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«النقد السعودي» سابع أكبر البنوك المركزية في العالم

تحرير:محمد عبد الجليل ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م
الملك سلمان ومجلس الوزراء السعودي
الملك سلمان ومجلس الوزراء السعودي
حلت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في المركز السابع عالميا ضمن أكبر البنوك المركزية من حيث الأصول بقيمة بلغت 505.8 مليار دولار، وذلك حسب مؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.. وتتضمن موجودات مؤسسة النقد استثمارات في أوراق مالية بالخارج، وودائع لدى البنوك بالخارج، ونقداً أجنبياً وذهباً، ونقداً في الصندوق، وموجودات أخرى، وتصدر بنك الشعب الصيني قائمة البنوك المركزية من حيث إجمالي الأصول بقيمة بلغت 5.33 تريليون دولار، تلاه بنك اليابان بـ4.95 تريليون دولار.
كانت وسائل إعلام رسمية، قد ذكرت، أن مجلس الوزراء السعودي أكد التزام المملكة بتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية، ومنع نشوب صراع بالمنطقة، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، جاء في بيان لمجلس الوزراء السعودي أن المملكة «ستفعل
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اقتصاد-فلسطين

هل ينهي «الاقتراض» الأزمة المالية في فلسطين؟

تفاقمت الأزمة المالية في فلسطين منذ فبراير الماضي بعد رفض السلطة الفلسطينية تسلم أموال عائدات الضرائب من إسرائيل والتي تشكل أكثر من نصف إيراداتها بسبب اقتطاع الأخيرة منها مخصصات لعائلات الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين، وهو ما ألقى بظلاله على الوضع الاقتصادي. إسرائيل بدأت في فبراير بخصم مبلغ 42 مليون شيكل (11.5 مليون دولار) شهريا من أموال العوائد الضريبية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، وقررت ذلك بشكل مستمر خلال عام 2019 بإجمالي 504 ملايين شيكل (138 مليون دولار)، وهو مبلغ يوازي ما دفعته السلطة لعوائل الشهداء والأسرى عام 2018.
حج-وعمرة (2)

فيديو.. حقيقة طواف معتمرة في الحرم المكي بملابس الرجال

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل حول معتمرة ترتدى ملابس الإحرام للرجال داخل الحرم المكي، بينما تجمع حولها رجال الأمن، في محاولة لفهم الموقف. وحسب موقع "روسيا اليوم"، أظهر مقطع الفيديو "امرأة بملابس إحرام الرجال، بلا غطاء رأس، وكتف عار، فى صحن المطاف، فيما لم يكن من الواضح ما إذا كانت قد انتهت من أداء مناسك العمرة أم لا". وجاءت تعليقات عديدة على مقطع الفيديو، إذ علق البعض على أن المرأة ربما لا تعرف سنن العمرة، واستنكر آخرون "كيف لم يخبرها أحد بذلك".
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مُجمع الملك «فهد» يطبع القرآن الكريم بـ 78 لغة

يحظى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمملكة العربية السعودية، باهتمام كبير من قِبل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ حيث يعد المجمع مرجعاً علميًا موثوقاً في خدمة كتاب الله تعالى، سواءً على صعيد طباعة المصاحف التي يُقرأ بها في أنحاء العالم الإسلامي، أو على علوم القرآن الكريم، وتفسيره، وترجمته، وتسجيل تلاواته بالروايات القرآنية منذ تم افتتاحه عام 1985 م، وعلى مدى 34 عامًا من إنشائه، وظل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, معلماً حضارياً بارزاً, وصرحاً ثقافياً شامخاً.
السودان

العسكري السوداني:مستعدون لتشكيل حكومة مدنية في 3أشهر

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، استعداد المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل حكومة مدنية خلال 3 أشهر، على أن تكون قوى الحرية والتغيير جزءا منها، حسب تعبيره. وأضاف "حميدتي" في تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز" عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "لن يتم إغلاق باب التفاوض مع «الحرية والتغيير» لكن لابد من إشراك آخرين". وبدأ إضراب شامل دعت له قوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم الثلاثاء، مع استمراره حتى غدا الأربعاء، ما أدى لتزايد حالة التأهب والتحفز في الشارع السوداني.
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سلطان القحطاني

«حساب المواطن» يودع 2.5 مليار ريال للدفعة الـ18

قال سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، إن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبينًا أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.6 ملايين مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر مايو أكثر من 1.4 مليون مستفيد. وأودع البرنامج 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة الثامنة عشرة لشهر مايو من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 14.5 مليون ريال.
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السعودية: تمكين 30 مليون معتمر بحلول 2030

رصد تقرير رسمي صادر عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، عددًا من المؤشرات الخاصة بأداء مناسك العمرة خلال العام الماضي، حيث أظهر التقرير أن إجمالي عدد المعـتمرين خلال عام 2018 بلغ 18.311.111 معتمرًا، من بينهم 6.765.614 معتمرًا قَدِموا من خارج المملكة، ووفقا للنتائج التحليلية الواردة بالتقرير الصادر عن سجلات وزارة الحج والعمرة السعودية، فإن عدد معتمري الداخل من السعوديين وغير السعوديين بلغ 11.545.497 معتمرًا، وسجلت نسبة المعتمرين السعوديين من معتمري الداخل 46.17%، وغير السعوديين من داخل المملكة 53.83%.
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عائض القرني: أنا مع الإسلام الذي نادى به محمد بن سلمان

في ظهور لافت، تراجع الداعية الإسلامي السعودي الدكتور عائض القرني، عن كثير من الأفكار التي كان يعتقدها واعتذر عن بعضها، مقرا بأن "الصحوة" حاربت الدولة في السعودية ومارست التضييقات على المجتمع، إذ قال خلال حواره ببرنامج "الليوان" على قناة "روتانا خليجية"، في أول أيام رمضان: "بكل صراحة وشجاعة باسم الصحوة أعتذر للمجتمع عن الأخطاء التي خالفت الكتاب والسنة، وخالفت سماحة الإسلام، وخالفت الدين الوسطي المعتدل الذي نزل رحمة للعالمين"، ثم وصف نفسه بأنه داعية الاعتدال والوسطية الأول في السعودية، مضيفا أنه "سيسخّر قلمه في خدمة مشروع ولي العهد في الاعتدال".
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المسجد النبوي يفطِّر زواره وفقا لاشتراطات صحية

يشهد المسجد النبوي الشريف زيادة في أعداد الوافدين من المصلين والزوار، خلال شهر رمضان المبارك، وسط استنفار كامل للخدمات بالمسجد، لتقديم أكمل رعاية وأفضل خدمات للتيسير على قاصدي المسجد الشريف، تحت إشراف مباشر من الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة. ويتولى القائمون على وكالة الرئاسة للمسجد النبوي تنظيم إفطار للصائمين ومراقبة الأطعمة المسموح بها لداخل المسجد وفق اشتراطات صحية معينة، مع تنظيم دخول وخروج المصلين عبر أبواب المسجد النبوي بانسيابية تامة تحاشيًا للزحام.
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