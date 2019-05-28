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إيقاف أعمال هدم عقار أثري في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
عقار أثري بالإسكندرية
عقار أثري بالإسكندرية
أوقف مسئولو حي الجمرك أعمال هدم بأحد العقارات الأثرية قديمة العهد والوارد تسجيلها في مجلد التراث بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء. بدأت الواقعة بتلقي مسؤولي حي الجمرك برئاسة سحر شعبان، مساء أمس الإثنين، إشارة لغرفة العمليات بحي الجمرك بوجود أعمال مخالفة بمحل تجاري بشارع رأس التين، دائرة قسم الجمرك، انتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس الحي مباشرة برفقة المهندس المختص وإدارة المتابعة الميدانية وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع لموقع البلاغ ومعاينة الموقع.
وقالت "شعبان" إنه ورد لغرفة عمليات الحي بلاغ بالقيام بأعمال هدم داخل عقار بشارع رأس التين وسط المدينة، مشيرة إلى أنها انتقلت برفقة مسؤولي الحي. وأسفرت المعاينة عن وجود أعمال هدم وبناء بمنشأة كائنة بعقار قديم وارد بمجلد الآثار وصادر له قرار ترميم من الحي، مما يؤثر على البنية التحتية للعقار ويهدد سلامة
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سامح-شكرى (3)

شكري يتوجه إلى جدة للمشاركة في التحضير لقمة مكة

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، غدا الأربعاء، إلى جدة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي، "قمة مكة.. يدا بيد نحو المستقبل". وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع التحضيري يأتي تمهيدا لعقد الدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي التي تستضيفها مكة المكرمة، في 31 مايو الجاري، ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع الوزاري العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام الدول الإسلامية.
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المتحدث العسكري يكذب إدعاءات وجود انتهاكات بسيناء

نفى المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، صحة ما ورد بتقرير إحدى المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بوجود انتهاكات في سيناء خلال عمليات مكافحة الإرهاب، مشددا على أن التقرير جاء مغايرا للحقيقة ومعتمدا على مصادر غير موثقة، إذ أن بعض المنظمات المسيسة تسعى لتشويه صورة الدولة المصرية والقوات المسلحة بإدعاءات ليس لها أي أساس من الصحة، كما أن القوات المسلحة اتخذت كافة التدابير القانونية ومراعاة المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان،
مصر-للطيران (2)

مصر تعلن موعد استئناف رحلات الطيران للخرطوم

تستأنف شركة مصر للطيران رحلاتها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن قررت، أمس الإثنين، إلغاء رحلتيها المقررتين اليوم إلى الخرطوم. وصرح مصدر مسئول بالشركة، بأن رحلة مصر للطيران MS853 ستقلع من مطار القاهرة في الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة مساء، وأهاب المصدر بالمسافرين بمراجعة الشركة لمعرفة المزيد من التفاصيل. وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت، مساء أمس، إلغاء رحلتيها اللتين كان مقررا إقلاعهما، اليوم، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في السابعة صباحا والرابعة عصرا.

نائب رئيس السكة الحديد السابق يرد على إلغاء التصاريح المجانية

قال المهندس فرج محمود فرج نائب رئيس السكك الحديدية السابق لقطاع الموارد البشرية، إن قرار وزير النقل الفريق كامل الوزير بإلغاء تصاريح السفر بالقطارات للعاملين بهيئة السكة الحديد، يحكمه لائحة خاصة بضوابط تصاريح السفر بالقطارات وأنواعها منذ نشأة السكة الحديد وأن الأمر ليس مطلقاً، لافتا إلى أن ذلك يتضمن السفر في مأموريات مصلحية (أعمال تخص الهيئة) من المناطق إلى رئاسة الهيئة بالقاهرة وبالعكس وبين المناطق وبعضها، وكذلك العاملون الذين ينتقلون من المناطق إلى مستشفى الهيئة بالقاهرة لتوقيع الكشف الطبى الدورى (الكشف الثلاثى) أو للعلاج أو للكومسيون الطبى.
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التغلب-على-حر-الصيف

الأرصاد تحذر من موجة حر قاسية.. متى تبدأ؟

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة بدءًا من يوم السبت المُقبل، لافتًا أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى اليوم الجمعة حيث يستمر الجو اللطيف والمعتدل على أغلب الأنحاء في النهار، مائل للبرودة في الليل، ودرجات الحرارة ستكون أقل من المعدل حتى الجمعة، على أن تعاود الارتفاع اعتبارًا من السبت. وأكد رئيس الهيئة، أن درجات الحرارة ستسجل السبت على القاهرة 31 درجة، فيما ستسجل 34 درجة يوم الأحد، على أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع "هيكون فيه ارتفاع كبير في درجات الحرارة مرةً أخرى".
حالات- تسمم

تعرف على سبب اختناق مواطنين بالكلور بالإسكندرية

كشفت التحقيقات الأولية المتعلقة بواقعة اختناق 17 مواطنا من سكان شارع القاهرة، بمنطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية، لاستنشاقهم مادة غاز الكلور، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن قيام أحد أصحاب محال المنظفات بإنزال "تانك" غاز كلور من العربة فتسرب الغاز منه، بينما أشار سكان الشارع إلى أن صاحب المحل قام بوضع مادة السلفونيك في برميل كلور بالخطأ، مما أدى إلى تفاعل كيميائي تسبب في تصاعد الأبخرة السامة، والتي أدت إلى اختناق سكان المنطقة والمارة بالطريق العام.
طقس (3)

معتدل نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الجمعة

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود غدا الجمعة طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والغردقة كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
اختناق-طلاب-الإسكندرية-بغاز-الكلور‎ (6)

الصحة: إصابة 17 شخصًا باختناق لاستنشاقهم غاز الكلور

أعلنت مديرية الشؤون الصحية، بمحافظة الإسكندرية، إصابة 17 شخصًا باختناق ونقلهم للمستشفى نتيجة استنشاق غاز الكلور، وذلك بمنطقة سيدى بشر شرق المدينة الساحلية، صباح اليوم الخميس، فيما أُصيب أهالى المنطقة بحالة من الفزع والهلع وعلى الفور أبلغوا شرطة النجدة ومديرية الشؤون الصحية وشركة المياه، فيما تم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيين الأولى لمستشفى شرق المدينة وباقي الحالات لمستشفى رأس التين.
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