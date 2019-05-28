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حلقة 22 «علامة استفهام»... طارق علواني يلتقي برحاب

تحرير:بيتر مجدي ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م
مسلسل علامة استفهام
مسلسل علامة استفهام
بعد مرور 22 حلقة من مسلسل «علامة استفهام»، بدأت خيوط الحدوتة المبهمة والغامضة تتجمع لمتابعي المسلسل الذي يدور السرد فيه من خلال 3 طرق، الأولى متعلقة باللحظة التي يعيش فيها نوح الشواف (محمد رجب) أهم شخصيات المسلسل في مصحة للعلاج النفسي والثانية «الفلاش باك»، والثالثة إعادة نفس المشهد بتفاصيل مختلفة، فبعدما قتل شوقي دكتور ربيع، وسعى سامح (هيثم زكي) الطبيب المعالج لنوح لعودة جاسر شقيق نوح من أمريكا، قُتل جاسر واتهم سامح بقتله، فلجأ إلى نوح وهربا معا من المستشفى لإثبات براءة سامح والبحث عن القاتل الحقيقي.
من ضمن الغموض الذي تم كشفه خلال أحداث المسلسل، شخصية رحاب (مريهان حسين)، التي تظهر أنها قتلت خطيبة جاسر، التي صدمتها سيارة وماتت، وأصبحت فيما بعد عضوة بالفرقة الغنائية لنوح وحبيبته ويبدو أنها تحاول الانتقام منه، بعد لقائها بصديق شقيقها دكتور طارق علواني. شخصيات المسلسل التي تبدو ليس لها علاقة ببعض مع
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محمود البزاوي: صورة هشام عشماوي ريحت قلبي

نشر الفنان محمود البزاوي، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، صورة تجمعه بابن أخيه الشهيد هشام مصطفى البزاوي، على حسابه الخاص بموقع «تويتر» وعلق عليها: «صورة هشام عشماوي ريحت قلبي وترحمت على كل الشهداء وخصوصا الشهيد البطل ابن أخويا هشام مصطفى البزاوي شهيد الدفعة 147 ضباط احتياط.. ألف رحمة ونور عليك يا حبيبي جزء من حقك رجع»، وتفاعل معه المتابعون وأخذوا يدعون لابن أخيه وجميع الشهداء الذين راحوا غدرا، وهذه هى ليست المرة الأولى التي يشارك فيها محمود البزاوي صورا لابن أخيه فق سبق أن نشر صورة له يوم الشهيد وطلب من جمهوره الدعاء له ولكل الشهداء.
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أحمد فهيم: «ولد الغلابة» أرهقني..والعمل مع السقا شرف

"عبد القادر".. اسم الشخصية التى يجسدها الفنان أحمد فهيم فى مسلسل «ولد الغلابة»، والتى نال عنها ردود فعل مميزة، خاصة أن الدور أحد أعمدة المسلسل، وهو محور تصاعد الأحداث فى العمل. كما أن أحمد فهيم موجود هذا العام أيضا بمسلسل «هوجان» مع الفنان محمد إمام، من خلال شخصية "رمضان الوردانى" على نقيض ما يقدمه فى «ولد الغلابة»، كما يشارك كذلك فى مسلسل "شقة فيصل" مع الفنان كريم محمود عبد العزيز. وبالأدوار الثلاثة، استطاع أحمد فهيم أن يُظهر موهبته الفنية على الساحة، ويصبح اسمه بين أهم الفنانين الذين أعادوا اكتشاف أنفسهم خلال الموسم الحالى.
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«ولد الغلابة» متهم بالسرقة من Breaking Bad

على الرغم من أن مسلسل "ولد الغلابة"، شهد العديد من المفاجآت غير المتوقعة لمتابعيه على مدار الحلقات الماضية، إلا أن الحلقة الثالثة والعشرين من المسلسل المذاع عبر فضائية MBC مصر، لاقت رواجًا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية، حيث تحول فيها رسميًا بطل العمل "عيسى" الذي يُجسده النجم أحمد السقا، من "ولد الغلابة" الفقير إلى آخر غني يتاجر في المخدرات ويلعب بـ"البيضة والحجر". ووقف عشاق المسلسل تحديدًا أمام مشهد لـ"عيسى" وإلى جواره رفيقة رحلته "فرح" التي تُجسدها الفنانة مي عمر، وأمامهما ملايين الجنيهات على طاولة، وهما ينظران إليها باندهاش.
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حلقة 14 علامة استفهام.. نوح ينقذ دكتور ربيع من الموت

في الحلقة 14 من مسلسل «علامة استفهام»، أنقذ نوح (محمد رجب)، دكتور ربيع (عبد الرحمن أبو زهرة) من الموت، بعدما أطلق خادمه في المنزل (شوقي) عقربا لينال منه في أثناء نومه، فساعد نوح الدكتور ربيع على الاستيقاظ رغم أن هذا في حجرته في المستشفى، والآخر في غرفته بمنزله، ثم واجه نوح دكتور محمود (عماد رشاد) مدير المصحة النفسية التي يعالج فيها برغبته من التخلص من «ربيع» الذي من المفترض أستاذه، ووالد سامح (هيثم زكي) الطبيب المشرف على علاج نوح، الذي اختفت خطيبته ريم، ولا يعرف مكانها، وفي نفس الوقت بدأ دكتور محمود في تضليل سامح باختفاء دكتورة همت.
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علامة استفهام الحلقة 12.. والد سامح يفجر مفاجأة

انتهت الحلقة 12 من مسلسل «علامة استفهام»، بقيام دكتور ربيع ويلعب دوره الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وهو والد الطبيب النفسي سامح ويلعب الدور هيثم زكي، من على الكرسي المتحرك رغم أنه منذ بداية المسلسل، يظهر جالسا عليه، لتكون واحدة من المفاجأت التي اختمت بها الحلقة، وطلب مقابلة نوح الشواف، الذي يلعب دوره الفنان محمد رجب، وهو الشخصية المحورية في المسلسل الذي يُعالج في مصحة نفسية، وسامح ابن دكتور ربيع هو طبيبه المعالج، والذي يتعرض لتحذيرات كثيرة مجهولة تطالبه بالابتعاد عن نوح الشواف لأنه سيتسبب له في أذى كبير له وسيدمر حياته.
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«علامة استفهام».. نوح يعترف بخلافه مع جاسر بسبب رحاب

كلما انحسرت المياه عن جبل الجليد يمكن رؤيته جيدا، لكن العكس تماما يحدث مع مسلسل «علامة استفهام» يزداد الغموض والفضول أكثر، فكلما كشف المؤلف إسلام حافظ والمخرج سميح النقاش النقاب عن تفاصيل جديدة من شخصيات المسلسل تزداد الحيرة، وآخرها وجود علاقة بين دكتور محمود -عماد رشاد- ودكتورة همت -نورهان- زوجة دكتور طارق علواني -إدوارد- الطبيب المشرف على علاج نوح -محمد رجب- الذي انتحر، لكنه يظهر في بعض المشاهد، وهو يحذر دكتور سامح -هيثم زكي- من نوح بأنه سيدمر حياته، وبالفعل خسر سامح خطيبته التي شاهدته مع دكتورة همت.
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«علامة استفهام».. أحداث المسلسل تشبه هذا الفيلم

للحلقة الثانية على التوالي في مسلسل «علامة استفهام»، يبرز المؤلف إسلام حافظ والمخرج سميح النقاش، أن هناك تشابها أو رابطا ما بين «نوح» -محمد رجب- وطبيبه المعالج «سامح» -هيثم زكي- ففي الحلقة الثامنة كان مشهد حصول كل منهما على المسدس، أما في الحلقة التاسعة فكانت لقطة سقوط كل منهما على الأرض وأصابتهما بجروح في الرأس، ما يزيد الغموض والفضول حول المسلسل، أن ما تتعرض له شخصياته، شبيه بما وقع لبطلة فيلم Stigmata إنتاج 1999، التي تتعرض لإصابات وكأنها تعيش الآلام التي تعرض لها السيد المسيح.
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