أزمة في معسكر المنتخب بسبب مؤجلات الدوري
٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م
تدريبات المنتخب
تسببت مؤجلات مباريات الدوري الممتاز في بدء معسكر المنتخب الوطني، بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، يوم 6 يونيو المقبل بدون 9 لاعبين 5 من بيراميدز و4 من الزمالك، حيث يرتبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمواجهة نظيره الجونة يوم 6 يونيو، بينما يرتبط فريق بيراميدز بمواجهة نظيره حرس الحدود، ويضم المنتخب من بيراميدز كلا من أحمد الشناوي، عمر جابر، نبيل عماد (دونجا)، أحمد أيمن منصور، عبد الله السعيد، بجانب 4 لاعبين من الزمالك وهم: محمود جنش، محمود علاء، محمود الونش، طارق حامد.
وأصدرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قرارًا بتأجيل لقاء بيراميدز وحرس الحدود ضمن منافسات الجولة الـ34 للدوري، وأخطرت اللجنة الناديين بإقامة المباراة يوم 6 يونيو المقبل بدلًا من يوم 30 مايو.
كما وضعت لجنة المسابقات تصورًا، يتضمن أن يلتقي الزمالك مع الإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة، أيام 30 مايو و3 يونيو
وأصدرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قرارًا بتأجيل لقاء بيراميدز وحرس الحدود ضمن منافسات الجولة الـ34 للدوري، وأخطرت اللجنة الناديين بإقامة المباراة يوم 6 يونيو المقبل بدلًا من يوم 30 مايو.
كما وضعت لجنة المسابقات تصورًا، يتضمن أن يلتقي الزمالك مع الإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة، أيام 30 مايو و3 يونيو و6 يونيو أيضًا.
وشهدت الأيام الماضية أزمة بين بعض الأندية واتحاد الكرة بسبب موعد الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري، حيث طالب الأهلي وبتروجت وحرس الحدود بإقامة مباريات الجولة الـ34 في توقيت واحد وقبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص.
وأصدر مجلس إدارة الأهلي بيانا رسميا هدد خلاله بالانسحاب من مسابقة الدوري في حالة تأجيل أي مباراة له إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا 2019.