جورج سيدهم.. أصيب بالشلل بعد الحجز على مسرحه

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

جورج سيدهم

في الـ28 مايو 1938، ولد بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج واحد من أساطير الكوميديا المصرية خلال القرن الماضي.. إنه الفنان القدير جورج سيدهم، الذي أبدع مع رفيقيه سمير غانم والضيف أحمد في "ثلاثي أضواء المسرح"، ونجحوا في المونولوجات ثم نقلوا نجاحهم إلى التليفزيون والراديو والسينما، لكن كما كان يرسم البسمة والضحكة على شفاه المصريين، كانت حياة "سيدهم" مليئة بالمآسي، وهو التناقض الذي تجده في الكثير من سير "الكوميديانات"، وبمناسبة عيد ميلاده، نقدم لكم أبرز المعلومات حول الفنان الكبير، وكيف أبعده المرض عن الساحة الفنية لفترة طويلة للغاية.

- جورج سيدهم كان يهوى التمثيل، وأصبح رئيس فرقة التمثيل بالمدرسة خلال الثانوية. - في بداية الستينيات، تطورت موهبته، وتعرف على رفيقي عمره النجمين الضيف أحمد، وسمير غانم. - الثلاثي قدموا معًا فوازير رمضان وعدة أفلام ومسرحيات على مسرحهم "الهوسابير" بمنطقة وسط البلد. - أول صدمة تلقاها كانت بوفاة