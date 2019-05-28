جميلة عوض حبيبة رامز جلال في «سبع البرمُبة»

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

فيلم سبع البرمبة

تشارك الفنانة جميلة عوض، الفنان رامز جلال، بطولة فيلم «سبع البرٌمة» الذي سيعرض أول أيام عيد الفطر، الذي يعد تجربة جديدة لها بعد أن اعتاد عليها الجمهور في أدوار درامية اجتماعية. "جميلة" كشفت عن بعض التفاصيل حول الشخصية التي تجسدها، وهي فتاة من عائلة كل أفرادها من لاعبي رياضة «كمال الأجسام»، ما يجعلها متهورة في التعامل مع الناس، من ناحية، وحساسيتها مفرطة من ناحية أخرى، ومن هذا المنطلق يحدث لها العديد من المواقف الكوميدية، وتبدأ قصة الفيلم حينما تٌقابل رامز جلال الذي يُجسد دور المهندس المعماري، وتنشأ بينهما قصة حب.

وبعد طرح الإعلان التشويقي الأول للفيلم خلال فبراير الماضي، عبرت "جميلة" عن سعادتها بالتواجد في هذا العمل، وقد ظهرت جميلة خلال الإعلان وهي تصفع شخصًا على وجهه ليرد: «إحنا مبنضربش حريم»، ليتورط بذلك النجم رامز جلال الذي يشاركها المشهد، في التعامل مع هذا الشخص قوي البنية. ويبدأ "البرومو"