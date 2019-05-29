هل مازلت تفكر في شراء هاتف هواوي بعد الآن؟

يتردد الكثير من الناس في شراء هواتف هواوي المحمولة، بسبب القرار الأخير من جوجل، حول حظر جميع تعاملاتها مع الشركة الصينية، تنفيذًا لأوامر السلطات الأمريكية

تحرير:مي فؤاد ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

أصبحت مجموعة الهواتف الذكية من هواوي، خيارًا متزايد الشعبية لعشاق التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، باستثناء الولايات المتحدة، في الواقع، باعت الشركة عددا هائلا من الهواتف الذكية أكثر من أي شركة أخرى غير سامسونج. ليأتي خبر حظر جوجل لجميع خدماتها عن هواوي، بمثابة صدمة للملايين من محبي هواتف هواوي، جاء ذلك المنع نتيجة لأمر تنفيذي يحظر على الشركات الأمريكية تقديم الخدمات إلى الشركة المصنعة الصينية، كما هو الحال مع هواتف سامسونج، تعمل أجهزة هواوي على نظام تشغيل أندرويد من جوجل.

ما يعني أن العديد من المستخدمين يعتمدون على تطبيقات جوجل الشائعة مثل جوجل ماب ويوتيوب وجي ميل ومتصفح كروم. على الرغم من أن هذه التطبيقات لن تختفي من هواتف المستخدم، إلا أنه لم يعد بإمكان مالكي هواوي استخدام خدمات جوجل بلاي لتلقي التحديثات. على مدار العام الماضي، نمت اللهجة الحادة من الحكومة الأمريكية؛

ما يعني أن العديد من المستخدمين يعتمدون على تطبيقات جوجل الشائعة مثل جوجل ماب ويوتيوب وجي ميل ومتصفح كروم.

على الرغم من أن هذه التطبيقات لن تختفي من هواتف المستخدم، إلا أنه لم يعد بإمكان مالكي هواوي استخدام خدمات جوجل بلاي لتلقي التحديثات.

على مدار العام الماضي، نمت اللهجة الحادة من الحكومة الأمريكية؛ وتحديدًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل متزايد تجاه الشركة الصينية، مشيرةً إلى المخاوف الأمنية من الشركة بسبب صلاتها الوثيقة بالحكومة والجيش الصيني.



حدث مزيد من الالتباس بعد تصريح ترامب، بشأن القيود المفروضة على التعامل مع هواوي بسبب التهديد الأمني الذي تمثله الشركة على الأمن القومي الأمريكي، إلا أنه يمكن إزالة كل تلك القيود أثناء المفاوضات حول صفقة تجارية مع الحكومة الصينية.

نظرًا لأن هواتف هواوي ليست متاحة رسميًا في الولايات المتحدة، لذلك شهدت هواوي نجاحًا هائلاً في السنوات الأخيرة داخل الصين، وأجزاء أخرى من العالم حيث تتاح هواتفها بسهولة، سيتأثر معظم مستخدمي هواوي في الصين، وذلك بعد حظر خدمات جوجل إلى حد كبير.

في المملكة المتحدة، أسقطت شركات المحمول EE وفودافون خططًا لتوفير Huawei Mate X 5G من مجموعة الأجهزة الخاصة بها والتي ستصل إلى شبكات الهاتف المحمول 5G القادمة.

قالت الشركة الأم لـEE، إن هذا بسبب عدم التأكد من مستوى الدعم الذي ستقدمه في المستقبل لعملائها الذين يشترون هواتف هواوي من خلالهم.

في الأسواق الأوروبية، وفي أسواق أخرى مثل اليابان، حيث أعلنت شركات المحمول عن تقليص الدعم لأجهزة هواوي، من المحتمل أن يشهد الملاك انخفاضًا في مستوى الخدمة المتاحة لهم من تطبيقات جوجل، حيث لم يعد بالإمكان تطبيق التحديثات.

غالبًا ما يُنظر إلى الحملة التي شنتها الحكومة الأمريكية على شركة هواوي كجزء من حرب تجارية أوسع نطاقًا بين البلدين، خاصةً بعد تعريفة تجارية بنسبة 25% تطبق على بعض المنتجات المستوردة من الصين إلى الولايات المتحدة.

في البداية، استهدفت المعدات التجارية والصناعية التي توفرها هواوي، من المفترض أن الدول الصديقة مثل ألمانيا والمملكة المتحدة قد أخبرت أن ترتيبات تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة، يمكن أن تكون في خطر ما لم يتم اتخاذ خطوات لوقف استخدام معدات هواوي داخل البلاد.

يعد الانتقال إلى استهداف الأجهزة الاستهلاكية خطوة جديدة وغير مسبوقة، والتي من الناحية النظرية، يمكن أن تترك الملايين عالقين عن طريق إزالة الوظائف الأساسية من هواتفهم المحمولة، والتي قد تكلف أكثر من 1000 دولار.

يعد ذلك السيناريو مستمرًا ومن غير المرجح حله في أي وقت قريب، بعد قرار جوجل، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن "ترخيص مؤقت" مدته 90 يومًا للموردين لمواصلة العمل مع هواوي إلى أن يتم حل الأمور، مع ذلك، لم يكن هذا كافيًا لمنع جوجل من إزالة أجهزة هواوي من برنامج Android Enterprise Recommended، الذي يصادق على الأجهزة الأكثر ملاءمة للاستخدام من قبل الشركات.

على الرغم من أن هذا يعني أن هواتف هواوي يجب أن تستمر في تلقي تحديثات التطبيقات والأمان على المدى القصير، إلا أن الوضع يشوبه الغموض وعدم الوضوح على المدى الطويل، هذا يجعل من الصعب التوصية بشراء أجهزة هواوي (خاصة الموديلات الأكثر تكلفة) في هذه المرحلة.



تشمل الحلول المحتملة تطوير هواوي وإطلاق نظام التشغيل مفتوح المصدر الخاص بها وتطبيقاتها الخاصة؛ كما تفعل أبل، متجاوزة حاجة مستخدميها إلى تشغيل تطبيقات جوجل في المقام الأول.

بالنظر إلى العلاقة المضطربة والمتغيرة مع الحكومة الأمريكية، فمن الرهان الآمن أن تتخذ هذه الخطوات، حتى لو كان ذلك مجرد إجراء احترازي.

بطبيعة الحال، تتمثل إحدى نقاط البيع الرئيسية لهواتف هواوي الفاخرة في جودة كاميراتها، وإذا كنت أحد الأشخاص العديدين الذين يفكرون في الحصول على جهاز بسبب تلك الخاصية، فمن المحتمل أن هذه التطورات الأخيرة لن تغير وجهة نظرك.

بالنسبة إلى أي شخص آخر، قد يكون الأمر يستحق الانتظار حتى نهاية أغسطس قبل إجراء عملية شراء باهظة الثمن أو الارتباط بعقود طويلة الأجل، لمعرفة إلى أي محطة سيتوقف النزاع التجاري والمهلة المؤقتة لمدة 90 يومًا.

بينما يعتبر قرار جوجل بشأن حجب برامج نظام أندرويد عن هواوي بمثابة بداية حرب باردة تكنولوجية قد تجبر الدول الإفريقية في المستقبل على الاختيار بين التكنولوجية الأمريكية والصينية، وفقا لما صرح به خبراء لبي بي سي.

يتواصل معظم الأفارقة على الإنترنت اليوم مستخدمين هواتف ذكية صينية الصنع على الأرجح، تدعمها شبكات صينية، نُفذ نصفها على الأقل بمعرفة شركة "هواوي"، عملاق الصناعة التكنولوجية في الصين، لذا من غير المتوقع أن تتخلى القارة الإفريقية عن جوجل مقابل انحيازها لهواوي، خاصةً أن أندرويد واسع الاستخدام والانتشار بصورة أكبر من نظام التشغيل الخاص بأبل داخل إفريقيا.