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حلقة 22 «علامة استفهام»... طارق علواني يلتقي برحاب

تحرير:بيتر مجدي ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م
مسلسل علامة استفهام
مسلسل علامة استفهام
بعد مرور 22 حلقة من مسلسل «علامة استفهام»، بدأت خيوط الحدوتة المبهمة والغامضة تتجمع لمتابعي المسلسل الذي يدور السرد فيه من خلال 3 طرق، الأولى متعلقة باللحظة التي يعيش فيها نوح الشواف (محمد رجب) أهم شخصيات المسلسل في مصحة للعلاج النفسي والثانية «الفلاش باك»، والثالثة إعادة نفس المشهد بتفاصيل مختلفة، فبعدما قتل شوقي دكتور ربيع، وسعى سامح (هيثم زكي) الطبيب المعالج لنوح لعودة جاسر شقيق نوح من أمريكا، قُتل جاسر واتهم سامح بقتله، فلجأ إلى نوح وهربا معا من المستشفى لإثبات براءة سامح والبحث عن القاتل الحقيقي.
من ضمن الغموض الذي تم كشفه خلال أحداث المسلسل، شخصية رحاب (مريهان حسين)، التي تظهر أنها قتلت خطيبة جاسر، التي صدمتها سيارة وماتت، وأصبحت فيما بعد عضوة بالفرقة الغنائية لنوح وحبيبته ويبدو أنها تحاول الانتقام منه، بعد لقائها بصديق شقيقها دكتور طارق علواني. شخصيات المسلسل التي تبدو ليس لها علاقة ببعض مع
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شكري يتوجه إلى جدة للمشاركة في التحضير لقمة مكة

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، غدا الأربعاء، إلى جدة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي، "قمة مكة.. يدا بيد نحو المستقبل". وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع التحضيري يأتي تمهيدا لعقد الدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي التي تستضيفها مكة المكرمة، في 31 مايو الجاري، ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع الوزاري العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام الدول الإسلامية.
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المتحدث العسكري يكذب إدعاءات وجود انتهاكات بسيناء

نفى المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، صحة ما ورد بتقرير إحدى المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بوجود انتهاكات في سيناء خلال عمليات مكافحة الإرهاب، مشددا على أن التقرير جاء مغايرا للحقيقة ومعتمدا على مصادر غير موثقة، إذ أن بعض المنظمات المسيسة تسعى لتشويه صورة الدولة المصرية والقوات المسلحة بإدعاءات ليس لها أي أساس من الصحة، كما أن القوات المسلحة اتخذت كافة التدابير القانونية ومراعاة المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان،
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مصر تعلن موعد استئناف رحلات الطيران للخرطوم

تستأنف شركة مصر للطيران رحلاتها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن قررت، أمس الإثنين، إلغاء رحلتيها المقررتين اليوم إلى الخرطوم. وصرح مصدر مسئول بالشركة، بأن رحلة مصر للطيران MS853 ستقلع من مطار القاهرة في الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة مساء، وأهاب المصدر بالمسافرين بمراجعة الشركة لمعرفة المزيد من التفاصيل. وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت، مساء أمس، إلغاء رحلتيها اللتين كان مقررا إقلاعهما، اليوم، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في السابعة صباحا والرابعة عصرا.

نائب رئيس السكة الحديد السابق يرد على إلغاء التصاريح المجانية

قال المهندس فرج محمود فرج نائب رئيس السكك الحديدية السابق لقطاع الموارد البشرية، إن قرار وزير النقل الفريق كامل الوزير بإلغاء تصاريح السفر بالقطارات للعاملين بهيئة السكة الحديد، يحكمه لائحة خاصة بضوابط تصاريح السفر بالقطارات وأنواعها منذ نشأة السكة الحديد وأن الأمر ليس مطلقاً، لافتا إلى أن ذلك يتضمن السفر في مأموريات مصلحية (أعمال تخص الهيئة) من المناطق إلى رئاسة الهيئة بالقاهرة وبالعكس وبين المناطق وبعضها، وكذلك العاملون الذين ينتقلون من المناطق إلى مستشفى الهيئة بالقاهرة لتوقيع الكشف الطبى الدورى (الكشف الثلاثى) أو للعلاج أو للكومسيون الطبى.
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