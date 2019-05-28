تحالف شركات عالمية ومحلية لتطبيق منظومة النقل الذكي

تحرير:أحمد البرماوي ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

تحالف الشركات والهيئة

قال الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بتنفيذ منظومة نقل ذكية توفر أفضل نظم النقل الحضاري للمواطن المصري، تم توقيع مذكرتين للتفاهم بهدف تشكيل تحالف مع شركة EM TEST السلوفاكية وعدد من الشركات الوطنية وهم: شركة مواصلات مصر ويونايتد انفستمنت وايزي موبيليتي وفوري، أوضح "التراس" أن التحالف يهدف لتطوير صناعة النقل الذكية بالقاهرة الكبري والمدن العمرانية الجديدة طبقا للمعايير الدولية للنقل الحضري المستدام داخل المدن.

وأضاف أنه تم الاتفاق على الاستفادة من القدرات التصنيعية بالهيئة لتوطين صناعة المكونات والدوائر والأجهزة الإلكترونية الخاصة بمنظومة التشغيل والإدارة الذكية والتحصيل الإلكتروني لأسطول نقل الركاب، مؤكدا على أهمية الحوكمة في مجال النقل و تقديم حل متكامل لمنظومة النقل الذكية. وأكد Ladislav Heglas نائب شركة