كيف سيتأثر العالم بصراع الصين وأمريكا التكنولوجي؟

من المتوقع أن يدفع سوق التكنولوجيا العالمي ثمن الصراع الدائر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حال استمراره بشكل رئيسي في المستقبل.

تحرير:محمود نبيل ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

جوجل وهواوي

تواجه الأوساط التكنولوجية العالمية العديد من الأزمات في الوقت الحالي، إلا أن ما قد تعانيه بالمستقبل القريب من وطأة انقسام الشركات العالمية في موافقها بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي وصلت آثاره إلى المجالات التقنية مؤخرًا. وفي حال أجبرت التوترات المستمرة بين بكين وواشنطن الشركات على تطوير مجموعتين مختلفتين من التقنيات - واحدة للصين ودولها المنحازة والأخرى لبقية العالم - فسيكون ذلك بمثابة خبر سيئ للجميع، وبالأخص الشركات متعددة الجنسيات التي تراهن على الاقتصاد التكنولوجي بالوقت الحالي.

وقال ماهيندرا نيجي، المدير المالي في "تريند مايكرو"، لشبكة "سي إن بي سي"، اليوم الثلاثاء، إن تطوير التكنولوجيا سيصبح أكثر تكلفة. الحرب التجارية بين أمريكا والصين تصل إلى مرحلة حرجة نيجي الذي تقوم شركته بتطوير برامج الأمان السيبراني وطرق لحماية البيانات من المتسللين، أكد للشبكة الأمريكية المصاعب التي