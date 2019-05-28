برئاسة السيسي وبوتين.. قمة «روسيا إفريقيا» 24 أكتوبر

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م

السيسي وبوتين

تستضيف مدينة سوتشي، يوم 24 أكتوبر المقبل، قمة "روسيا - إفريقيا" تحت الرئاسة المشتركة لكل من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، في حدث يُعد الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية، حيث سيجمع قادة جميع دول القارة الإفريقية، بالإضافة إلى رؤساء كبرى التجمعات والمنظمات الإقليمية الفرعية، حسبما أفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وأضاف البيان: "سوف تركز القمة على حالة وآفاق علاقات روسيا مع الدول الإفريقية، وتنمية التعاون السياسي والاقتصادي والفني والثقافي. كما سيتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المطروحة على الأجندة الدولية، بما في ذلك الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي.