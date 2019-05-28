جريمة

وفاة أمين شرطة أطلق النار على نفسه في الإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طلبت نيابة برج العرب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، سرعة تحريات إدارة البحث الجنائى حول واقعة انتحار أمين شرطة بسلاحه الميري أثناء تواجده بخدمته، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المتوفى والتحفظ على سلاحه الميري المستخدم فى الحادث وإرساله إلى الطب الشرعي لمطابقة الذخائر بالطلق النارى المستخرج من جثة المتوفى، وسؤال شهود العيان عن الواقعة. كان مدير أمن ميناء الإسكندرية تلقى إخطارًا من الخدمة الأمنية يفيد قيام آمين شرطة بإطلاق النار على نفسه مستخدمًا سلاحه الميري وتوفي في الحال.
على الفور، انتقلت النيابة إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة، وكشفت التحقيقات، أن المتوفي كان يعاني من ضغوط نفسية في العمل والمنزل فى الفترة الأخيرة، ويوم الحادث كان يجلس بمفرده وفجأة سمع زملاؤه صوت طلق نارى فأسرعوا إلى مصدر الصوت فوجدو زميلهم جثة هامدة وسط بركة من الدماء وبجواره سلاحه الميرى. وتلقى قسم
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جثة

قاتلة والدتها: ذبحتها بأوامر الأسياد و«بشوفها شيطان»

تباشر نيابة الزيتون، اليوم الثلاثاء، التحقيقات فى واقعة إقدام موظفة سابقة على قتل والدتها وذبح قطتها، وتقطيعها عدد من صفحات المصحف.. وخلال التحقيقات ظلت المتهمة تردد بعض العبارات غير المفهومة وتؤكد أنها تنفذ تعليمات الأسياد من بينها "أنا مش هسيبها تمشى، إنت كده ارتحت لما خلصت كل حاجة" بالإضافة إلى "أنا قتلت أمي عشان أرضيه بشوفها وحش، شيطان قدامي". وقدم رجال المباحث للنيابة تحريات تثبت أن المتهمة مريضة نفسيا، كما ذكرت التحقيقات أنها منذ ارتكابها الجريمة تردد آيات قرآنية دون توقف وعقب عودتها إلى حالتها الطبيعية تردد "هى ماما فين، والقطة فين؟".
سجن

بسبب تسعيرة المخدرات.. حبس قاتل سباك في الخانكة

أمرت نيابة الخانكة بإشراف المحامي العام لنيابات شمال بنها، حبس عاطل متهم بقتل سباك بطلقات نارية، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على أسعار شراء المخدرات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة يفيد حدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفى بناحية عزبة الخفراء بمنطقة الجبل الأصفر – دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين "أشرف.م.م" 38 عامًا، سباك، ومقيم بالعنوان سالف الذكر، وتوفي إثر إصابته بطلقات نارية بمنطقة البطن وحدوث نزيف حاد وتهتك بالأمعاء.
قبض-متهم

المشدد 10 سنوات لعاطل يسرق المواطنين بالإكراه

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، "ع.م" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه بالمرج، وأسندت النيابة للمتهم، تهمة سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، وتعديه على المجنى عليه "ع. ف" بقصد سرقته، حيث تمكن من شل حركته والاستيلاء على مابحوزته، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية، بدون تصريح فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم المرج، بلاغًا بتعرض عدد من الأهالى للسرقة بالإكراه على يد المتهم المذكور.
خطف

القتيل الملثم.. تشريح جثة عجوز داخل مزرعة بالشرقية

أصدرت نيابة بلبيس العامة برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي مدير النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بانتداب لجنة من أطباء مصلحة الطب الشرعي؛ لتشريح جثة عجوز، في بداية العقد الثامن من العمر، بعدما عُثر عليه مشنوقا وموثقا وملثم الرأس داخل مزرعة أغنام يحرسها بناحية «سيكم». البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة لرجل داخل مزرعة أغنام بناحية «سيكم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.
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جثة (3)

انتحار عاطل بسبب ضيق الحال والمخدرات في الإسكندرية

أقدم شاب "عاطل" فى العقد الثاني من العمر، على الانتحار مستخدماً حبلا وعلقه بمدخل العقار وشنق نفسه، وذلك بمحل سكنه بمنطقة السيوف شرق محافظة الإسكندرية؛ لمروره بحالة نفسية سيئة نتيجة مروره بضائقة مالية شديدة، وتعاطي المخدرات، حيث استيقظ أفراد عائلته ولاحظت والدته تغيبه عن المنزل وخرجت للبحث عنه فوجدته معلقاً فى حبل ملفوف حول رقبته يتدلى من جنش بأعلى السقف بمدخل العقار محل سكنه بالعنوان المشار إليه، وتبين أنه تخلص من حياته ولم تتهم أسرته أى شخص بالتسبب فى وفاته بهذه الطريقة.
انتحار

انتحار عروسة بعد مدفع الإفطار في الإسكندرية

طلب المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الأول لنيابات المنتزة في الإسكندرية، اليوم الأحد، سرعة تحريات المباحث بشأن إقدام عروسة على الانتحار بإلقاء نفسها من شرفة شقة والدتها بالطابق الثالث، بعد مرور أيام من زواجها أثر حدوث مشاجرة مع زوجها، لرفضه شراء ملابس العيد لها، كما طلب سؤال شهود الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لمعرفة سبب الوفاة. تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع عروسة في شهر العسل بعد إلقاء نفسها من شرفة شقة والدتها.
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انتحار ربة منزل بالإسكندرية لمرورها بأزمة نفسية

بعد معاناة من المرض النفسي، انتحرت طالبة جامعية، بإلقاء نفسها من شرفة منزلها بالطابق الرابع، بمنطقة السيوف شرقي الإسكندرية، حيث تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه بلاغا بانتحار طالبة جامعية بمنطقة السيوف، حيث انتقل مأمور وضباط القسم برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تم العثور على جثة "أ. س" 25 سنة، طالبة بكلية آداب جامعة الإسكندرية، مسجاة أمام العقار سكنها وبها إصابات وكسور بمختلف أنحاء الجسم، وبالعرض على مدير أمن الإسكندرية أمر بالإحالة للنيابة.
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انتحار طبيب بإلقاء نفسه من شرفة منزله في الإسكندرية

أقدم طبيب بشري في العقد الثامن من عمره، على الانتحار، مساء السبت، بإلقاء نفسه من شرفة منزله بالدور الثاني في منطقة جليم بشرق محافظة الإسكندرية، بسبب مروره بأزمة نفسية. تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل أول ببلاغ يفيد بانتحار طبيب في شارع عبدالحميد الديب بمنطقة جليم شرق المدينة، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم ترافقهم سيارة الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من المعاينة وجود جثة للمدعو "ع. أ. ح" 72 عامًا، طبيب بشري على المعاش، مسجاة أمام العقار المشار إليه.
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