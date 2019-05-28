وفاة أمين شرطة أطلق النار على نفسه في الإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م

صورة أرشيفية

طلبت نيابة برج العرب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، سرعة تحريات إدارة البحث الجنائى حول واقعة انتحار أمين شرطة بسلاحه الميري أثناء تواجده بخدمته، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المتوفى والتحفظ على سلاحه الميري المستخدم فى الحادث وإرساله إلى الطب الشرعي لمطابقة الذخائر بالطلق النارى المستخرج من جثة المتوفى، وسؤال شهود العيان عن الواقعة. كان مدير أمن ميناء الإسكندرية تلقى إخطارًا من الخدمة الأمنية يفيد قيام آمين شرطة بإطلاق النار على نفسه مستخدمًا سلاحه الميري وتوفي في الحال.

على الفور، انتقلت النيابة إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة، وكشفت التحقيقات، أن المتوفي كان يعاني من ضغوط نفسية في العمل والمنزل فى الفترة الأخيرة، ويوم الحادث كان يجلس بمفرده وفجأة سمع زملاؤه صوت طلق نارى فأسرعوا إلى مصدر الصوت فوجدو زميلهم جثة هامدة وسط بركة من الدماء وبجواره سلاحه الميرى. وتلقى قسم