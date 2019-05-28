فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

جميلة عوض حبيبة رامز جلال في «سبع البرمُبة»

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
فيلم سبع البرمبة
فيلم سبع البرمبة
تشارك الفنانة جميلة عوض، الفنان رامز جلال، بطولة فيلم «سبع البرٌمة» الذي سيعرض أول أيام عيد الفطر، الذي يعد تجربة جديدة لها بعد أن اعتاد عليها الجمهور في أدوار درامية اجتماعية. "جميلة" كشفت عن بعض التفاصيل حول الشخصية التي تجسدها، وهي فتاة من عائلة كل أفرادها من لاعبي رياضة «كمال الأجسام»، ما يجعلها متهورة في التعامل مع الناس، من ناحية، وحساسيتها مفرطة من ناحية أخرى، ومن هذا المنطلق يحدث لها العديد من المواقف الكوميدية، وتبدأ قصة الفيلم حينما تٌقابل رامز جلال الذي يُجسد دور المهندس المعماري، وتنشأ بينهما قصة حب.
وبعد طرح الإعلان التشويقي الأول للفيلم خلال فبراير الماضي، عبرت "جميلة" عن سعادتها بالتواجد في هذا العمل، وقد ظهرت جميلة خلال الإعلان وهي تصفع شخصًا على وجهه ليرد: «إحنا مبنضربش حريم»، ليتورط بذلك النجم رامز جلال الذي يشاركها المشهد، في التعامل مع هذا الشخص قوي البنية. ويبدأ "البرومو"
اقرأ المزيد
مسلسل-شقة-فيصل

«شقة فيصل».. «زغللة» يهدد «شربات» بفضحها أمام الجميع

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «شقة فيصل» نشر «سعاد» تجسدها مى القاضى مقالا تفضح فيه «حمادة زعبولة» يجسده ريكو، أنه من سرق أغاني «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، الذى شعر بسعادة كبيرة بعد أن رأى صورته فى الجورنال وأسفلها الفنان الصاعد، وطلب من صديقه «تمساح» بأن يأخذ هذا الجرنال ويصوره ويوزعه على أهالى المنطقة، وفى الوقت نفسه قام «أيمن ريموت» يجسده الفنان وائل نور، بضرب ابنه بعد أن عاد إلى المنزل فى وقت متأخر من الليلة ولم يكن فى وعيه، وقام ابنه بضربه وإزاحته عن طريقه؛ لينهار الأب ويقوم بطرد ابنه من المنزل.
محمد-إمام-وهاجر-أحمد

«هوجان» 22.. محمد إمام يتحالف مع هاجر أحمد ضد والدها

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «هوجان» الكثير من الأحداث بداية من اشتعال الغيرة فى قلب «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، بعد أن تزوج عليها «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، ليعاقبها بعد أن أخفت عليه أنها حامل من «هوجان» وليس منه، ثم كذب «هوجان» على «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وأخبره أنه قتل «بهلول» يجسده صلاح عبد الله، لكنه أراد أن يعرف منه تفاصيل واقعة قتل والده وكل خبايا وأسرار عمله مع اللباد فى تجارة الآثار، وبالفعل أكد له «بهلول» أن «كمال» هو من قتل والده بعد أن طمع فى الآثار التي تتواجد أسفل منزله.
حفل-سحور‎ (2)

MBC مصر تحتفل بنجومها في سحور عند سفح الهرم (صور)

نظمت شبكة MBC مصر حفل سحور جمع نجوم وصُناع أعمالها الدرامية، عند منطقة الأهرامات الخالدة، حيث تحدث محمد عبد المتعال مدير عام قنوات MBC مصر، مشيرًا إلى أن النجاح الذي تحقق هذا العام هو امتداد للنجاحات السابقة التي حققتها القنوات على مدار سنوات، وأكد أن الجمهور هو صاحب الفضل الأول في هذا النجاح. من جانبه عبّر مازن حايك المُتحدث الرسمي باسم "مجموعة MBC"، عن عميق تقديره لنجوم المحتوى البرامجي الرمضاني من نجومٍ وصنّاع للدراما وكتّاب ومخرجين ومنتجين وسواهم، وتوجه بالشكر لكل من حضر الحفل الرمضاني الجامع.
اقرأ المزيد من الأخبار
رامز-جلال (2)

رسالة رامز جلال لوليد سليمان بعد المقلب

وقع النجم وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، ضحية حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، وسخر رامز جلال من وليد سليمان، في مقدمة برنامجه قائلًا: "النهاردة معانا وليد سليمان بطل الخشب الزان، وجايلنا بتيشرت نقاشين"، وبعد مرور أحداث المقلب، فوجئ وليد سليمان برؤية غوريلا على الجزيرة ليصاب بالرعب والخوف، محاولًا صدها بواسطة صخرة، إلى أن انتزع رامز قناعه ليكتشف اللاعب المقلب، وعليه أبدى انفعالًا شديدًا من رامز جلال بمجرد اكتشافه المقلب، وحاول الاعتداء عليه وفريق برنامجه.
محمد-رمضان-مع-حلا-شيحة-فى-مسلسل-زلزال

هكذا علّق محمد رمضان على مقلب رامز جلال في حلا شيحة

علّق الفنان محمد رمضان، بطريقة ساخرة، على وقوع الفنانة حلا شيحة، بطلة مسلسله الرمضاني "زلزال"، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، في برنامجه "رامز في الشلال". ونشر محمد رمضان، مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة "كوميكس" له يظهر خلاله بالشخصية التي يُجسدها "محمد حربي" في "زلزال"، ويوجه رسالة لشخصية "صافية" التي تُجسدها حلا شيحة، وتتضمن عبارة: "كان نفسي أجي ألحقك من رامز يا صافية، بس للأسف أنا مشغول بإني أرجع 300 متر بتوع أبويا".
رامز-جلال (2)

رامز جلال يطرح بوستر «سبع البرمبة»: متخافوش مش مقلب

روج الفنان رامز جلال لفيلمه الجديد «سبع البرمبة»، ونشر البوستر الرسمي للعمل عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وظهر من خلاله بأكثر من شخصية، وكتب: «بِسْم الله توكلنا على الله، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر»، وتابع مداعبًا جمهوره: «ماتخفوش يا جماعة ده فيلم بجد مش مقلب والله المستعان». ويدورالعمل في إطار كوميدي اجتماعي حول شخص يقوم بانتحال شخصية ضابط شرطة من أجل الوصول للفتاة التي يحبها.
بيومى-فؤاد

رامز جلال يتزوج من نجلة بيومي فؤاد بـ«سبع البرمبة»

يشارك الفنان "بيومي فؤاد" في فيلم "سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، الذي سيعرض في عيد الفطر المقبل، ليعوض غيابه عن الموسم الرمضاني الحالي. وقال فؤاد إنه يقدم شخصية جديدة عليه لم يقدمها من قبل ويدعى "شوكت"، ويتزوج من الفنانة مها أبو عوف، ولديهم بنتان تجسدهما جميلة عوض، ونور قدري، ويحدث خلافات بينه وبين رامز جلال بسبب عدم رغبته في إتمام زواجه بشتى الطرق من نجلته "جميلة عوض"، ومع تمسك نجلته به نظرا لحبها الشديد له، يوافق في النهاية وينتهي المطاف ويتزوج منها، وعبر بيومي عن سعادته لتواجده مع الفنان رامز جلال.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org