بسبب تسعيرة المخدرات.. حبس قاتل سباك في الخانكة

تحرير:هيثم بطاح ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م

صورة أرشيفية

أمرت نيابة الخانكة بإشراف المحامي العام لنيابات شمال بنها، حبس عاطل متهم بقتل سباك بطلقات نارية، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على أسعار شراء المخدرات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة يفيد حدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفى بناحية عزبة الخفراء بمنطقة الجبل الأصفر – دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين "أشرف.م.م" 38 عامًا، سباك، ومقيم بالعنوان سالف الذكر، وتوفي إثر إصابته بطلقات نارية بمنطقة البطن وحدوث نزيف حاد وتهتك بالأمعاء.

وتبين أن الطـرف الثانى من المشاجرة "أحمد.ر.ع" وشهرته "الديزل" 19 عامًا عاطل، ومقيم ذات الناحية، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف على أسعار شراء المخدرات تطورت لمشاجرة قام على أثرها الثانى بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته نتج عنها إصابة المجنى عليه التي أودت بحياته وفر هاربًا. من