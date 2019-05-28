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جورج سيدهم.. أصيب بالشلل بعد الحجز على مسرحه

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
جورج سيدهم
جورج سيدهم
في الـ28 مايو 1938، ولد بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج واحد من أساطير الكوميديا المصرية خلال القرن الماضي.. إنه الفنان القدير جورج سيدهم، الذي أبدع مع رفيقيه سمير غانم والضيف أحمد في "ثلاثي أضواء المسرح"، ونجحوا في المونولوجات ثم نقلوا نجاحهم إلى التليفزيون والراديو والسينما، لكن كما كان يرسم البسمة والضحكة على شفاه المصريين، كانت حياة "سيدهم" مليئة بالمآسي، وهو التناقض الذي تجده في الكثير من سير "الكوميديانات"، وبمناسبة عيد ميلاده، نقدم لكم أبرز المعلومات حول الفنان الكبير، وكيف أبعده المرض عن الساحة الفنية لفترة طويلة للغاية.
- جورج سيدهم كان يهوى التمثيل، وأصبح رئيس فرقة التمثيل بالمدرسة خلال الثانوية. - في بداية الستينيات، تطورت موهبته، وتعرف على رفيقي عمره النجمين الضيف أحمد، وسمير غانم.  - الثلاثي قدموا معًا فوازير رمضان وعدة أفلام ومسرحيات على مسرحهم "الهوسابير" بمنطقة وسط البلد. - أول صدمة تلقاها كانت بوفاة
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مسلسل-شقة-فيصل

«شقة فيصل».. «زغللة» يهدد «شربات» بفضحها أمام الجميع

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «شقة فيصل» نشر «سعاد» تجسدها مى القاضى مقالا تفضح فيه «حمادة زعبولة» يجسده ريكو، أنه من سرق أغاني «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، الذى شعر بسعادة كبيرة بعد أن رأى صورته فى الجورنال وأسفلها الفنان الصاعد، وطلب من صديقه «تمساح» بأن يأخذ هذا الجرنال ويصوره ويوزعه على أهالى المنطقة، وفى الوقت نفسه قام «أيمن ريموت» يجسده الفنان وائل نور، بضرب ابنه بعد أن عاد إلى المنزل فى وقت متأخر من الليلة ولم يكن فى وعيه، وقام ابنه بضربه وإزاحته عن طريقه؛ لينهار الأب ويقوم بطرد ابنه من المنزل.
محمد-إمام-وهاجر-أحمد

«هوجان» 22.. محمد إمام يتحالف مع هاجر أحمد ضد والدها

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «هوجان» الكثير من الأحداث بداية من اشتعال الغيرة فى قلب «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، بعد أن تزوج عليها «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، ليعاقبها بعد أن أخفت عليه أنها حامل من «هوجان» وليس منه، ثم كذب «هوجان» على «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وأخبره أنه قتل «بهلول» يجسده صلاح عبد الله، لكنه أراد أن يعرف منه تفاصيل واقعة قتل والده وكل خبايا وأسرار عمله مع اللباد فى تجارة الآثار، وبالفعل أكد له «بهلول» أن «كمال» هو من قتل والده بعد أن طمع فى الآثار التي تتواجد أسفل منزله.
حفل-سحور‎ (2)

MBC مصر تحتفل بنجومها في سحور عند سفح الهرم (صور)

نظمت شبكة MBC مصر حفل سحور جمع نجوم وصُناع أعمالها الدرامية، عند منطقة الأهرامات الخالدة، حيث تحدث محمد عبد المتعال مدير عام قنوات MBC مصر، مشيرًا إلى أن النجاح الذي تحقق هذا العام هو امتداد للنجاحات السابقة التي حققتها القنوات على مدار سنوات، وأكد أن الجمهور هو صاحب الفضل الأول في هذا النجاح. من جانبه عبّر مازن حايك المُتحدث الرسمي باسم "مجموعة MBC"، عن عميق تقديره لنجوم المحتوى البرامجي الرمضاني من نجومٍ وصنّاع للدراما وكتّاب ومخرجين ومنتجين وسواهم، وتوجه بالشكر لكل من حضر الحفل الرمضاني الجامع.
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مسلسل-بدل-الحدوته 3

«الحدوتة 3» بدأت بـغنوة للأطفال وديكورات غربية

منذ الحدوتة الأولى في مسلسل «بدل الحدوتة 3» الذي تنافس به دنيا سمير غانم في شهر رمضان هذا العام، والديكورات والإضاءة لها طابع مميز ومختلف في حلقات المسلسل، ثم جاءت الحدوتة الثالثة ليتأكد هذا بوجود يدكورات على النمط الغربي، في المنزل الذي تعيش فيه «لولي» الشخصية الرئيسية بمزرعة بطاطس، هاجرت إليها منذ 20 عاما ولا تعرف شيئا عن الحياة خارجها مع الخدم الخاص بأسرته، بعد أن توفي والداها في حادثة سيارة خلال طريقهم للمزرعة خوفا من ناهية العالم، والمميز في الحدوتة الثالثة هو ظهور النجم «هشام ماجد» كبطل للحدوتة التي لم يكتب اسم أبطالها على «التتر».
سوبر-ميرو (2)

«سوبر ميرو» 14.. إيمي سمير غانم تُخدع في هوية العريس

انتهت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "سوبر ميرو"، بمساعدة المرأة العنيدة - يسرا اللوزي - ، أمير طفطف "سوبر ميرو" - إيمي سمير غانم، في إنقاذ أحد المحلات من السرقة، وانطلقت الحلقة الجديدة بمحاولة "ليمون" - أحمد سلطان - التقرب من "أميرة"، وهي زميلته في العمل،حيث ذهب إليها وأخبرها أن هناك شخصا يحبها ويريد التقدم لها، وهو يقصد نفسه، لكنها اعتقدت أنه يتحدث عن "مروان" - عمر الشناوي - فأخبرته أنها ستوافق على الفور، وبالفعل تلقى والدها - سمير غانم - اتصالًا هاتفيًا من "ليمون" لتحديد موعد كي يتقدم لها، وكل هذا الوقت تظن "أميرة" أن "مروان" هو من سيطلب يدها.
دنيا- سمير- غانم

بدل الحدوتة 3.. سخرية من «فيديوهات السوشيال»

يواصل شريف نجيب، مؤلف الحدوتة الثانية من مسلسل «بدل الحدوتة 3»، بطولة دنيا سمير غانم، السخرية من مواقع التواصل الاجتماعي وما يدور فيها، فبعد 4 حلقات من بداية الحدوتة التي شاركت في كتابتها دينا ماهر، عن ظاهرة «الفيديوهات والفيديوهات المضادة» التي يسخر فيها رواد مواقع التواصل بعضهم من بعض، خاصة أن بعض الـ«influencers» يخصصون «فيديوهات لايف» للسخرية من الآخرين، وتلقى هذه الفيديوهات رواجا كبيرا وإعجابا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شهدت الحلقة وجود الفنان تامر هجرس ضيف شرف، والذي أطلق «وصلة تريقة» على لهفة، وتلعب دورها دنيا سمير غانم.
دنيا-سمير-غانم

بدل الحدوتة 3.. جنازة حارة والميت أكاونت انستجرام

في الحلقة 13 من مسلسل بدل الحدوتة 3، يواصل شريف نجيب السخرية من «موضة» هذه الأيام، فبعد السخرية في ثاني حلقات الحدوتة الثانية من مواقع التواصل الاجتماعي وروادها المهووسين بها وبالشهرة من خلالها، يواصل في ثالث حلقات الحدوتة السخرية من «التنمية البشرية»، وانخداع الناس فيها، وظهر خلال هذه الحلقة الفنان بيومي فؤاد بشخصية دكتور تحسين ممتاز، الذي يستغل سذاجة جمهوره في المحاضرات المزعومة، ولا يفرق معه سوى جني الأموال، وبعد أن تركته سكرتيرة مكتبه لتعمل راقصة تصبح لهفة سكرتيرة له، وتبدأ في ممارسة العلاج بالطاقة لجيرانها.
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