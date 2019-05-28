سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

شعبة الملابس: السوق شغال والأسعار ارتفعت 15%

يقبل المواطنون على شراء الملابس الجاهزة احتفالا بعيد الفطر المبارك، باعتبارها أحد أبرز طقوسه، وتبدأ حركة البيع فى التزايد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان
تحرير:أسماء فتحى ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م
الملابس
الملابس
حالة من الركود سيطرت على سوق الملابس الجاهزة خلال العامين الماضيين، وهو الأمر الذى دفع التجار لشن عدد من الحملات الدعائية، إلى أن تطور الأمر لإعلان أصحاب المصانع عن مبادرة بالتعاون مع البنوك لتقسيط الملابس للمواطنين، ولكن تلك المبادرة باءت بالفشل لتعثر التفاوض مع البنوك، وكان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة قد أعلن بدء إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مصر على مساحة 3.1 مليون متر مربع بمدينة السادات، وتضم 592 مصنعًا، وتنفذ المشروع شركة شانج جينج للاستثمار التابعة لشركة مانكاي الصينية.
شعبة الملابس: زيادة 15% فى الأسعار يحيى زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن أسعار الملابس الموسم الجاري مرتفعة بنسبة تراوحت من 10 لـ 15% عن الموسم الماضي، مؤكدًا أن هناك انتعاشة فى حركة البيع والشراء منذ نحو 4 أيام مضت وتزداد مع مرور الوقت حتى يوم وقفة عيد الفطر المبارك،
اقرأ المزيد
صورة-توقيع-بروتوكول-التعاون

تحالف شركات عالمية ومحلية لتطبيق منظومة النقل الذكي

قال الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بتنفيذ منظومة نقل ذكية توفر أفضل نظم النقل الحضاري للمواطن المصري، تم توقيع مذكرتين للتفاهم بهدف تشكيل تحالف مع شركة EM TEST السلوفاكية وعدد من الشركات الوطنية وهم: شركة مواصلات مصر ويونايتد انفستمنت وايزي موبيليتي وفوري، أوضح "التراس" أن التحالف يهدف لتطوير صناعة النقل الذكية بالقاهرة الكبري والمدن العمرانية الجديدة طبقا للمعايير الدولية للنقل الحضري المستدام داخل المدن.
الاقتصاد-المصري

7 أرقام إيجابية حققها برنامج الإصلاح في 9 أشهر

نجحت سياسات الإصلاح فى تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادى، حيث أظهرت أحدث المؤشرات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018-2019 محققا نحو 5.5%، في مقابل 5.2% خلال العام المالي الماضي 2017-2018. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، حيث قامت بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية جريئة ومهمة. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية.
دولارات

الدولار ينخفض في 10 بنوك.. وبنك عودة أقل سعر

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.86 جنيه للبيع، و16.76 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الاستثمار العربي، بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.87 جنيه للبيع، و16.77 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك بلوم بواقع قرشين ليسجل نحو 16.88 جنيه للبيع، و16.78 جنيه للشراء.
اللواء-راضي-عبد المعطي-رئيس-جهاز حماية-المستهلك

هواوي: جميع الهواتف تعمل في مصر وتصلها التحديثات

استدعى رئيس جهاز حماية المستهلك ممثلي شركة هواوى فى مصر وذلك على خلفية الخلافات التى نشبت بين شركة هواوى الصينية لصناعة المحمول وشركة جوجل الأمريكية، فى إطار إستراتيجية الجهاز التى تستهدف ضمان وصون حقوق المستهلكين، وخلال الاجتماع مع ممثلى الشركة، أكد الممثل القانونى لشركة هواوي التزام شركته بتوفير تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية من هواوى وهونر، بما فى ذلك المنتجات التى تم بيعها أو التى لا تزال فى المخازن.
اقرأ المزيد من الأخبار
غادة-والى-وزيرة-التضامن

قبل العيد.. التضامن تعلن موعد صرف معاشات يونيو

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تقرر صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتبارا من السبت القادم الموافق 1 يونيو من جميع ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، وبنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد على أن يتم الصرف من البنوك اعتباراً من الأحد 2 مايو، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقوم الوزارة بصرف ما يزيد عن 13 مليار جنيه شهريًا معاشات لنحو 8 ملايين قائم بالصرف.
كحك-العيد-صور-ارشيفية (5)

تعرف على أسعار الكعك فى منافذ وزارة التموين

يعد البحث عن أفضل أماكن شراء كعك العيد من أولويات الأسر المصرية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وتعد منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية الأقل سعرا مقارنة بباقى منافذ البيع والسوق الخارجية، وقد أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن طرحها أصنافا متنوعة من كعك العيد وبأسعار مخفضة تقل عن السوق الخارجية بأكثر من 20% وفقا لما أعلنته الشركة القابضة ومن المقرر أن يتم طرحه فى المجمعات الاستهلاكية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وكذلك المنافذ المتنقلة.
عداد-الكهرباء (2)

كيف ستتأثر أسعار السلع بزيادة الكهرباء أول يوليو؟

زيادة أسعار الكهرباء، والتي أعلن وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، الأسبوع الماضي، والتي قُدرت بـ 14.9% على كافة شرائح الاستهلاك، على أن تُطبق تلك الزيادة فعليا مطلع يوليو المقبل، تزامنًا مع العام المالي الجديد 2019/ 2020، وسيكون لها توابع على زيادة أسعار عدد من السلع سواء كانت الأساسية أو غير الأساسية، وهو ما دفع عدد من المتخصصين في شؤون التجارة والصناعة، للكشف مبكرًا عن الزيادة المتوقعة في أسعار بعض السلع، بخلاف توقعهم ركودا في حركة بيع تلك السلع، جراء زيادة أسعار الكهرباء.
عادات صحية في العيد

أسعار كعك عيد الفطر 2019 مستقرة لهذه الأسباب

تعانى السوق المحلية بعض الاضطرابات فى حركة البيع والشراء، ويأتي ذلك بعد تراجع مبيعات المكسرات والسلع الغذائية المرتبطة بشهر رمضان بنحو 25%، ليأتى موسم الكعك هذا العام محملا بالحرص الشديد فى الإنتاج والكميات المطروحة بما يتناسب مع حجم الشراء، ومدى إقبال المواطنين، وهو ما دفع التجار لتقليل الكمية المنتجة حتى الآن، وهناك عدد من العوامل التي أدت إلى استقرار أسعار كعك العيد الموسم الحالى، ومن المتوقع أيضا أن تؤثر فى حركة البيع والشراء، سيتم عرضها فى التقرير التالى.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org