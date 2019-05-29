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«الحاج عودة» قصة نجاح دورة بتبرعات أهالي شبرا الخيمة

بدأت دورة الحاج «محمد عودة» الرمضانية في الثمانينيات.. وانطلقت في منشية الحرية قبل انتقالها إلى شبرا الخيمة.. وساهم أهالي المنطقة بالتبرعات لتدعيمها
تحرير:أحمد سعيد حسانين ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
دورة رمضانية
دورة رمضانية
«لاعبون من أحياء ومناطق مختلفة.. مشجعون يجلسون على مقاعد المتفرجين في ساحة فضاء بالمنطقة.. ميداليات وكؤوس في كل الأرجاء»، هكذا يبدو المشهد المعتاد في نادي شبرا الخيمة للألعاب الرياضية "نادي البلاستيك" سابقا أثناء الدورات الرمضانية التي يعقدها النادي في شهر رمضان الكريم، كل عام. حيث اعتاد أهالي منطقة شبرا الخيمة في شهر رمضان الكريم، على التجمع والالتقاء في ساحة فضاء بالمنطقة، لتشجيع الفرق المشاركة في الدورة الرمضانية التي تعقد سنويا في المنطقة، للحد الذي أصبحت فيه أشبه بأحد الطقوس والعادات الثابتة للأهالي في ذلك التوقيت.
فما إن يقترب شهر رمضان الكريم، حتى تتحول المنطقة إلى ما يشبه ساحة ومعسكر للتدريب بين الفرق المشاركة من كل الأحياء والمناطق المجاورة، وتبدأ كل الفرق في مختلف الأحياء والمناطق في الاستعداد والتجهيز للتحضير للدورة الرمضانية. الحاج محمد عودة وتعود بدايات الدورة الرمضانية، التي انطلقت في منطقة شبرا الخيمة
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ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيفا إلى معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
ناجح-ابراهيم (2)

ناجح إبراهيم: حل أزمة الخطاب الديني في الفكر الصوفي

عقلية المتطرف.. كان ولا يزال عنوان ومحطة بحث من كل المؤسسات، سعيًا لمعرفة آليات التعامل معها، وفي ظل وجود فكر متطرف ينبغي أن نبحث في النشأة وطرق مقاومته، ولذا كان حوارنا مع أحد قيادات الجماعة الإسلامية سابقاً، والمفكر الإسلامي الدكتور ناجح إبراهيم، الذي أشار إلى أن الجماعات المتطرفة تعود نشأتها إلى جماعة الإخوان. "إبراهيم" أكد في حواره لـ"التحرير" أن ما تملكته تلك الجماعة وقياداتها من تأثير في الشارع، يفوق ما يتم بذله من محاولات الحصار وتضييق الخناق عليها، لافتاً إلى أن المتطرف أحادى العقلية.. وإلى نص الحوار.
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دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك

يجتهد الصائمون فى مشارق الأرض ومغاربها، فى شهر رمضان من كل عام، وبالأخص في العشر الأواخر، فى الإكثار بالدعاء والطاعات والحرص على أداء الصلوات الخمس، فضلا عن التراويح وقيام الليل، وذلك تقربا للمولى عز وجل، ومن أجل بلوغ ليلة القدر، تلك الليلة التى أخبر عنها الله تعالى، قائلا، عز وجل، فى كتابه الكريم: "ليلة القدر خير من ألف شهر"، ومع حلول يوم الرابع والعشرين، يستحب قراءة هذا الدعاء: "اللهُمَّ إنِّي أسألُكَ فيهِ ما يُرضيكَ، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤذيكَ، وَأسألُكَ التَّوفيقَ فيهِ لِأَنْ أطيعَكَ وَلا أعْصِيَكَ، يا جواد السّائلينَ".
مسلسل-بركة

بركة 23.. هالة صدقي في المستشفى ومحاولة قتل عمرو سعد

شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل «بركة» كثيرا من التطورات والأحداث المهمة، حيث دارت أغلبها داخل المستشفى الذي استقبل «فريدة» والدة بركة والتي قامت بدورها هالة صدقي، والتى دخلت المستشفى بسبب جرعة مخدر زائدة أعطتها لها العصابة لمنعها من إبلاغ النائب العام، وذلك أثناء وجودها أمام باب النائب العام لإبلاغة بما يحدث مع ابنها، حيث افتعلت أفرد العصابة تمثيلية استطاعوا من خلالها خطف والدة بركة، عن طريق سيدة تتبع العصابة تدعى «نوفا»، وذلك بعد أن تم تخديرها في سرايا النيابة.
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الدكتور-محمد مجاهد-نائب-وزير التعليم-يحيل-طالبا ولجنتى-مراقبة وملاحظين-بالقليوبية للتحقيق

صور الورقة.. نائب الوزير يحيل طالبا وملاحظين للتحقيق

أحال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، طالبا بمدرسة شبرا الخيمة الصناعية الجديدة بنين، للشؤون القانونية وعمل محضر غش له لاكتشاف تصويره ورقة الأسئلة عبر الهاتف، كما تم تحويل الملاحظين ورئيس اللجنة للشؤون القانونية للتهاون في المراقبة داخل هذه اللجنة. جاء ذلك خلال جولته، اليوم السبت، لتفقد عدد من لجان امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية للعام الحالي 2018- 2019 بمحافظة القليوبية، للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب، وضمان الالتزام والانضباط داخل اللجان.
دورة-كمال-الشاذلي-الرمضانية-تصوير-سامح-ابوحسن‎ (3)

«دورة كمال الشاذلي»..قصة 14عاما بين السياسة والرياضة

باتت الدورات الرمضانية أشبه بضيف دائم على شهر رمضان الكريم، فلم تعد مجرد حدث عابر، بل أصبح يعتبرها الكثير بمثابة جزء من التراث والعادات والطقوس الرمضانية التي ارتبط وجودها بذلك الشهر، فتحولت إلى عادة ثابتة يصعب التخلي عنها، مثل تعليق الزينة والفوانيس. فما يلبث أن يحل شهر رمضان الكريم، حتى يبدأ الشباب من مختلف الأعمار، والمقيمون في مناطق وأحياء مختلفة، في تجميع أنفسهم وتشكيل فرق للمشاركة في دورات رمضانية، والتنافس فيما بينهم داخل محيط المنطقة أو الحي نفسه في مساحات فضاء أو في الملاعب الشعبية وكذلك صالات الأندية الرياضية.
الأنبا-مرقس-مطران-شبرا-الخيمة

أسقف شبرا الخيمة يستقبل زوجة قاتل الكاهن: لا ذنب لكِ

استقبل الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها للأقباط الأرثوذكوس اليوم الإثنين، زوجة وابنة "كمال.ش" فراش كنيسة مارمرقس بالمنشية الجديدة، المتهم بقتل كاهن الكنيسة "مقار سعد"، وذلك بمقر المطرانية بشارع منتزه محمد علي، بعد أن قرر قطع رحلته العلاجية بالولايات المتحدة والعودة إلى الوطن على خلفية الحادث ووعدهم أسقف شبرا الخيمة بتقديم كل أوجه الرعاية، وقرر صرف معاش شهري لهم وفق ما تقرره اللوائح الداخلية للكنيسة في تقديم المساعدات الإنسانية، وطمأنهم بأنهم لا يتحملون ذنب أو تبعات فعلة والدهم.
الأنبا-مرقس-مطران-شبرا-الخيمة

بيان جديد لمطرانية شبرا بعد مقتل «كاهن مار مرقس»

نشرت مطرانية شبرا الخيمة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الخميس، بيانًا تهيب فيه بجميع المتابعين عدم الالتفات إلى ما ينشر بخصوص الحادث الذي وقع مؤخرًا بكنيسة مار مرقس الرسول المنشية الجديدة، بمقتل القس مقار سعد، 65 عامًا راعى كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة من سلاح نارى "طبنجة" على يد فراش الكنيسة "كمال.ش"، 54 عامًا، معلنة عدم مسؤوليتها عما تتداوله بعض الصفحات من أخبار أو تصريحات للأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها وأن كل ما يخص المطرانية ينشر على الصفحة الرسمية لها.
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