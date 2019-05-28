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«شقة فيصل».. «زغللة» يهدد «شربات» بفضحها أمام الجميع

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م
مسلسل شقة فيصل
مسلسل شقة فيصل
شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «شقة فيصل» نشر «سعاد» تجسدها مى القاضى مقالا تفضح فيه «حمادة زعبولة» يجسده ريكو، أنه من سرق أغاني «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، الذى شعر بسعادة كبيرة بعد أن رأى صورته فى الجورنال وأسفلها الفنان الصاعد، وطلب من صديقه «تمساح» بأن يأخذ هذا الجرنال ويصوره ويوزعه على أهالى المنطقة، وفى الوقت نفسه قام «أيمن ريموت» يجسده الفنان وائل نور، بضرب ابنه بعد أن عاد إلى المنزل فى وقت متأخر من الليلة ولم يكن فى وعيه، وقام ابنه بضربه وإزاحته عن طريقه؛ لينهار الأب ويقوم بطرد ابنه من المنزل.
فيما أخبر «ميزو» شقيقه «زغللة» يجسده أحمد فتحى، بأنه يتبقى له يومان على مغادرة شقة فيصل، وحاول «زغللة» أن يستعطفه ويؤثر عليه بالكلام الناعم؛ إلا أنه أصر على موقفه، وتدخلت «شربات» تجسدها نسرين أمين، وأكدت على الكلام وطلبت منه أن يترك الشقة. واستوقفت «هبة»
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«هوجان» 22.. محمد إمام يتحالف مع هاجر أحمد ضد والدها

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «هوجان» الكثير من الأحداث بداية من اشتعال الغيرة فى قلب «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، بعد أن تزوج عليها «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، ليعاقبها بعد أن أخفت عليه أنها حامل من «هوجان» وليس منه، ثم كذب «هوجان» على «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وأخبره أنه قتل «بهلول» يجسده صلاح عبد الله، لكنه أراد أن يعرف منه تفاصيل واقعة قتل والده وكل خبايا وأسرار عمله مع اللباد فى تجارة الآثار، وبالفعل أكد له «بهلول» أن «كمال» هو من قتل والده بعد أن طمع فى الآثار التي تتواجد أسفل منزله.
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MBC مصر تحتفل بنجومها في سحور عند سفح الهرم (صور)

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عمرو سلامة يوضح حقيقة اختيار أبطال «ماوراء الطبيعة»

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شقة فيصل|وصلة رقص لأيتن عامر مع كريم محمود عبدالعزيز

نجحت «سكر» -تجسدها الفنانة أيتن عامر- فى الحلقة الـ23 من مسلسل «شقة فيصل» في أن تعيد الأغاني التي سرقت من «ميزو» -يجسده الفنان كريم محمود عبد العزيز- إليه بعد أن فكرت فى رشوة أحد عمال الاستوديو ليضع لها الأغاني على «فلاشة»، وبعدها خرجت هي و«ميزو» و«تمساح» -يجسده مصطفى أبو سريع- للاحتفال بهذا الانتصار، فى نزهة نيلية وأخذت ترقص هى و«ميزو» على أغنية «بتحلو أكتر وأكتر»، ومن بعد شكرها «ميزو» حاولت أن تلمح له بأنها تحبه، لكن دون فائدة فهو يعتبرها مثل شقيقته، وطلبت منه أن يأخذا هدنة دون مشكلات مع بعضهما ووافق الأخير.
كريم-محمود-عبد-العزيز-ووائل-نور-مسلسل-شقة-فيصل

وائل نور يغني «آه لو لعبت يا زهر» (فيديو)

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، فيديو يجمعه بالفنان الراحل وائل نور وهما يغنيان أغنية «آه لو لعبت يا زهر» من مسلسل «شقة فيصل»، وعلق عليه: «آه لو لعبت يازهر.. ميزو القناص وأيمن ريموت.. مسلسل شقة فيصل»، وحقق الفيديو 67 ألف مشاهدة، وتفاعل الجمهور معه الذين أخذو يدعون للراحل ويترحمون عليه، ويعد مسلسل «شقة فيصل» هو آخر عمل شارك فيه وائل نور قبل رحيله فى مايو 2016، والذي اختاره ليعود به إلى جمهوره بعد غياب 7 سنوات عن الشاشة، ولكن فاجأته الأزمة القلبية خلال تصوير المشاهد الأخيرة له، ليموت دون إتمام دوره.
كريم-محمود-عبد-العزيز-ووائل-نور-مسلسل-شقة-فيصل

نسرين أمين ترفض الزواج من وائل نور في «شقة فيصل»

كشفت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل «شقة فيصل» بطولة كريم محمود عبد العزيز، عن النوايا الخبيثة للفنان وائل نور الذي يلعب دور (أيمن ريموت) والذي تقدم لخطبة الفنانة نسرين أمين والتي تلعب دور (شربات)، وكانت تعتقد أنه تقدم للزواج منها لأنه يحبها، لكنه بعد أن ذهب للاتفاق على تفاصيل الفرح معها ومع شقيقتها (سكر) التي تجسدها الفنانة ايتن عامر، انكشف أمره، حيث طلب منها أن تواصل عملها كراقصة لأنها ستصرف عليه وعلى ابنه، لأن المحل الذي يمتلكه فى الحارة لا يدخل له ربحا، لذلك هي ستكون مسئولة مصاريف البيت.
مسلسل-شقة-فيصل

شقة فيصل (16).. غادة تبيع الهيروين وزوجها يراقبها

شهدت الحلقة الـ16 من مسلسل «شقة فيصل» مواساة «سكر» تجسدها آيتن عامر لـ«ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، بعد موت والدته، وافتعل «زغلول» يجسده محمود غريب، مشكلة مع زوجته بعد أن رأى «هبة» تجسدها منة عرفة لديها فى المنزل لتسمعه «هبة» وترحل في صمت، وفى اليوم التالي ذهبت «هبة» إلى «زغلول» وحاولت أن تخبره بأن «هانى» ابن «أيمن» يجسده وائل نور، صورهما ويساومها، لكنه رفض الوقوف معها، وتركها ورحل، لتجد ابن «أيمن» ينتظرها ثم يدخلها المحل لديه ويعتدى عليها، بينما نزلت «غادة» تجسدها ثراء جبيل لتوزيع تذاكر الهيروين كما أمرها زوجها «زغللة» يجسده أحمد فتحى.
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