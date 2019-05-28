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تحالف شركات عالمية ومحلية لتطبيق منظومة النقل الذكي

تحرير:أحمد البرماوي ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م
تحالف الشركات والهيئة
تحالف الشركات والهيئة
قال الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بتنفيذ منظومة نقل ذكية توفر أفضل نظم النقل الحضاري للمواطن المصري، تم توقيع مذكرتين للتفاهم بهدف تشكيل تحالف مع شركة EM TEST السلوفاكية وعدد من الشركات الوطنية وهم: شركة مواصلات مصر ويونايتد انفستمنت وايزي موبيليتي وفوري، أوضح "التراس" أن التحالف يهدف لتطوير صناعة النقل الذكية بالقاهرة الكبري والمدن العمرانية الجديدة طبقا للمعايير الدولية للنقل الحضري المستدام داخل المدن.
وأضاف أنه تم الاتفاق على الاستفادة من القدرات التصنيعية بالهيئة لتوطين صناعة المكونات والدوائر والأجهزة الإلكترونية الخاصة بمنظومة التشغيل والإدارة الذكية والتحصيل الإلكتروني لأسطول نقل الركاب، مؤكدا على أهمية الحوكمة في مجال النقل و تقديم حل متكامل لمنظومة النقل الذكية. وأكد Ladislav Heglas نائب شركة
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الاقتصاد-المصري

7 أرقام إيجابية حققها برنامج الإصلاح في 9 أشهر

نجحت سياسات الإصلاح فى تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادى، حيث أظهرت أحدث المؤشرات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018-2019 محققا نحو 5.5%، في مقابل 5.2% خلال العام المالي الماضي 2017-2018. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، حيث قامت بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية جريئة ومهمة. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية.
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شعبة الملابس: السوق شغال والأسعار ارتفعت 15%

حالة من الركود سيطرت على سوق الملابس الجاهزة خلال العامين الماضيين، وهو الأمر الذى دفع التجار لشن عدد من الحملات الدعائية، إلى أن تطور الأمر لإعلان أصحاب المصانع عن مبادرة بالتعاون مع البنوك لتقسيط الملابس للمواطنين، ولكن تلك المبادرة باءت بالفشل لتعثر التفاوض مع البنوك، وكان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة قد أعلن بدء إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مصر على مساحة 3.1 مليون متر مربع بمدينة السادات، وتضم 592 مصنعًا، وتنفذ المشروع شركة شانج جينج للاستثمار التابعة لشركة مانكاي الصينية.
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هواوي: جميع الهواتف تعمل في مصر وتصلها التحديثات

استدعى رئيس جهاز حماية المستهلك ممثلي شركة هواوى فى مصر وذلك على خلفية الخلافات التى نشبت بين شركة هواوى الصينية لصناعة المحمول وشركة جوجل الأمريكية، فى إطار إستراتيجية الجهاز التى تستهدف ضمان وصون حقوق المستهلكين، وخلال الاجتماع مع ممثلى الشركة، أكد الممثل القانونى لشركة هواوي التزام شركته بتوفير تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية من هواوى وهونر، بما فى ذلك المنتجات التى تم بيعها أو التى لا تزال فى المخازن.
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كامل-الوزير

الوزير: ضخ مليارات الدولارات في بنية النقل لتحقيق عوائد اقتصادية

عقد وزير النقل الفريق كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمقر وزارة النقل، للتباحث حول الخطة الاستثمارية لوزارة النقل والتعاون الاستثماري بين الهيئات التابعة لوزارة النقل والبنوك والمؤسسات المالية الدولية، وحضر اللقاء قيادات الوزارتين، واستعرض الوزير الخطة الاستثمارية لقطاعات النقل المختلفة: "السكك الحديدية - مترو الانفاق - النقل البحري - الطرق والكباري - المواني البرية والجافة – النقل النهري"، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير كافة قطاعاتها.
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التخطيط: تنفيذ 12 مشروعا بـ«النقل» بـ9.6 مليار جنيه

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، للتباحث حول الخطة الاستثمارية لوزارة النقل والتعاون الاستثماري بين الهيئات التابعة لوزارة النقل والبنوك والمؤسسات المالية الدولية، وحضر اللقاء قيادات الوزارتين. وأشارت "السعيد" خلال اللقاء إلى النقلة الإيجابية التي يشهدها قطاع النقل حاليا، ولفتت إلى أن الخطة التي استعرضتها وزارة النقل تتضمن خطوات تنموية في هذا القطاع المهم، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لقطاع النقل.
مجلس-النواب

النواب: إعادة قانون الملاحة الداخلية للجنة النقل

قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إعادة مشروع قانون الملاحة الداخلية للجنة النقل والمواصلات لإعادة صياغة بعض مواد القانون على أن يعاد عرضه للمناقشة في المجلس خلال أسبوع. وكان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون. واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان: الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري، الأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.
جمارك

جمارك الإسكندرية تفرج عن سيارات بـ3.8 مليار جنيه

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