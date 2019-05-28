شعبة الملابس: السوق شغال والأسعار ارتفعت 15%

يقبل المواطنون على شراء الملابس الجاهزة احتفالا بعيد الفطر المبارك، باعتبارها أحد أبرز طقوسه، وتبدأ حركة البيع فى التزايد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان
حالة من الركود سيطرت على سوق الملابس الجاهزة خلال العامين الماضيين، وهو الأمر الذى دفع التجار لشن عدد من الحملات الدعائية، إلى أن تطور الأمر لإعلان أصحاب المصانع عن مبادرة بالتعاون مع البنوك لتقسيط الملابس للمواطنين، ولكن تلك المبادرة باءت بالفشل لتعثر التفاوض مع البنوك، وكان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة قد أعلن بدء إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مصر على مساحة 3.1 مليون متر مربع بمدينة السادات، وتضم 592 مصنعًا، وتنفذ المشروع شركة شانج جينج للاستثمار التابعة لشركة مانكاي الصينية.
شعبة الملابس: زيادة 15% فى الأسعار
يحيى زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن أسعار الملابس الموسم الجاري مرتفعة بنسبة تراوحت من 10 لـ 15% عن الموسم الماضي، مؤكدًا أن هناك انتعاشة فى حركة البيع والشراء منذ نحو 4 أيام مضت وتزداد مع مرور الوقت حتى يوم وقفة عيد الفطر المبارك،
شعبة الملابس: زيادة 15% فى الأسعار
يحيى زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن أسعار الملابس الموسم الجاري مرتفعة بنسبة تراوحت من 10 لـ 15% عن الموسم الماضي، مؤكدًا أن هناك انتعاشة فى حركة البيع والشراء منذ نحو 4 أيام مضت وتزداد مع مرور الوقت حتى يوم وقفة عيد الفطر المبارك، إلا أنها لن تكون مرضية على النحو المنتظر منها، معتبرًا أن حجم المبيعات سيكون أقل من الموسم الماضى.
وأضاف زنانيرى فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن القوى الشرائية ارتفعت مقارنة بالأشهر الماضية بنسبة 10 لـ 15%، لافتا إلى أن السوق يسيطر عليه الركود منذ ما يقرب من عامين.
اقرأ أيضا: شعبة الملابس: وضع تصور لإنشاء سوق جملة بالإسكندرية
أسباب تراجع القوى الشرائية
أكد رئيس شعبة الملابس أن هناك عددًا من العوامل تنذر بتراجع القوى الشرائية الموسم الجاري ويأتي على رأسها زيادات الطاقة والكهرباء والغاز، فكلها أمور ترفع الأسعار بالسوق المحلي من جهة نظرا لزيادة مدخلات الإنتاج، وتزيد من حجم عزوف المواطنين عن الشراء من جهة أخرى.
وأضاف يحيي زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة، أن الشعبة قررت تقديم موعد الأوكازيون هذا العام ليكون فى أغسطس بدلا من سبتمبر فى محاولة منها لكسر حالة الركود بالسوق المحلية.
اقرأ أيضا: 30% حجم مبيعات الأوكازيون.. فهل ينتعش قطاع الملابس؟
غرفة الملابس: الانتعاشة ستكون ملموسة
محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس باتحاد الصناعات المصرية أكد أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعا فى حجم المبيعات لن يقل عن 30%، مقارنة بالشهرين الماضيين، مضيفًا أن هناك عددا كبيرا من التجار يقومون بحملات دعائية للترويج وتخفيضات فردية وكلها محاولات لإنعاش السوق وستؤتى ثمارها خلال الأيام القليلة القادمة.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى تقريره الصادر فى نوفمبر الجارى، أن صناعة الملابس الجاهزة والمنتجات الغذائية من أعلى الصناعات التى شهدت ارتفاعًا فى تكلفة إنتاجها خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث ارتفعت صناعة الملابس الجاهزة بنسبة 29.4%، بينما ارتفعت صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 26.6%.
اقرأ أيضا: 45% زيادة فى مبيعات الملابس.. وهذه هى الأسباب
وأعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن ارتفاع صادرات القطاع خلال العام الماضى بنحو 9% لتبلغ 757 مليون دولار، مقارنة بـ697 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت الولايات المتحدة خلال 6 أشهر ارتفاعا بنسبة 10% لتبلغ 373 مليون دولار، مقابل 340 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، كما زادت الصادرات إلى أوروبا بما نسبته 13%، لتبلغ 254 مليون دولار، مقارنة بـ225 مليون دولار.
وشهدت صادرات الملابس الجاهزة وفقا لما أعلنه المجلس التصديري للملابس الجاهزة إلى باقي دول العالم زيادة بنحو 11% لتبلغ 96 مليون دولار، مقارنة بـ87 مليون دولار خلال 2017، كما زادت صادرات الملابس الجاهزة إلى الدول الإفريقية بنحو 11% لتسجل 1.5 مليون دولار، مقابل 1.4 مليون دولار.