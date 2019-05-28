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عمرو خالد: تغلب على الشهوات والمعاصي بهذا الذكر

تحرير:باهر القاضى ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م
عمرو خالد
عمرو خالد
قال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، إن أمراض القلوب 7 أنواع، دواؤها جميعًا ذكر الله: "الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب"، "يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله"، "وأنا معه إذا ذكرني"، "فاذكروني أذكركم". وذكر عمرو خالد في الحلقة الثالثة والعشرين من برنامجه الرمضاني "فاذكروني"، المذاع على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بشكل يومى، أمراض القلوب على النحو التالي: ـ في القلب خوف لا يطمئن إلا بذكر الله.
ـ في القلب قلق لا يثبت إلا بذكر الله.  ـ في القلب جشع لا يغني القلب إلا ذكر الله.  ـ في القلب تشتت لا يجمع شتات القلب إلا ذكر الله.  ـ في القلب حزن لا يخفف إلا بذكر الله.  ـ في القلب شهوات ومعاص لا يقوى على مواجهتها إلا ذكر الله.  ـ في القلب غفلة مميتة.. لا يحيى موت القلب
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السيسي يبحث مع وزير الآثار نقل المومياوات الملكية وتطوير المواقع الأثرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار حيث بحث مجمل نشاط وخطط وزارة الآثار الحالية والمستقبلية، ووجه الرئيس بالارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في جميع ربوع مصر، وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية على الصعيد الدولي، وانعكاسا للنقلة الحضارية التي تسعى مصر لتحقيقها.
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السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن البنك المركزي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 253 لسنة 2019، بتعيين الدكتور فخري الدين علي محمد إبراهيم الفقي عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري من ذوي الخبرة، خلفا للدكتورة هالة حلمي السعيد (وزيرة التخطيط)، وذلك للمدة الباقية من تشكيل المجلس. والدكتور فخري الفقي حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال الاقتصاد التمويلي من جامعتي كلارك وهارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
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السيسي يجتمع بحكومة مصغرة من أجل المتحف الكبير

لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا حضره رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الآثار، والسياحة، والمالية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
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«الأهلي والزمالك» ضمن شكاوى المجلس الأعلى للإعلام

أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتوجيه إنذار للمجلة التي تصدر عن النادي الأهلي، يطالبها بالتوقف عن الإساءة لرئيس نادي الزمالك، بألفاظ مسيئة تتجاوز حدود النقد المباح، كما أوصت اللجنة، اليوم الثلاثاء، بإحالة الصحفيين وكتاب المقالات بالمجلة إلى التحقيق بنقابتهم المختصة طبقا للائحة المجلس. وكان رئيس نادي الزمالك قد تقدم بـ3 شكاوى ضد مجلة النادي الأهلي ومجلسي إدارتها وتحريرها وصحفيين وكتاب فيها، يتهمهم فيها بالسب والقذف والتجاوز في حقه والتشهير به.
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عمرو خالد

عمرو خالد: هذا هو الهدف الحقيقي من الصلاة على النبي

حث الدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامي على التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بالإكثار من الصلاة عليه، صلاة تجعلك كأنك تراه وتشعر به، فتتجسد فيك أخلاق النبي وصفاته، مضيفا أن الهدف من الصلاة على النبي أن تغرس فيك أخلاقه، فالصلاة عليه هي سر البشرى، "إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"، جاء ذلك في الحلقة الـ22 من برنامجه الرمضاني "فاذكروني" حول "الصلاة على النبي".
عمرو خالد

عمرو خالد: وأنت تبحث عن ليلة القدر.. ردد هذا الذكر

قال الدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامي، إن ذكر الله يضيء القلب والحياة، لأنك حينما تذكره يقذف قبسا من نوره في قلبك، يضيء حياتك، قراراتك، اختياراتك، ويذلل لك مصاعب الحياة وينير لك ظلماتها، مضيفا أن نور الله تعالى ينزل "في بيوت أذن الله أن ترفع"، ينزل على "رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة"، على الذاكرين والمصلين، ومن لا يريد هذا النور "كظلمات في بحر لجي"، "ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور"، جاء ذلك في الحلقة الـ21، من برنامجه الرمضاني "فاذكروني" عبر موقع فيسبوك، اليوم الأحد، التي خصصها للحديث عن ذكر "يا نور نور صدورنا".
عمرو خالد

عمرو خالد يكشف شروط قبول الدعاء.. والأشياء المستحبة

قال الدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامي، إن 80% مما يدعو به الإنسان يستجيب الله تعالى له كما طلب، والباقي يكون بأشكال مختلفة، فربما يكون ما دعوت به شرا لك، أو قد تكون دعوت بأقل مما جهزه الله لك. وحدد عمرو خالد، في الحلقة العشرين من برنامجه الرمضاني "فاذكروني"، الذي يذيعه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التي جاءت تحت عنوان "يا مجيب أجب دعاءنا"، شروط إجابة الدعاء في 4 منازل روحية ربانية يجب استحضارها عند الدعاء، وهي كالتالي:
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حنان مطاوع تجسد شخصية "السيدة نفيسة" تأليف عمرو خالد

طرح الداعية الإسلامى عمرو خالد، عبر قناته على YouTube الفيلم القصير "الرحلة الثالثة: عن شخصية السيدة نفسية" حفيدة المصطفى عليه السلام من بطولة الفنانة حنان مطاوع. الفيلم يتناول سيرة السيدة نفيسة، حفيدة السيدة فاطمة ابنة الرسول، إلى مصر وحياتها بها حتى وفاتها، وجسدت حنان مطاوع شخصية السيدة نفسية، فيما أدى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة التعليق الصوتي للفيلم الذي بلغت مدته قرابة العشر دقائق، وشارك في البطولة عدد من الممثلين من بينهم؛ هبة عبد الغني ويوسف إسماعيل.
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