الموكا مشروب لذيذ جربيه على سفرة رمضان

تحرير:آية أشرف ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

موكا

المشروبات التي تحتوي على كافيين مفضلة للكثير منا، ونجد صعوبة في التخلص منها في ساعات الصيام بالنهار، لذلك نجد كثير من الأشخاص يتناولون الكافيين بعد الإفطار مباشرة، لكن هذا من الأمور الخاطئة والمضرة للصحة، ويجب الابتعاد عن تناول هذه المشروبات بعد الإفطار مباشرة، قدر الإمكان وخاصة القهوة والشاي، الموكا من المشروبات اللذيذة والتي يمكن أن تعوضك عن الكافيين إضافة إلى أنها تحتوي على لبن وكاكاو ونسكويك، لذلك هي مفيدة ويمكنك تجربتها بعد الإفطار بسهولة، في السطور التالية نقدم طريقة بسيطة لعمل الموكا في المنزل...

موكا المكونات 3 أكواب لبن ثلج ملعقة صغيرة قهوة ملعقة صغيرة كاكاو طريقة التحضير:- - ضعي كافة المكونات في الخلاط الكهربائي، واضربيها جيدًا ثم قدميها في كاسات التقديم لعائلتك. موكا بالقرفة المكونات قهوة جاهزة كريمة خفق نصف كوب صوص شيكولاتة سكر قرفة طريقة التحضير:- - في وعاء اخلطي الكريمة وصوص الشيكولاتة