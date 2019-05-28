رياضة

أزمة في معسكر المنتخب بسبب مؤجلات الدوري

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م
تدريبات المنتخب
تدريبات المنتخب
تسببت مؤجلات مباريات الدوري الممتاز في بدء معسكر المنتخب الوطني، بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، يوم 6 يونيو المقبل بدون 9 لاعبين 5 من بيراميدز و4 من الزمالك، حيث يرتبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمواجهة نظيره الجونة يوم 6 يونيو، بينما يرتبط فريق بيراميدز بمواجهة نظيره حرس الحدود، ويضم المنتخب من بيراميدز كلا من أحمد الشناوي، عمر جابر، نبيل عماد (دونجا)، أحمد أيمن منصور، عبد الله السعيد، بجانب 4 لاعبين من الزمالك وهم: محمود جنش، محمود علاء، محمود الونش، طارق حامد.
وأصدرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قرارًا بتأجيل لقاء بيراميدز وحرس الحدود ضمن منافسات الجولة الـ34 للدوري، وأخطرت اللجنة الناديين بإقامة المباراة يوم 6 يونيو المقبل بدلًا من يوم 30 مايو. كما وضعت لجنة المسابقات تصورًا، يتضمن أن يلتقي الزمالك مع الإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة، أيام 30 مايو و3 يونيو
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أولي-جونار-سولسكاير (2)

سولسكاير: لا مجال للأعذار ويجب أن نتعلم من الأخطاء

أكد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أنه يسعى لبداية جيدة للموسم القادم بعد النهاية غير المُرضية للخمسة أشهر الأولى من مسيرته كمدير فني للشياطين الحمر، وبالحديث عن الإعلان الأخير عن المباراة الودية ضد فريق كريستيانسوند في ملعب أوليفال في أوسلو في الثلاثين من يوليو القادم، أوضح سولسكاير أنه ينتظر بداية فترة الإعداد في الأول من يوليو القادم بفارغ الصبر لكي يبدأ العمل مع الفريق من جديد، كما أكد المدير الفني النرويجي أن النهاية المُحبطة للموسم الماضي تزيد من طموحه وعزيمته لتصحيح الأوضاع في أولد ترافورد.
كلوب

كلوب: الوصول لنهائي دوري الأبطال ليس أفضل إنجازاتي

أعرب المدرب الألماني يورجين كلوب عن شعوره بالإثارة قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل أمام توتنهام، مؤكدًا في الوقت ذاته غياب لاعبه نابي كيتا عن تلك المباراة، وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "نشعر بالإثارة لحصولنا على فرصة لعب نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، الأمر يتعلق بسيطرتنا على مشاعرنا وعواطفنا في الوقت الحالي، ولكن الأكيد أننا نتطلع إلى تلك المباراة، لا توجد أي احتمالية لمشاركة كيتا، ولكنه يتعافي بشكل جيد في الوقت الحالي".
الدوري الإسباني (1)

اعتقال لاعبين بإسبانيا بسبب التلاعب في المباريات

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الأربعاء، أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على عدد من لاعبي الدوري الإسباني بدرجتيه الأولى والثانية، في مزاعم تلاعب بنتائج المباريات، ووفقًا لتقرير نشرته شبكة «سكاي سبورتس» نقلًا عن صحيفة «إل بايس»، قال المتحدث باسم الشرطة الإسبانية: «كان هناك تحقيقا مفتوحا بالفعل بشأن قضية تكوين منظمة للتلاعب في نتائج المباريات، بجانب تهم الفساد وغسيل الأموال، وتورط فيها لاعبون ورئيس نادٍ هبط للدرجة الثانية هذا الموسم، ورئيس الطاقم الطبي للنادي».
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اتحاد-الكرة

شوبير: تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للدوري

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة أزمة جدول الدوري، وجهت الدعوة لأربعة أندية أطراف الأزمة، وهم الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وغاب الزمالك فيما حضر الثلاثي الآخر، وذلك في تصريحاته قالها للإعلاميين عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، وأضاف: "تم تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري، كما تم تكليف إيهاب لهيطة بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة القادمة، علاوة على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس إدارة للاتحاد يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا لمناقشة هذه التصورات".
بيراميدز والزمالك (3)

عامر حسين يكشف لوغاريتم الزمالك والجونة أو الحدود

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن سر عدم تحديد مواجهة الزمالك مع فريق الجونة أو حرس الحدود المقرر إقامتها يوم 3 يونيو المقبل في جدول الدوري الممتاز. وقال رئيس لجنة المسابقات في تصريحات خاصة، أنه وضع الجدول بهذا الشكل لأن المباراة قد تحسم الهبوط ومن ثم سيتم تحديد طرف هذه المواجهة وفقاً لاحتياجات المرحلة، بمعنى أنه إذا احتاج حسم الهبوط إقامة مباراة الزمالك مع الحدود ستقام مع الحدود، ونفس الأمر بالنسبة للجونة، من أجل تحديد هوية الفريق الثالث الذي سيهبط مع فريقي النجوم والداخلية.
طارق-العشرى

طارق العشري: لن نلعب أمام بيراميدز قبل الزمالك

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت"، اليوم الأربعاء، أن إدارة ناديه ترفض مواجهة فريق بيراميدز قبل مواجهة الزمالك في بطولة الدوري الممتاز، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، قائلا: "الموقف الرسمي داخل الفريق والإدارة عدم خوض المباريات إلا من خلال الترتيب الطبيعي، وهو أن نلعب أمام الزمالك ثم بيراميدز وهذا الشكل الوحيد الذي يضمن الحيادية، لأن باقي الأندية التي تتنافس معنا ستلعب في نفس التوقيت، الاتحاد مع سموحة والمقاولون ضد بتروجيت ووادي دجلة أمام الإنتاج الحربي".
احمد-الشناوى (2)

أحمد الشناوي.. أخطبوط واجه نيمار ورفض اتهامه بالغرور

«أرفض اتهامى بالغرور ولست الحارس الأوحد فى مصر.. لا أحد يجرؤ على القضاء على عصام الحضرى لأنه لا يزال موجوداً وهو حارس مميز والأفضل فى التاريخ بالألقاب التى حققها وقدرته على الاستمرار فى الملاعب.. وشريف إكرامى هو حارس مميز ويتمتع بقدرات خاصة.. والبرازيلى نيمار نجم باريس سان جيرمان أبرز من واجهته.. وهناك أكثر من مدرب كان له تأثير فى حياتى الكروية ولعل الأبرز بالطبع البرتغالى جيسفالدو فيريرا الذى حقق معنا الثنائية المحلية الدورى والكأس بعد غياب طويل».. هكذا يقول الأخطبوط أحمد الشناوي.
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