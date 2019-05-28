قاتلة والدتها: ذبحتها بأوامر الأسياد و«بشوفها شيطان»

تحرير:يونس محمد ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م

ارشيفية

تباشر نيابة الزيتون، اليوم الثلاثاء، التحقيقات فى واقعة إقدام موظفة سابقة على قتل والدتها وذبح قطتها، وتقطيعها عدد من صفحات المصحف.. وخلال التحقيقات ظلت المتهمة تردد بعض العبارات غير المفهومة وتؤكد أنها تنفذ تعليمات الأسياد من بينها "أنا مش هسيبها تمشى، إنت كده ارتحت لما خلصت كل حاجة" بالإضافة إلى "أنا قتلت أمي عشان أرضيه بشوفها وحش، شيطان قدامي". وقدم رجال المباحث للنيابة تحريات تثبت أن المتهمة مريضة نفسيا، كما ذكرت التحقيقات أنها منذ ارتكابها الجريمة تردد آيات قرآنية دون توقف وعقب عودتها إلى حالتها الطبيعية تردد "هى ماما فين، والقطة فين؟".

كان قسم شرطة الزيتون، قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة سيدة، 81 سنة، مسجاة على ظهرها بالشقة سكنها وبها إصابات عبارة عن جروح طعنية بالصدر، كما عثر على هرة مذبوحة أعلى جثة المجنى عليها. وبتشكيل فريق بحث، وبسؤال نجليها مهندس، 55 سنة، طبيب، 58 سنة، "مصاب بجرح باليد اليمنى"، أكد الأول تلقيه اتصالا هاتفيا من