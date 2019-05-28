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قبل العيد.. التضامن تعلن موعد صرف معاشات يونيو

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تقرر صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتبارا من السبت القادم الموافق 1 يونيو من جميع ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، وبنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد على أن يتم الصرف من البنوك اعتباراً من الأحد 2 مايو، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقوم الوزارة بصرف ما يزيد عن 13 مليار جنيه شهريًا معاشات لنحو 8 ملايين قائم بالصرف.
كما تقرر تشكيل غرفة عمليات من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي لمتابعة حسن سير عمليات صرف المعاشات من المنافذ المختلفة وأصدرت تعليماتها بفتح منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها يوم السبت القادم مع التوجيه بعدم انصراف العاملين بالمنافذ
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برئاسة السيسي وبوتين.. قمة «روسيا إفريقيا» 24 أكتوبر

تستضيف مدينة سوتشي، يوم 24 أكتوبر المقبل، قمة "روسيا - إفريقيا" تحت الرئاسة المشتركة لكل من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، في حدث يُعد الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية، حيث سيجمع قادة جميع دول القارة الإفريقية، بالإضافة إلى رؤساء كبرى التجمعات والمنظمات الإقليمية الفرعية، حسبما أفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".
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منها وقف الثأر.. أجمل 5 عادات للمصريين في رمضان

مع انطلاق شهر رمضان الكريم، تتجدد العادات والتقاليد الجميلة، في عدد من المجتمعات المصرية، البعض ينظر إليها على أنها غريبة، لكنها تبقى دوما محل احترام وتقدير لكل العالمين بها. كل منطقة تتفرد بواحدة من هذه العادات، لعل أبرزها ما تشهده محافظة جنوب سيناء من قيام الأهالي بإشعال النيران أمام المنازل، لإبلاغ المارة بوجود مائدة داخل المنزل، وما تشهده مدينة سيوة من استضافة الأهالي للأطفال الذين يصومون للمرة الأولى على الإفطار خارج منازلهم، وقيام قبائل مطروح باستطلاع هلال رمضان من أعلى قمم الجبال.
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ارتفاع جديد في الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن ترتفع درجات الحرارة، غدا الأربعاء، على جميع الأنحاء، بينما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، وعلى خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف لمترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة لمضطربة وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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امتحان الفيزياء يقسم طلاب أولى ثانوي: أين العدل؟

أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان نهاية العام في مادة االفيزياء، اليوم الثلاثاء، وتباينت آراء الطلاب حول صعوبة امتحان الفيزياء، إذ أكدوا أنه تضمن 17 جزئية منها 10 جزئيات عبارة عن اختيار من متعدد و7 أسئلة مقالية، مشيرين إلى أن نماذج الامتحانات غير موحدة داخل اللجنة الواحدة، حيث جاءت أسئلة بعض نماذج الامتحانات صعبة والبعض الآخر سهلة في مستوى الطالب فوق المتوسط، وأبدوا استيائهم من عدم توحيد نماذج أسئلة الامتحان، بحجة أنه يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب.
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تعرف على أسعار الكعك فى منافذ وزارة التموين

يعد البحث عن أفضل أماكن شراء كعك العيد من أولويات الأسر المصرية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وتعد منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية الأقل سعرا مقارنة بباقى منافذ البيع والسوق الخارجية، وقد أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن طرحها أصنافا متنوعة من كعك العيد وبأسعار مخفضة تقل عن السوق الخارجية بأكثر من 20% وفقا لما أعلنته الشركة القابضة ومن المقرر أن يتم طرحه فى المجمعات الاستهلاكية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وكذلك المنافذ المتنقلة.
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أسعار كعك عيد الفطر 2019 مستقرة لهذه الأسباب

تعانى السوق المحلية بعض الاضطرابات فى حركة البيع والشراء، ويأتي ذلك بعد تراجع مبيعات المكسرات والسلع الغذائية المرتبطة بشهر رمضان بنحو 25%، ليأتى موسم الكعك هذا العام محملا بالحرص الشديد فى الإنتاج والكميات المطروحة بما يتناسب مع حجم الشراء، ومدى إقبال المواطنين، وهو ما دفع التجار لتقليل الكمية المنتجة حتى الآن، وهناك عدد من العوامل التي أدت إلى استقرار أسعار كعك العيد الموسم الحالى، ومن المتوقع أيضا أن تؤثر فى حركة البيع والشراء، سيتم عرضها فى التقرير التالى.
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5 تحذيرات قوية من الأوقاف بشأن صلاة العيد

أعلنت وزارة الأوقاف، أن إمامة الصلاة والجمع والأعياد من الولايات العامة التي لا يجوز شرعا الافتئات فيها على جهة الولاية الشرعية المسند إليها الأمر من الدولة أو ولي الأمر، موضحة في بيان، أنه لا يجوز شرعا الافتئات على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد بالشوارع والزوايا والمصليات ولا الطرقات العامة، إنما تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوطة. مضيفة "بما أن وزارة الأوقاف هي المنوط بها هذا الشأن فإنها تؤكد عدم سماحها بإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد التي حددتها مديريات الأوقاف ورفعتها لديوان عام الوزارة".
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البحوث الفلكية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو المقبل، وإن لجان الرؤيا الشريعة تبدأ عملية البحث بدءًا من يوم الإثنين بعد الغروب في وقت أقصاه من ثلث إلى نصف ساعة ويتم إبلاغ نتيجة الرؤيا لفضيلة مفتي الجمهورية، مضيفا أن هناك 10 لجان موزعين على أنحاء الجمهورية، كل لجنة بها عضو من معهد البحوث الفلكية ودار الافتاء وهئية المساحة المدنية، بالاشتراك مع باق محافظات الجمهورية.
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