شعبة الملابس: السوق شغال والأسعار ارتفعت 15%

يقبل المواطنون على شراء الملابس الجاهزة احتفالا بعيد الفطر المبارك، باعتبارها أحد أبرز طقوسه، وتبدأ حركة البيع فى التزايد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان

تحرير:أسماء فتحى ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م

الملابس

حالة من الركود سيطرت على سوق الملابس الجاهزة خلال العامين الماضيين، وهو الأمر الذى دفع التجار لشن عدد من الحملات الدعائية، إلى أن تطور الأمر لإعلان أصحاب المصانع عن مبادرة بالتعاون مع البنوك لتقسيط الملابس للمواطنين، ولكن تلك المبادرة باءت بالفشل لتعثر التفاوض مع البنوك، وكان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة قد أعلن بدء إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مصر على مساحة 3.1 مليون متر مربع بمدينة السادات، وتضم 592 مصنعًا، وتنفذ المشروع شركة شانج جينج للاستثمار التابعة لشركة مانكاي الصينية.

شعبة الملابس: زيادة 15% فى الأسعار يحيى زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن أسعار الملابس الموسم الجاري مرتفعة بنسبة تراوحت من 10 لـ 15% عن الموسم الماضي، مؤكدًا أن هناك انتعاشة فى حركة البيع والشراء منذ نحو 4 أيام مضت وتزداد مع مرور الوقت حتى يوم وقفة عيد الفطر المبارك،