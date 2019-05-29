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الموكا مشروب لذيذ جربيه على سفرة رمضان

تحرير:آية أشرف ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
موكا
موكا
المشروبات التي تحتوي على كافيين مفضلة للكثير منا، ونجد صعوبة في التخلص منها في ساعات الصيام بالنهار، لذلك نجد كثير من الأشخاص يتناولون الكافيين بعد الإفطار مباشرة، لكن هذا من الأمور الخاطئة والمضرة للصحة، ويجب الابتعاد عن تناول هذه المشروبات بعد الإفطار مباشرة، قدر الإمكان وخاصة القهوة والشاي، الموكا من المشروبات اللذيذة والتي يمكن أن تعوضك عن الكافيين إضافة إلى أنها تحتوي على لبن وكاكاو ونسكويك، لذلك هي مفيدة ويمكنك تجربتها بعد الإفطار بسهولة، في السطور التالية نقدم طريقة بسيطة لعمل الموكا في المنزل...
موكا المكونات 3 أكواب لبن ثلج ملعقة صغيرة قهوة ملعقة صغيرة كاكاو طريقة التحضير:- - ضعي كافة المكونات في الخلاط الكهربائي، واضربيها جيدًا ثم قدميها في كاسات التقديم لعائلتك. موكا بالقرفة المكونات قهوة جاهزة كريمة خفق نصف كوب صوص شيكولاتة سكر قرفة طريقة التحضير:- - في وعاء اخلطي الكريمة وصوص الشيكولاتة
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فلفل-محشي-ألوان

سفرة 24 رمضان.. سبرنج رول الخضار وحمام محشي

في الأسبوع الأخير من رمضان تكون ربة المنزل بحاجة إلى التفرغ لمنزلها، بدايةً من تنظيف الستائر والسجاد إلى الحوائط وغرف المنزل بالكامل، لذلك فهي تحتاج لوصفات بسيطة لتجهيز الإفطار دون قضاء معظم اليوم في المطبخ لتحضير الأكلات اللذيذة لعائلتها. جربي في سفرة اليوم سبرنج رول الخضار بطريقة سهلة وبسيطة، فسيحبه أطفالك وعائلتك كثيرًا، وأيضًا الحمام المحشي أكلة مميزة وأغلب البيوت المصرية تحب تناوله في رمضان، جربيه في البيت بدلا من شرائه بأسعار خيالية من المحلات. في التقرير التالي نتناول طريقة عمل سبرنج رول الخضار مع الحمام المحشي وسلطة الخيار.
كحك-العيد-صور-ارشيفية (5)

وفري فلوسك واعملي كعك العيد بأنواعه في البيت

كعك العيد من طقوس الاحتفال بعيد الفطر عند المصريين، فهو مصدر البهجة داخل كل أسرة ويتجمع كل أفرادها لمشاهدة طريقة عمله، والأعياد مرتبطة لدينا دائمًا بنوع أكل معين، على سبيل المثال في رمضان نجد الكنافة والقطايف والخشاف، وفي عيد الأضحى اللحوم بمختلف أنواعها من مشوي ومقلي ومسلوق تكون أساسية على السفرة، ومع انتهاء آخر 10 أيام من رمضان تبدأ كل ربة منزل التفكير في إعداد كعك وبسكويت العيد، خاصة بعد زيادة الأسعار في المحلات تفكر في عمله في المنزل للشعور بأجواء العيد المبهجة، في السطور التالية نساعدك التعرف على طريقة عمل الكعك بسهولة في منزلك.
سموثي الفراولة بالتوت

عصير الفراولة لذيذ.. جربيه مع التوت الأحمر في البيت

الفراولة من الفواكه اللذيذة التي نحب تناولها، كما أنها مفيدة صحيًا، يمكنك تناولها بمفردها أو وضعها في كوكتيل الفواكه مع الموز والتفاح والعنب والخوخ، كما يمكنك تناولها كعصير خاصة في رمضان، فالجسم بحاجة لمزيد من السكريات لتعويض الماء الذي يفتقده خلال ساعات الصيام الطويلة في نهار رمضان، كما يمكنك خلط الفراولة مع أي عصير آخر سيكون الطعم مختلفا ومميزا، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل عصير الفراولة مع التوت بوصفة بسيطة تناسبك في عزومات رمضان.
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سموثي الفراولة بالتوت

عصير الفراولة لذيذ.. جربيه مع التوت الأحمر في البيت

الفراولة من الفواكه اللذيذة التي نحب تناولها، كما أنها مفيدة صحيًا، يمكنك تناولها بمفردها أو وضعها في كوكتيل الفواكه مع الموز والتفاح والعنب والخوخ، كما يمكنك تناولها كعصير خاصة في رمضان، فالجسم بحاجة لمزيد من السكريات لتعويض الماء الذي يفتقده خلال ساعات الصيام الطويلة في نهار رمضان، كما يمكنك خلط الفراولة مع أي عصير آخر سيكون الطعم مختلفا ومميزا، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل عصير الفراولة مع التوت بوصفة بسيطة تناسبك في عزومات رمضان.
عصير-الافوكادو

عصير الأفوكادو مفيد في رمضان.. جربيه في البيت

الأفوكادو من النباتات المفيدة والتي لا يعرف الكثير منا فوائدها، فهو يحتوي على الكثير من الفيتامينات المهمة وقيمته الغذائية عالية، كما أنه يحتوي على الدهون الصحية غير المشبعة للجسم، إضافة إلى الألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم، ويعمل أيضًا على الشعور بالشبع وبالتالي مهم في حالات إنقاص الوزن، عصير الأفوكادو من المشروبات المهمة على سفرة رمضان ويجب الحرص على تناولها للحصول على الفوائد السابقة، يمكنك عمله لعائلتك في المنزل بسهولة بعدة طرق، منها إضافة العسل الأبيض أو الموز.
ميلك-شيك-فراولة

جربي الميلك شيك بأنواعه في البيت في 10 دقائق

الميلك شيك من المشروبات الباردة اللذيذة التي يمكنك تناولها في رمضان بجانب الخشاف، خاصة أنه مفيد وغني بعناصر غذائية مفيدة للصحة، كما يمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها بعد صيام ساعات طويلة في الصيام، كما يعتبر من المشروبات المفيدة لأطفالك خاصة بعد إضافة اللبن الذي يكرهه الكثير من الأطفال، يمكنك عمل الكثير من أنواع الميلك شيك، مثل ميلك شيك الشيكولاتة والفراولة والمانجو أيضاً، جربي هذه الأنواع في منزلك بدلًا من شرائها بمبالغ كبيرة من الخارج، في السطور التالية نتناول طريقة عمل الميلك شيك بسهولة في المنزل..
عصير_الجزر_والبرتقال_ (1)

عصير البرتقال بالجزر مفيد.. جربيه في عزومة رمضان

البرتقال بالجزر من العصائر المنعشة واللذيذة، التي يجب الحرص على تناولها في شهر رمضان لتعويض الجسم عن السوائل التي يفقدها خلال ساعات الصيام الطويلة. يحتوي عصير البرتقال على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات المهمة، ومنها فيتامين سي، وفيتامين أ، وفيتامين ب المركب، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والماغنسيوم، كما أنه يمد الجسم بالطاقة، ويحمي من الأمراض ويقوي المناعة. في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمله في المنزل دون الحاجة إلى شرائه من الخارج بجودة غير مضمونة.
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