الآثار تعلن عن كشف جديد في تونا الجبل

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م

وزير الآثار خالد العناني - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الآثار، الكشف عن بقايا بيت أثري كان جزءا من مجمع سكني من العصر البطلمي بمنطقة آثار تونا الجبل بالمنيا، وذلك ضمن نتائج أعمال مدرسة حفائر المركز العلمي للتدريب بمصر الوسطي في موسمها الأول. وقال مدير عام آثار مصر الوسطي جمال السمسطاوي، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن أعمال الحفائر شملت أيضا التنظيف السطحي للطبقة الحديثة للموقع، مشيرا إلى أنه في أثناء أعمال الحفر الأثري داخل 3 غرف من المنزل تبين أن المنزل صمم على الطراز البرجي للمنازل، وهو الطراز الشائع خلال العصر البطلمي.

وأضاف السمسطاوي، أن البعثة عثرت كذلك على بقايا "امفورات" -نوع من الجرار الفخارية- من القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي، وبقايا عظام حيوانية لأحصنة وحمير، و3 "أوستراكات" مكتوب عليها نص باللغة اليونانية والخط الديموطيقي.اقرأ أيضا| بعد صورة سفينة خوفو.. مصر ترسل «قائمة آثار» لجوجلوأوضح أنه