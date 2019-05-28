كيف سيتأثر العالم بصراع الصين وأمريكا التكنولوجي؟

من المتوقع أن يدفع سوق التكنولوجيا العالمي ثمن الصراع الدائر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حال استمراره بشكل رئيسي في المستقبل.
تواجه الأوساط التكنولوجية العالمية العديد من الأزمات في الوقت الحالي، إلا أن ما قد تعانيه بالمستقبل القريب من وطأة انقسام الشركات العالمية في موافقها بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي وصلت آثاره إلى المجالات التقنية مؤخرًا.
وفي حال أجبرت التوترات المستمرة بين بكين وواشنطن الشركات على تطوير مجموعتين مختلفتين من التقنيات - واحدة للصين ودولها المنحازة والأخرى لبقية العالم - فسيكون ذلك بمثابة خبر سيئ للجميع، وبالأخص الشركات متعددة الجنسيات التي تراهن على الاقتصاد التكنولوجي بالوقت الحالي.
وقال ماهيندرا نيجي، المدير المالي في "تريند مايكرو"، لشبكة "سي إن بي سي"، اليوم الثلاثاء، إن تطوير التكنولوجيا سيصبح أكثر تكلفة.
الحرب التجارية بين أمريكا والصين تصل إلى مرحلة حرجة
نيجي الذي تقوم شركته بتطوير برامج الأمان السيبراني وطرق لحماية البيانات من المتسللين، أكد للشبكة الأمريكية المصاعب التي
وقال ماهيندرا نيجي، المدير المالي في "تريند مايكرو"، لشبكة "سي إن بي سي"، اليوم الثلاثاء، إن تطوير التكنولوجيا سيصبح أكثر تكلفة.
الحرب التجارية بين أمريكا والصين تصل إلى مرحلة حرجة
نيجي الذي تقوم شركته بتطوير برامج الأمان السيبراني وطرق لحماية البيانات من المتسللين، أكد للشبكة الأمريكية المصاعب التي قد تمر بها الشركات العاملة في هذا المجال خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك في حال استمر الصراع على هذا المستوى من الاشتعال في الأشهر القليلة المقبلة دون حل واضح ومرض لكافة الأطراف في هذا الصدد.
وأضاف: "قد تقود اللوائح المحلية عملية التطوير في أجزاء مختلفة، وبالتالي ستواجه مشكلة التوافق مع المتطلبات التقنية الجديدة التي تفرضها الصراعات التجارية والسياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين"، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى استخدام البعض لهواتف ذكية متعددة، أحدها يعمل في الصين والآخر يعمل خارج البلاد.
وأصبحت المنافسة في مجال التكنولوجيا عاملاً رئيسياً في النزاع التجاري الأمريكي المستمر بين الصين والولايات المتحدة، مع توقعات انعكاسات على سلاسل التوريد العالمية لتكنولوجيا المعلومات في آسيا والولايات المتحدة، وفقًا للمحللين.
وحذر الكثيرون من أن الخلاف الحالي يمكن أن يصل في المستقبل إلى شبكة الإنترنت، والتي من الممكن أن يتم تقسيمها بشكل مستمر.
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وفي الآونة الأخيرة، وضعت الولايات المتحدة شركة هواوي الصينية ذات الوزن الثقيل في مجالات التكنولوجيا، وهي شركة رائدة في تطوير استخدام الإنترنت عبر الهاتف النقال فائق السرعة، على قائمة سوداء تجعل من الصعب على الشركة التعامل مع الشركات الأمريكية.
وعلى الرغم من نفي الشركة، فإن وزير الخارجية مايك بومبيو أوضح أن تعامل هواوي مع الحكومة الصينية، كان الدافع وراء سعي واشنطن إقناع الحلفاء بالتوقف عن العمل مع شركة الاتصالات العملاقة لأسباب أمنية وطنية.
وقال نيجى: "نأمل أن يكون هذا الموقف ينحصر فقط حول بعض المفاوضات التجارية، ولا يكون هو الأساس الذي ستُبني عليه العلاقات في المستقبل".
وأضاف: "حال السير في هذا الاتجاه، سنواجه حواجز تجعل من تدفق البيانات أو المنتجات أمرا في غاية الصعوبة، خاصة في الوقت الذي يسعى العالم فيه لتسهيل تلك المهام".
وعلى الرغم من أن شركة "تريند مايكرو" لا تقوم بعملية نقل لأي منتجات مادية، وهو ما يجعلها لا تتأثر بالتعريفات الجمركية بشكل مباشر، فإن نيجي أشار إلى إمكانية تأثر الشركة في نهاية المطاف بآثار حرب التعريفات بين أكبر اقتصادين في العالم.
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الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من الممكن أن تشهد وسائل ضغط مختلفة من كلا الجانبين، وهو الأمر الذي يهدف لتحسين مواقف كليهما في عملية التفاوض، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على الكيانات العاملة في هذه المجالات المتطورة، وبالأخص الشركات متعددة الجنسيات التي تراهن على الاقتصاد التكنولوجي بالوقت الحالي في الأسواق العالمية.