواجه الشياطين الحمر من مسقط رأس أولي في أوسلو يوم الثلاثاء، 30 أغسطس، وستكون المباراة الودية في ملعب أوليفي مناسبة رائعة للمدرب والآلاف من أنصار مانشستر يونايتد في إسكندنافيا، الذين يتطلعون لحضور المباراة ضد نادي إليتسيرين.
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ماتا: الحياة مثل كرة القدم تتغير في ثوانٍ

قدم خوان ماتا، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، سردا رائعا لما يتذكره عن فوز مانشستر يونايتد بالثلاثية التاريخية منذ 20 عاما، وكان ماتا طفلا في ذلك الوقت، لكنه يتذكر بشكل واضح للغاية ليلة 26 مايو 1999 وانتزاع الفوز القاتل من بايرن ميونيخ. وقال ماتا للموقع الرسمي للشياطين الحمر: "كنت في الحادية عشرة من عمري، وأتذكر شيئين، أولهما بالطبع هدفا شرينجهام وسولسكاير، وأتذكر أيضا لاعبي بايرن وهم محبطون، وشعرت بالسعادة من جانب لاعبي مانشستر يونايتد، وبحزن لاعبي بايرن على إضاعة الفوز الذي ظنوا أنهم حققوه بالفعل".
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حارس مانشستر يونايتد: لمسة سولسكاير لا تزال قاتلة

لا يزال أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قاتلا أمام المرمى، وفقا لما أكده لي جرانت، حارس مرمى الشياطين الحمر الذي واجهه خلال التدريبات مؤخرًا، وكان لي جرانت مراهقا عندما سجل سولسكاير هدف الفوز على بايرن ميونيخ في نهائي دوري الأبطال عام 1999، ويستعد المدرب النرويجي لخوض مواجهة "لَم شمل جيل الثلاثية" يوم الأحد المقبل أمام بايرن ميونيخ، ليعترف جرانت بأن مدربه لا يزال يمتلك قوة هجومية على الرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على اعتزاله.
أولي جونار-سولسكاير (7)

ما الذي يبحث عنه سولسكاير في سوق الانتقالات؟

مع فتح فترة الانتقالات الصيفية، يوم الخميس الماضي، داخل إنجلترا، سيظل فريق مانشستر يونايتد بلا شك مرتبطًا بمجموعة كاملة من الأسماء من جميع أنحاء العالم، ليبقى السؤال المهم للعديد من مؤيدي الشياطين الحمر هو أي اللاعبين يسعى إليهم المدرب أولي جونار سولسكاير؟ وفي ذلك السياق سُئل النرويجي عما إذا كان بإمكانه توضيح ما يبحث عنه، بعد أن أخبر الصحافة مؤخرًا بأنه ربما لا يبحث بالضرورة عن نجوم جاهزة، وأجاب: "لقد تطرقنا إلى ذلك من قبل، لقد حاولنا تثقيف لاعبينا وأطفالنا ليكونوا أشخاصًا مناسبين. في سنواتي، كان أفضل اللاعبين دائما أفضل الأشخاص".
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