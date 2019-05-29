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هل مازلت تفكر في شراء هاتف هواوي بعد الآن؟

يتردد الكثير من الناس في شراء هواتف هواوي المحمولة، بسبب القرار الأخير من جوجل، حول حظر جميع تعاملاتها مع الشركة الصينية، تنفيذًا لأوامر السلطات الأمريكية
تحرير:مي فؤاد ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
شركة هواوي
شركة هواوي
أصبحت مجموعة الهواتف الذكية من هواوي، خيارًا متزايد الشعبية لعشاق التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، باستثناء الولايات المتحدة، في الواقع، باعت الشركة عددا هائلا من الهواتف الذكية أكثر من أي شركة أخرى غير سامسونج. ليأتي خبر حظر جوجل لجميع خدماتها عن هواوي، بمثابة صدمة للملايين من محبي هواتف هواوي، جاء ذلك المنع نتيجة لأمر تنفيذي يحظر على الشركات الأمريكية تقديم الخدمات إلى الشركة المصنعة الصينية، كما هو الحال مع هواتف سامسونج، تعمل أجهزة هواوي على نظام تشغيل أندرويد من جوجل.
ما يعني أن العديد من المستخدمين يعتمدون على تطبيقات جوجل الشائعة مثل جوجل ماب ويوتيوب وجي ميل ومتصفح كروم. على الرغم من أن هذه التطبيقات لن تختفي من هواتف المستخدم، إلا أنه لم يعد بإمكان مالكي هواوي استخدام خدمات جوجل بلاي لتلقي التحديثات. على مدار العام الماضي، نمت اللهجة الحادة من الحكومة الأمريكية؛
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