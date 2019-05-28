الواد سيد الشحات 22.. أحمد فهمي يجد آلة تعيده بالزمن

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

مسلسل الواد سيد الشحات

شهدت الحلقة الـ14 من مسلسل الواد سيد الشحات، بطولة الفنان أحمد فهمي، الذي يجسد شخصية «سيد»، أحداثا كثيرة فى إطار كوميدي أهمها أنه وجد جهازا غريبا يعيده بالزمن إلى الوراء، أثناء مباشرة «سيد» أعماله بتنظيف سيارة «فخر»، وذلك بعدما قرر فخر معاقبته وزوجته ريتاج بعد أن علم بحذفهم الفيلم الذى تم تصويره لهيفاء وهبي، حيث إنه بعدما أوشك «سيد» على الزواج من هيفاء وهبي، علمت «ريتاج» بذلك وذهبت لتفسد الأمر، وبعد أن علمت هيفاء وهبي بكذبه عليها طردته من حفل عيد ميلادها، ثم اكتشفت ريتاج أنه قد باع شقتهم ليشتري سيارة لهيفاء بمناسبة عيد ميلادها.

وذهب سيد لإخبار «فخر» و«ريتاج» بالجهاز الذى وجده، واتفقوا على سرقة أحد البنوك للحصول على 6 ملايين جنيه من خلال استخدام الجهاز، وأثناء محاولتهم تنفيذ الخطة يتم إطلاق الرصاص على سيد، فيعيدوا المحاولة، ولكنهم يفشلون فى كل مرة لأسباب مختلفة، منها أن إنذار البنك أطلق استغاثة بالشرطة،