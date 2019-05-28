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الآثار تعلن عن كشف جديد في تونا الجبل

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م
وزير الآثار خالد العناني - صورة أرشيفية
وزير الآثار خالد العناني - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الآثار، الكشف عن بقايا بيت أثري كان جزءا من مجمع سكني من العصر البطلمي بمنطقة آثار تونا الجبل بالمنيا، وذلك ضمن نتائج أعمال مدرسة حفائر المركز العلمي للتدريب بمصر الوسطي في موسمها الأول. وقال مدير عام آثار مصر الوسطي جمال السمسطاوي، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن أعمال الحفائر شملت أيضا التنظيف السطحي للطبقة الحديثة للموقع، مشيرا إلى أنه في أثناء أعمال الحفر الأثري داخل 3 غرف من المنزل تبين أن المنزل صمم على الطراز البرجي للمنازل، وهو الطراز الشائع خلال العصر البطلمي.
وأضاف السمسطاوي، أن البعثة عثرت كذلك على بقايا "امفورات" -نوع من الجرار الفخارية- من القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي، وبقايا عظام حيوانية لأحصنة وحمير، و3 "أوستراكات" مكتوب عليها نص باللغة اليونانية والخط الديموطيقي.اقرأ أيضا| بعد صورة سفينة خوفو.. مصر ترسل «قائمة آثار» لجوجلوأوضح أنه
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شكري يتوجه إلى جدة للمشاركة في التحضير لقمة مكة

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، غدا الأربعاء، إلى جدة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي، "قمة مكة.. يدا بيد نحو المستقبل". وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع التحضيري يأتي تمهيدا لعقد الدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي التي تستضيفها مكة المكرمة، في 31 مايو الجاري، ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع الوزاري العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام الدول الإسلامية.
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المتحدث العسكري يكذب إدعاءات وجود انتهاكات بسيناء

نفى المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، صحة ما ورد بتقرير إحدى المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بوجود انتهاكات في سيناء خلال عمليات مكافحة الإرهاب، مشددا على أن التقرير جاء مغايرا للحقيقة ومعتمدا على مصادر غير موثقة، إذ أن بعض المنظمات المسيسة تسعى لتشويه صورة الدولة المصرية والقوات المسلحة بإدعاءات ليس لها أي أساس من الصحة، كما أن القوات المسلحة اتخذت كافة التدابير القانونية ومراعاة المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان،
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مصر تعلن موعد استئناف رحلات الطيران للخرطوم

تستأنف شركة مصر للطيران رحلاتها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن قررت، أمس الإثنين، إلغاء رحلتيها المقررتين اليوم إلى الخرطوم. وصرح مصدر مسئول بالشركة، بأن رحلة مصر للطيران MS853 ستقلع من مطار القاهرة في الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة مساء، وأهاب المصدر بالمسافرين بمراجعة الشركة لمعرفة المزيد من التفاصيل. وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت، مساء أمس، إلغاء رحلتيها اللتين كان مقررا إقلاعهما، اليوم، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في السابعة صباحا والرابعة عصرا.

نائب رئيس السكة الحديد السابق يرد على إلغاء التصاريح المجانية

قال المهندس فرج محمود فرج نائب رئيس السكك الحديدية السابق لقطاع الموارد البشرية، إن قرار وزير النقل الفريق كامل الوزير بإلغاء تصاريح السفر بالقطارات للعاملين بهيئة السكة الحديد، يحكمه لائحة خاصة بضوابط تصاريح السفر بالقطارات وأنواعها منذ نشأة السكة الحديد وأن الأمر ليس مطلقاً، لافتا إلى أن ذلك يتضمن السفر في مأموريات مصلحية (أعمال تخص الهيئة) من المناطق إلى رئاسة الهيئة بالقاهرة وبالعكس وبين المناطق وبعضها، وكذلك العاملون الذين ينتقلون من المناطق إلى مستشفى الهيئة بالقاهرة لتوقيع الكشف الطبى الدورى (الكشف الثلاثى) أو للعلاج أو للكومسيون الطبى.
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بعد صورة سفينة خوفو.. مصر ترسل «قائمة آثار» لجوجل

أعلنت وزارة الآثار، فى بيان اليوم الأحد، أن الدكتور خالد عناني، وجّه بإرسال قائمة بجميع المناسبات والفعاليات الأثرية الكبرى، للتنسيق مع جوجل لنشرها والتعريف والاحتفال بها على صفحتها الرسمية والترويج للحضارة المصرية الفريدة والعريقة وقوتها الناعمة. من جهته، بعث مدير جوجل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لينو كاتاروزي، خطابًا إلى وزير الآثار، يؤكد فيه حرصه على إبراز الحضارة والآثار المصرية والاحتفاء بها، وذلك في إطار قيام جوجل اليوم بالاحتفال بمرور 65 عامًا على اكتشاف مركب خوفو الأولى.
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افتتاح معرض يضم 180 قطعة أثرية مصرية بالصين

صرح تشيان لينغ نائب أمين متحف (تيانجين) الصيني بأنه تم، اليوم السبت، افتتاح معرض يضم 180 قطعة أثرية مصرية داخل المتحف الواقع في بلدية تيانجين شمالي البلاد، قائلا إن الحضارة المصرية القديمة تركت للبشرية ميراثا ثقافيا غنيا، مثل علم الأساطير واللغات المكتوبة والأهرامات، والمعرض يقدم حياة المصريين القدماء على ضفاف النيل وأديانهم ويقدم للمشاهدين لمحة عن الحضارة القديمة، كما يعرض قطعا أثرية مصرية ثمينة، قامت 7 متاحف إيطالية بجمعها، من بينها: المتحف الأثري الوطني بفلورنسا والمتحف الأثري الوطني في البندقية.
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في اليوم العالمي للمتاحف.. الآثار: الدخول مجانا

قرر وزير الآثار الدكتور خالد العناني، فتح جميع المتاحف الأثرية المفتوحة للزائرين من المصريين والعرب والأجانب المقيمين في مصر بالمجان، وذلك في إطار احتفالات الوزارة بيوم المتاحف العالمي، الذي يوافق 18 مايو من كل عام. وبدأ الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف منذ سنة 1977 باعتبار أن هذه المؤسسات الثقافية الحضارية تقوم بدور مهم في التعريف بمختلف الثقافات والحضارات، وتشكل إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على التراث والذاكرة الجماعية، فالمتاحف كانت وما تزال مرآة الماضي وامتدادا لإبداعات الشعوب وشاهدة على حضارات وأمم تعاقبت.
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زاهي حواس يكشف أسرار مقابر «بناة الأهرامات»

أكد الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، أن مقابر العمال بناة الأهرام، ترجع إلى الأسرة الرابعة "2649- 2513 ق.م"، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التى يتم فيها الكشف عن مقابر خاصة بالملك خوفو "2609 - 2584 ق.م"، وخفرع "2576-2551 ق.م"، وأن مئات المقابر الأخرى التى تم اكتشافها من قبل ، ترجع إلى أواخر عهد الأسرتين : الرابعة والخامسة "2649-2374 ق.م"، جاء ذلك في تصريحات خلال اصطحابه، اليوم السبت، الصحفيين والقنوات الفضائية المحلية والعالمية لزيارة "جبانة العمال" بالجبل القبلي بمنطقة الأهرامات، التي تم افتتاحها للزيارة عام 2017، لأول مرة منذ اكتشافها عام 1990.
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