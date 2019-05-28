«شقة فيصل».. «زغللة» يهدد «شربات» بفضحها أمام الجميع

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م

مسلسل شقة فيصل

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «شقة فيصل» نشر «سعاد» تجسدها مى القاضى مقالا تفضح فيه «حمادة زعبولة» يجسده ريكو، أنه من سرق أغاني «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، الذى شعر بسعادة كبيرة بعد أن رأى صورته فى الجورنال وأسفلها الفنان الصاعد، وطلب من صديقه «تمساح» بأن يأخذ هذا الجرنال ويصوره ويوزعه على أهالى المنطقة، وفى الوقت نفسه قام «أيمن ريموت» يجسده الفنان وائل نور، بضرب ابنه بعد أن عاد إلى المنزل فى وقت متأخر من الليلة ولم يكن فى وعيه، وقام ابنه بضربه وإزاحته عن طريقه؛ لينهار الأب ويقوم بطرد ابنه من المنزل.

فيما أخبر «ميزو» شقيقه «زغللة» يجسده أحمد فتحى، بأنه يتبقى له يومان على مغادرة شقة فيصل، وحاول «زغللة» أن يستعطفه ويؤثر عليه بالكلام الناعم؛ إلا أنه أصر على موقفه، وتدخلت «شربات» تجسدها نسرين أمين، وأكدت على الكلام وطلبت منه أن يترك الشقة. واستوقفت «هبة»