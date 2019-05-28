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برئاسة السيسي وبوتين.. قمة «روسيا إفريقيا» 24 أكتوبر

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م
السيسي وبوتين
السيسي وبوتين
تستضيف مدينة سوتشي، يوم 24 أكتوبر المقبل، قمة "روسيا - إفريقيا" تحت الرئاسة المشتركة لكل من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، في حدث يُعد الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية، حيث سيجمع قادة جميع دول القارة الإفريقية، بالإضافة إلى رؤساء كبرى التجمعات والمنظمات الإقليمية الفرعية، حسبما أفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".
وأضاف البيان: "سوف تركز القمة على حالة وآفاق علاقات روسيا مع الدول الإفريقية، وتنمية التعاون السياسي والاقتصادي والفني والثقافي. كما سيتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المطروحة على الأجندة الدولية، بما في ذلك الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي.
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إيقاف أعمال هدم عقار أثري في الإسكندرية

أوقف مسئولو حي الجمرك أعمال هدم بأحد العقارات الأثرية قديمة العهد والوارد تسجيلها في مجلد التراث بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء. بدأت الواقعة بتلقي مسؤولي حي الجمرك برئاسة سحر شعبان، مساء أمس الإثنين، إشارة لغرفة العمليات بحي الجمرك بوجود أعمال مخالفة بمحل تجاري بشارع رأس التين، دائرة قسم الجمرك، انتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس الحي مباشرة برفقة المهندس المختص وإدارة المتابعة الميدانية وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع لموقع البلاغ ومعاينة الموقع.
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قبل العيد.. التضامن تعلن موعد صرف معاشات يونيو

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تقرر صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتبارا من السبت القادم الموافق 1 يونيو من جميع ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، وبنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد على أن يتم الصرف من البنوك اعتباراً من الأحد 2 مايو، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقوم الوزارة بصرف ما يزيد عن 13 مليار جنيه شهريًا معاشات لنحو 8 ملايين قائم بالصرف.
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منها وقف الثأر.. أجمل 5 عادات للمصريين في رمضان

مع انطلاق شهر رمضان الكريم، تتجدد العادات والتقاليد الجميلة، في عدد من المجتمعات المصرية، البعض ينظر إليها على أنها غريبة، لكنها تبقى دوما محل احترام وتقدير لكل العالمين بها. كل منطقة تتفرد بواحدة من هذه العادات، لعل أبرزها ما تشهده محافظة جنوب سيناء من قيام الأهالي بإشعال النيران أمام المنازل، لإبلاغ المارة بوجود مائدة داخل المنزل، وما تشهده مدينة سيوة من استضافة الأهالي للأطفال الذين يصومون للمرة الأولى على الإفطار خارج منازلهم، وقيام قبائل مطروح باستطلاع هلال رمضان من أعلى قمم الجبال.
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ارتفاع جديد في الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن ترتفع درجات الحرارة، غدا الأربعاء، على جميع الأنحاء، بينما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، وعلى خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف لمترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة لمضطربة وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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دولة جديدة في الجنوب.. كيف تحاول روسيا تفكيك أمريكا؟

في خلال محاولاتها للتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، لجأت روسيا إلى يفجيني بريجوزين رجل الأعمال الذي قام بتشكيل لجان إلكترونية عملت على توجيه الناخبين الأمريكيين ونشر الشائعات بينهم، الآن، عاد بريجوزين الذي كان ضمن المواطنين الروس الذين وجه له المحقق الخاص روبرت مولر تهما في تحقيقه حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، للظهور على الساحة مرة أخرى. فوفقا لعدد من الوثائق السرية التي حصلت عليها مجموعة معارضة روسية، تبنت روسيا خططا تهدف إلى إثارة الاضطرابات العرقية في الولايات المتحدة من أجل تفكيك المجتمع الأمريكي.
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من يخلف بوتين في انتخابات الرئاسة الروسية 2024؟

تبدو الدراية السياسية لدى الشعب الروسي ليست من الأمور الأساسية في حياتهم، حيث إن معظمهم لا يشغلون بالهم كثيرًا بالمستقبل، ولديهم معرفة عابرة بجدول الأعمال السياسية أو حتى التعرف على مواعيد الانتخابات والاستحقاقات المختلفة في بلادهم. وفي مثل هذه الأجواء، قد تلعب الأحداث السياسية الأخيرة في البلدان الشقيقة والمجاورة لروسيا دورًا لمناقشة مثل هذه القضايا، خاصة بعد الاستقالة الرسمية من قبل رئيس كازاخستان وتغيير السلطة في أوكرانيا، فجميعها توفر فرصا لمزيد من الوعي والدراية السياسية للروس.
بوتين وترامب

هل تجر إيران روسيا لصدام عسكري مباشر مع أمريكا؟

لم يعد هناك شك في أن استمرار وتيرة التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران خلال الساعات القليلة الماضية، يمكن أن يؤدي إلى تدخل مزيد من القوى العالمية في الأزمة، التي وصلت إلى ذروتها مع إرسال واشنطن قطعا عسكرية ضخمة في الشرق الأوسط. ووسط تزايد الضغوط الأمريكية، يبدو أن إيران وروسيا تستعدان لتوثيق العلاقات العسكرية والدفاعية، إذ أعلن قائد البحرية الإيرانية النظامية في الأسبوع الماضي عن خطط لإجراء مناورات عسكرية إيرانية- روسية مشتركة في الخليج العربي.
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19 مليون فقير بروسيا.. كيف يواجه بوتين أزمة بلاده؟

لم تخجل روسيا، وهي واحدة من أقوى البلدان على المستويين العسكري والسياسي، من مناقشة مدى توغل الفقر المدقع داخل البلاد، خاصة بعد أن أصبحت شريحة كبيرة من الجمهور تعاني العديد من المشكلات بسبب انخفاض مستويات الدخل اليومي. روسيا التي تتمتع بقدرات اقتصادية كبيرة، لا سيما أنها من كبار مُصدّري النفط بالأسواق العالمية، باتت الآن تسعى جاهدة لتقليل آثار الفقر المدقع داخل البلاد، بل ووضعت خطة متوسطة المدى من أجل خفض مستوياته داخل روسيا بمقدار النصف تقريبًا.
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