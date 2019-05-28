عمرو خالد: تغلب على الشهوات والمعاصي بهذا الذكر

تحرير:باهر القاضى ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م

عمرو خالد

قال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، إن أمراض القلوب 7 أنواع، دواؤها جميعًا ذكر الله: "الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب"، "يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله"، "وأنا معه إذا ذكرني"، "فاذكروني أذكركم". وذكر عمرو خالد في الحلقة الثالثة والعشرين من برنامجه الرمضاني "فاذكروني"، المذاع على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بشكل يومى، أمراض القلوب على النحو التالي: ـ في القلب خوف لا يطمئن إلا بذكر الله.

ـ في القلب قلق لا يثبت إلا بذكر الله. ـ في القلب جشع لا يغني القلب إلا ذكر الله. ـ في القلب تشتت لا يجمع شتات القلب إلا ذكر الله. ـ في القلب حزن لا يخفف إلا بذكر الله. ـ في القلب شهوات ومعاص لا يقوى على مواجهتها إلا ذكر الله. ـ في القلب غفلة مميتة.. لا يحيى موت القلب